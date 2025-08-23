Governo anuncia pagamento de servidores para 26 e 28 de agosto

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), anunciou o cronograma de pagamento da folha salarial de agosto.

Aposentados e pensionistas recebem na terça-feira, 26, com crédito em conta para clientes do Banco do Brasil. Os servidores ativos terão o salário depositado na quinta-feira, 28.

O governador Gladson Camelí afirmou que a pontualidade no pagamento é prioridade da gestão: “Seguimos cumprindo nosso compromisso com os servidores públicos, essenciais para o funcionamento do Estado. Nosso objetivo é garantir tranquilidade e previsibilidade para que cada servidor possa planejar sua vida com segurança”, pontuou.

A iniciativa mantém o compromisso do governo com a valorização dos servidores e movimenta a economia acreana. Os contracheques estarão disponíveis na véspera do pagamento, pelo site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre ou no aplicativo MeuAC.

