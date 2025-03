Governo Anuncia Leilão de 68 Blocos de Petróleo na Amazônia Legal

O Carnaval da Família, evento promovido pela Prefeitura de Rio Branco em parceria com o Governo do Acre e a Associação Comercial do Acre (Acisa), conta com forte atuação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para garantir a segurança e o bem-estar dos foliões. Durante a festa, equipes estarão presentes com ações de conscientização — visando prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) — e fiscalização sanitária.

O prefeito Tião Bocalom destacou a importância da organização do evento para proporcionar momentos de lazer com segurança para a população.

“Todo ano a gente procura fazer melhor. Aqui é um espaço seguro, pensado para que as famílias e amigos possam aproveitar a folia sem preocupação”, afirmou o prefeito.

Fique atento nas ações da Semsa voltadas ao folião de Rio Branco:

Prevenção às ISTs e Distribuição de Insumos

A equipe de ISTs da Semsa marca presença no evento com a distribuição de preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante e orientações sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Profissionais da saúde circulam por toda a Praça da Revolução à disposição dos foliões para esclarecer dúvidas e conscientizar sobre a importância da proteção. A tenda é compartilhada com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), o que proporciona um espaço integrado de apoio e informação para a população.

Fiscalização Sanitária e Segurança Alimentar

Além da prevenção à saúde sexual, equipes de Vigilância Sanitária estarão atentas à segurança alimentar dos foliões. O objetivo é garantir que os alimentos consumidos durante a festa sigam as normas sanitárias, prevenindo riscos à saúde pública e assegurando que os foliões se divirtam sem preocupação.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, reforçou o compromisso da gestão em oferecer um serviço de qualidade para os cidadãos.

“Nós estamos promovendo uma verdadeira reforma na secretaria de Saúde, para otimizar nosso time e melhorar ainda mais os trabalhos. A população sentirá um pouco desse cuidado no carnaval, com uma forte presença das nossas equipes trazendo informação, prevenção e acolhimento para falar de assuntos necessários”, afirmou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários