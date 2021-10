Governo anuncia início da instalação do tomógrafo no Juruá

O governo do Acre iniciou nesta sexta-feira (22) a instalação do novo tomógrafo do Hospital Regional do Juruá.

Segundo o governador Gladson Cameli, esse novo tomógrafo vai atender pacientes de todos os municípios do Vale do Juruá, além dos vizinhos amazonenses que procuram atendimento em Cruzeiro do Sul.

A empresa contratada para instalação do tomógrafo segue as especificações do fabricante para garantir a segurança dos profissionais e pacientes. Após a conclusão de todas as etapas da instalação, a população terá disponível mais esse serviço, diz o governo.

“Gratidão a nossa deputada federal Jéssica Sales que destinou o recurso para a aquisição desse importante equipamento”, agradeceu o governador.

