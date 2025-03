Governo anuncia atualização do CadÚnico; saiba como proceder

O governo federal anunciou que enviará comunicados para 6,4 milhões de famílias inseridas no Cadastro Único (CadÚnico) para que realizem atualização de seus dados até fevereiro de 2026. A medida vale tanto para beneficiários de programas sociais do governo, tais como o Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Pé-de-Meia, Auxílio Gás, Tarifa Social de Energia Elétrica, quanto aqueles que não estão enquadrados nesses programas, mas estão inseridas no CadÚnico.

O CadÚnico é a ferramenta usada pelo governo brasileiro para incluir famílias de baixa renda em programas sociais. Ele reúne informações detalhadas sobre quantas pessoas compõem a família, qual é o valor per capta de cada integrante e condições de vida.

A atualização é prevista por lei e deve ser feita a cada dois anos ou quando a pessoa muda de endereço ou de renda. A não atualização pode suspender ou até bloquear a concessão de um benefício.

O aviso sobre a atualização do CadÚnico será feito por meio do aplicativo do CadÚnico , no ícone “envelope”, e, para beneficiários do Bolsa Família, também nos aplicativos do Programa do CadÚnico e Caixa Tem, além de mensagens no extrato de pagamento.

As famílias serão notificadas de forma escalonada e não precisam ir imediatamente aos pontos do Sistema Único de Assistência Social (Suas), segundo o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome. Mensagens de voz também serão disponibilizadas pela Central de Atendimento da Caixa.