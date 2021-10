Governo anuncia asfaltamento da Estrada da Variante, em Xapuri

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), deu ordem de serviço para início da obra da Estrada da Variante, conhecida como Estrada das Laranjeiras, no município de Xapuri. Serão investidos R$ 25 milhões, em recursos destinados pelo gabinete do senador Márcio Bittar, no asfaltamento de 17,5 quilômetros da via.

Há 30 anos, os moradores de Xapuri aguardam a recuperação da rodovia estadual que garante acesso e escoamento da produção local, além de ligar a cidade à BR-317.

Em 2021, o governador Gladson Cameli anunciou um pacote de R$ 140 milhões de reais em investimentos destinados a regional do Alto Acre, dos quais R$ 25 milhões são para a obra da Variante. A via proporcionará melhores condições para todos os moradores de Xapuri.

“Essa obra é um sonho da população de Xapuri e um compromisso do governador Gladson Cameli e do senador Márcio Bittar em garantir o acesso dos produtores rurais dessa região, como também de fortalecer a economia acreana”, enfatiza o presidente do Deracre, Petrônio Antunes.

A estrada garantirá a trafegabilidade de um dos principais corredores da produção agrícola de Xapuri. “Essa estrada vai melhorar o deslocamento da população e dos produtores rurais, é um sonho do xapuriense e do governador Gladson em melhorar a trafegabilidade e o acesso dessas famílias que trabalham com agricultura”, relata o diretor de Desenvolvimento Regional do Deracre, Tony Roque.

Inicialmente, os agentes técnicos do Deracre devem atuar com serviços de melhorias e conservação da rodovia. “Será feita a instalação do canteiro de obras, será feita ações de limpeza da via, serviço de terraplanagem e, principalmente, de drenagem”, afirmou o diretor de Operações, Ronan Fonseca.

As intervenções nas estradas do Acre são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.

Mais Asfalto na Estrada da Borracha

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), investiu R$ 140 mil reais no recapeamento da Estrada da Borracha (AC-485), em Xapuri. Os agentes técnicos da autarquia promoveram serviços de recuperação dos pontos danificados, retirada e limpeza dos pavimentos quebrados, aplicação e compactação de nova massa asfáltica.

“Esse recapeamento facilita o acesso da população de Xapuri e faz ligação com os demais municípios do Acre; o governador solicitou junto a equipe do Deracre essa ação de tapa-buracos e logo atendemos a demanda”, ressaltou o presidente do Deracre, Petrônio Antunes.

Com 12 quilômetros de extensão, a rodovia AC-485 interliga Xapuri à BR-317. O trecho é conhecido como Estrada da Borracha, e leva esse nome em razão da Fábrica de Preservativos Natex, implantada na área em 2008, além de suas duas margens da estrada serem rodeadas de seringueiras, plantadas entre 1999 e 2000. A recuperação das rodovias estaduais segue avançando com as ações do Deracre.