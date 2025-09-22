Cotidiano
Governo antecipa pagamento dos servidores para os dias 26 e 27 de setembro
O governo do Acre anunciou a antecipação do pagamento da folha salarial referente ao mês de setembro para servidores ativos, aposentados e pensionistas. A medida vai beneficiar 56.262 servidores, entre ativos e inativos, e injetar R$ 425,5 milhões na economia acreana.
Conforme o cronograma divulgado pelas secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), o pagamento dos aposentados e pensionistas será creditado no dia 26 de setembro (sexta-feira). Já os servidores ativos terão o pagamento efetuado no dia 29 (segunda-feira), com crédito antecipado para o dia 27 (sábado) para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil.
O governador Gladson Camelí destacou que a antecipação é resultado do planejamento financeiro e do compromisso da atual gestão com os servidores públicos. “Estamos honrando nossos compromissos e garantindo que os servidores recebam seus salários de forma antecipada. Essa medida reforça nosso compromisso com a valorização do funcionalismo e contribui para movimentar a economia do estado”, afirmou.
A antecipação dos salários evidencia o compromisso do governo com a valorização do funcionalismo público e o fortalecimento da economia local. Os contracheques estarão disponíveis na véspera do pagamento, pelo site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre ou no aplicativo MeuAC.
Grêmio Xapuriense e Assermurb são finalistas do Estadual Sub-16
Grêmio Xapuriense e Assermurb são finalistas do Campeonato Estadual Feminino Sub-16. Nas semifinais disputadas neste domingo, 21, Grêmio Xapuriense e Craques do Futuro empataram por 0 a 0 e a Assermurb derrotou o Preventório por 3 a 0.
Final dia 27
Grêmio Xapuriense e Assermurb decidem o título no sábado, 27, a partir das 15h30, no CT do Cupuaçu. As duas equipes irão disputar um confronto sem favoritismo.
Elenco do São Francisco volta aos treinos e foca no 2ª jogo da semifinal
O elenco do São Francisco reapresenta-se nesta segunda, 22, ao técnico Erick Rodrigues e vai começar a preparação para o confronto diante do Andirá, partida de volta da semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O jogo será disputado na quinta, 25, às 18 horas, na Arena da Floresta, e os Católicos jogam pelo empate para disputar o título e garantir o acesso.
“Temos a vantagem do empate, mas a nossa meta é a vitória. Precisamos fazer um grande para confirmar o acesso e a vaga na decisão”, declarou Erick Rodrigues.
Sem desfalques
O São Francisco não terá desfalques para o duelo contra o Morcego. Contudo, Erick Rodrigues vai esperar os trabalhos da semana para definir os titulares.
“Vamos avaliar com calma. Precisamos ter um time com intensidade do início ao fim para realizar um grande jogo”, comentou o treinador.
Jotas e Teles são campeões da 1ª Copa Teles de Voleibol
Jotas, no feminino, e Teles, no masculino, conquistaram nesse domingo, 21, o título da 1ª Copa Teles de Voleibol.
Na decisão do feminino, a Jotas derrotou a AABB por 2 sets a 0, com parciais 21×19 e 21×12.
O Teles venceu o Universitário, na final do masculino, por 2 sets a 1, com parciais de 21×15, 14×21, e 21×12.
“Conseguimos promover um fim de semana com muito voleibol e os objetivos foram atingidos. Precisamos realizar mais esse tipo de evento para descobrir também mais atletas para a nossa modalidade”, declarou Alfredo Teles, idealizador da competição.
