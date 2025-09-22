Governo antecipa pagamento dos servidores para os dias 26 e 27 de setembro

O governo do Acre anunciou a antecipação do pagamento da folha salarial referente ao mês de setembro para servidores ativos, aposentados e pensionistas. A medida vai beneficiar 56.262 servidores, entre ativos e inativos, e injetar R$ 425,5 milhões na economia acreana.

Conforme o cronograma divulgado pelas secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), o pagamento dos aposentados e pensionistas será creditado no dia 26 de setembro (sexta-feira). Já os servidores ativos terão o pagamento efetuado no dia 29 (segunda-feira), com crédito antecipado para o dia 27 (sábado) para aqueles que recebem pelo Banco do Brasil.

O governador Gladson Camelí destacou que a antecipação é resultado do planejamento financeiro e do compromisso da atual gestão com os servidores públicos. “Estamos honrando nossos compromissos e garantindo que os servidores recebam seus salários de forma antecipada. Essa medida reforça nosso compromisso com a valorização do funcionalismo e contribui para movimentar a economia do estado”, afirmou.

A antecipação dos salários evidencia o compromisso do governo com a valorização do funcionalismo público e o fortalecimento da economia local. Os contracheques estarão disponíveis na véspera do pagamento, pelo site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre ou no aplicativo MeuAC.

