Governo antecipa pagamento dos servidores ativos para esta quinta-feira

Em clima de fim de ano e seguindo a antecipação do salário dos aposentados, anunciada pelo governador Gladson Camelí, o governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), informou que o pagamento dos servidores públicos ativos, inicialmente previsto para o dia 27, será creditado antecipadamente, na quinta-feira, 25.

O crédito em conta estará disponível no próprio dia 25 para os servidores que recebem pelo Banco do Brasil. Nos demais bancos, o valor será creditado no dia seguinte, 26. Já os aposentados receberam o pagamento nesta terça-feira, 23.

“Primeiro anunciamos a antecipação do pagamento dos nossos aposentados. Em seguida, chamei a equipe e pedi todo o esforço possível para antecipar também o salário dos servidores ativos. A medida ajuda os servidores a se organizarem, comprarem os presentes de fim de ano, honrarem seus compromissos e celebrarem este período com mais tranquilidade, ao lado de suas famílias”, afirmou o governador.

A medida contribui para o fortalecimento da economia local, ao ampliar a circulação de recursos no comércio e nos serviços do estado. Com mais dinheiro em circulação, setores como alimentação, vestuário e outros serviços tendem a registrar aumento nas vendas, beneficiando trabalhadores e empreendedores locais.

Os contracheques estão disponíveis para consulta no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre e no aplicativo MeuAC.

