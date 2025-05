Governo antecipa pagamento de maio e concede prêmio a servidores da Segurança

Por Aniely Cordeiro em colaboração com Ingrid Andrade

O governo do Estado do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), antecipou o pagamento dos servidores públicos estaduais referente ao mês de maio.

Os pagamentos para aposentados e pensionistas serão realizados na próxima segunda-feira, 26, com crédito em conta no sábado para quem recebe pelo Banco do Brasil. Já os servidores ativos receberão seus vencimentos na quarta-feira, 28.

Além do pagamento regular, o Estado também efetivará a concessão do Prêmio Anual de Valorização do Desenvolvimento Profissional (VDP), que beneficiará 1.884 servidores estaduais. A premiação contempla profissionais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). O investimento total ultrapassa R$ 3,3 milhões previstos para este mês de maio.

O governador Gladson Camelí também ressaltou o compromisso da gestão com os servidores. “Estamos trabalhando para honrar os compromissos assumidos e, acima de tudo, valorizar aqueles que contribuem diariamente com o desenvolvimento do nosso estado. O pagamento em dia e a premiação ao mérito são formas de reconhecer o esforço e a dedicação dos nossos servidores”, afirmou o gestor.

Paulo Roberto Correia, secretário de Administração, destacou a importância de manter o compromisso com o calendário de pagamento como forma de valorizar o funcionalismo público. “Manter o compromisso com o pagamento em dia é essencial para garantir a tranquilidade e o reconhecimento que os servidores merecem. Além disso, a concessão do Prêmio Anual de Valorização do Desenvolvimento Profissional (VDP) reforça nosso esforço em reconhecer o empenho e a dedicação de servidores como os do Iapen e do Corpo de Bombeiros, que desempenham um papel fundamental na segurança e no bem-estar da população acreana”, pontuou.

O VDP tem se consolidado como uma importante ferramenta de valorização dos profissionais do serviço público estadual, incentivando o desenvolvimento contínuo e o aprimoramento das atividades realizadas nas áreas de gestão, segurança e mobilidade urbana.

