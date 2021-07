Governo antecipa pagamento de aposentados e pensionistas para o dia 28

O pagamento antecipado é para mais de 16.700 servidores entre aposentados e pensionistas; pelo calendário oficial, o dinheiro só cairia na conta no último dia útil do mês

O Governador Gladson Cameli demonstra mais uma vez que a economia do Estado permanece forte e decidiu antecipar o pagamento de mais de 16.700 servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência) para o dia 28 de julho. O recurso só cairia na conta no último dia útil do mês.

“Este pagamento de forma antecipada significa que estamos honrando o compromisso com os servidores públicos aposentados. Precisamos manter o funcionalismo e fortalecer o comércio. Essa antecipação é fundamental, pois significa mais dinheiro circulando na nossa economia”, destacou o governador Gladson Cameli.

Segundo o secretário de Fazenda do Acre (Sefaz), Rômulo Grandidier, “a medida é muito relevante, já que permite injetar na economia cerca de R$ 83.221.012,42 milhões, favorecendo o processo de recuperação econômica neste momento de enfrentamento da pandemia, e, ao mesmo tempo, antecipar a renda aos beneficiários do Instituto de Previdência do Estado do Acre”, disse o gestor.

O aposentado da Sefaz, Francisco Edmar Azevedo, considera a medida importante, haja vista que alguns servidores aposentados esperam ansiosamente pelo benefício em decorrência de suas idades avançadas, no qual muitos com problemas de saúde dependem do pagamento para comprar suas medicações ou outros itens essenciais.

“Quero agradecer por mais essa iniciativa do governo no cuidado e a pontualidade de sua gestão no que diz respeito ao pagamento dos salários dos servidores públicos, tanto os da ativa quanto os inativos”, disse o aposentado.

Edmar prestou serviços à secretaria por 25 anos e se aposentou em 2018. Ele conta que a preocupação com os servidores públicos do estado, se tornou um marco da gestão atual. “Sabemos que ele “pegou” o estado com salários atrasados (inclusive décimo terceiro). Porém, o Governador Gladson Cameli colocou os servidores como prioridade, pagando todos e mantendo os prazos estabelecidos em dias”, pontuou.

Calendário

Para os servidores da ativa, permanece o pagamento até o último dia do mês, conforme calendário oficial. A administração pública estadual é composta por 32.269 servidores ativos, 13.622 inativos e 3.980 pensionistas, em um total de 49.871 pessoas que vem recebendo em dia seus proventos.