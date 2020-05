Inscrições ocorrem entre os dias 19 e 26 de maio, no período de 8 às 13h e em cinco endereços diferentes tanto na capital quanto no interior.

Por Alcinete Gadelha Devido à situação de calamidade pública por causa do novo coronavírus, a Secretaria de Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) publicou um edital de chamamento público para contratação imediata de 54 médicos para atuar em 18 municípios do estado, com salário de R$ 9, 3 mil.

As inscrições ocorrem entre os dias 19 e 26 de maio, no período de 8 às 13h e em cinco endereços diferentes tanto na capital Rio Branco quanto no interior. Rio Branco – Coordenação de Lotação da Secretaria de Estado de Saúde, na rua Benjamin Constant, Centro.

Brasiléia – Hospital das Clínicas Raimundo Chaar, Avenida Rolando Moreira, Centro.

Sena Madureira – Hospital João Câncio Fernandes, rua Quintino Bocaiúva, Centro.

Tarauacá – Hospital Dr. Sansão Gomes, Rua Dr. Sansão Gomes, Centro.

Cruzeiro do Sul – Sala do TFD, Rua Leopoldo de Bulhões, bairro do Alumínio. O contrato deve durar enquanto valer o decreto de calamidade pública, sem prorrogação, conforme o edital que foi publicado nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial do Estado (DOE) e pode ser consultado a partir da página 15. Ainda no mês de abril, o governador Gladson Cameli publicou um decreto prorrogando a situação de calamidade pública em todo o Acre até dezembro.

Os candidatos devem possuir certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação em medicina em instituições brasileiras legalizadas e, se do exterior, com o revalida.

Ainda podem concorrer os formados no exterior sem a regularização no Brasil, desde que tenha participado Programa Mais Médico ou que possuir certificado de conclusão de curso de educação superior estrangeira com habilitação para exercício da medicina no exterior.

Convocação

Na última semana, o governo já tinha convocado 125 profissionais do cadastro de reserva no processo seletivo simplificado da saúde feito no ano passado.

Os convocados são médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfermeiros, que vão ser enviados para os municípios de Acrelândia, Brasileia, Plácido de Castro, Rio Branco, Xapuri, Manoel Urbano e Tarauacá.

A entrega da documentação pode ser realizada a partir desta quarta até o dia 22 de maio. Em Rio Branco, a entrega deve ser feita na Sesacre, de 8h às 12h. Em Brasileia, no Hospital das Clínicas Raimundo Chaar. Tarauacá, no Hospital Dr. Sansão Gomes e em Manoel Urbano, no Hospital João Câncio Fernandes.

