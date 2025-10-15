Governo abre seleção para o Jovem Parlamentar Acreano 2025

A Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), em parceria com a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), por meio da Escola do Legislativo Deputado Edson Cadaxo e o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), lançou nesta quarta-feira, 15, o edital da 4ª edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano (PJPA) 2025.

O programa tem como objetivo promover a vivência democrática e despertar a consciência política dos estudantes do ensino médio da rede pública estadual, proporcionando uma experiência prática de participação no processo legislativo. Os jovens selecionados atuarão em uma jornada parlamentar de quatro meses na Aleac, onde poderão debater temas de interesse social e aprender sobre o funcionamento do poder legislativo.

De acordo com o edital nº 01/2025, 24 escolas serão contempladas nesta edição, sendo duas em Rio Branco, duas em Cruzeiro do Sul e uma em cada um dos demais municípios acreanos. As escolas interessadas deverão realizar a inscrição entre os dias 15 e 22 de outubro, por meio do envio de redações produzidas pelos estudantes candidatos, com o tema relacionado a um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

As redações devem ser inéditas, autorais, manuscritas e conter entre 20 e 30 linhas, respeitando os direitos humanos e a linguagem adequada. A avaliação será feita por uma comissão formada por representantes da SEE e da Aleac. As escolas com as melhores médias nas redações serão selecionadas para participar do programa, e o resultado será divulgado no dia 28 de outubro no site da SEE e no Diário Oficial do Acre.

Após a seleção das escolas, será realizado um pleito eleitoral interno, com o suporte do TRE/AC, para eleger o estudante que representará cada unidade no programa. A votação ocorrerá no dia 11 de novembro de 2025, utilizando urnas eletrônicas nas escolas habilitadas.

Poderão se candidatar estudantes da 1ª e 2ª séries do ensino médio, com frequência mínima de 75% e média escolar igual ou superior a 7,0. Durante o período de campanha, os candidatos poderão divulgar suas propostas por meio de materiais impressos e redes sociais, desde que respeitem as normas do edital e não promovam discursos de ódio ou cunho político-partidário.

Os resultados finais da eleição serão divulgados oficialmente no dia 14 de novembro, e a data de diplomação dos Jovens Parlamentares Acreanos será definida posteriormente.

