Governadora em exercício Mailza visita obras do Arco Viário de Rio Branco e destaca impacto para o desenvolvimento da cidade
A governadora em exercício, Mailza Assis, visitou nesta terça-feira, 30, o canteiro de obras do Arco Viário de Rio Branco, no km 1 da estrada do Quixadá. Acompanhada da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, Mailza destacou o impacto do empreendimento para a mobilidade urbana da capital e para o desenvolvimento da cidade. A obra vai reduzir o tráfego de veículos pesados no centro, garantindo mais fluidez e segurança ao trânsito.
“Estamos aqui em uma das maiores obras do governo do Estado, fruto de uma parceria com o Banco Fonplata. Essa estrada vai possibilitar o descongestionamento do centro de Rio Branco, ligando o bairro Belo Jardim ao Custódio Freire. É o desenvolvimento acontecendo no nosso Estado. Quero agradecer ao Deracre e ao governador Gladson Camelí, que se preocupa com o crescimento do estado e com as pessoas”, afirmou Mailza.
Segundo a presidente do Deracre, os trabalhos estão na fase inicial, considerada a mais complexa. “Estamos na fase de abertura da estrada, com serviços de drenagem, colocação de bueiros e levantamento de aterro. Depois dessa etapa, virão a base, sub-base e, por fim, a pavimentação, que é mais rápida. É uma grande obra, com 26 quilômetros de pavimentação e mais uma ponte que vai mudar a realidade da mobilidade urbana em Rio Branco”, explicou Sula Ximenes.
Investimentos e impacto
A ordem de serviço do Arco Viário foi assinada em 18 de agosto. Só nesta primeira fase, serão investidos R$ 39,5 milhões com a pavimentação de 10,87 km. Ao todo, o valor global do empreendimento é de R$ 105,7 milhões, provenientes de diferentes fontes: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), Ministério das Cidades, emendas parlamentares do senador Márcio Bittar, além da contrapartida do governo estadual.
Com a pavimentação, que ligará a rodovia AC-10 ao Ramal do Romão, nas proximidades da BR-364, na região da Vila Custódio Freire, a obra beneficiará diretamente cerca de 413 mil moradores, reduzindo o tempo de deslocamento, facilitando o escoamento da produção e valorizando as áreas ao longo do trajeto.
Etapas da obra
O projeto foi dividido em quatro lotes:
Lote 1: BR-364 (Vila Custódio Freire) até a Rodovia AC-10;
Lote 2: Entroncamento da AC-10 até a Estrada do Quixadá;
Lote 3: Entroncamento da Estrada do Quixadá até a 6ª ponte;
Lote 4: Da 6ª ponte até a BR-364.
A obra é considerada uma das mais estratégicas do Estado e deverá transformar o cenário urbano da capital acreana, garantindo mais fluidez ao trânsito e impulsionando o desenvolvimento regional.
Vereador de Brasiléia critica hospital do Alto Acre e cobra audiência pública
Beto Dantas (PT) denuncia precariedade no atendimento e pede união de autoridades e sociedade civil para debater problemas da unidade de saúde
Durante sessão na Câmara Municipal de Brasiléia nesta semana, o vereador Beto Dantas (PT) fez duras críticas ao funcionamento do hospital regional do Alto Acre. Segundo ele, a unidade, que deveria oferecer atendimento de excelência à população, enfrenta condições precárias que colocam em risco a dignidade dos pacientes e acompanhantes.
O parlamentar relatou ter presenciado a situação ao acompanhar o colega vereador Dejailson Américo, que precisou ser abanado com um pano para suportar o calor dentro do hospital. Diante do cenário, Beto solicitou a realização de uma audiência pública urgente, com a presença de autoridades estaduais, prefeitos, vereadores da regional do Alto Acre e representantes da sociedade civil organizada.
Em sua fala, o vereador também cobrou maior compromisso de deputados federais e senadores, que, segundo ele, costumam aparecer apenas em períodos eleitorais. Beto ainda criticou o governo do Acre e afirmou que levará as denúncias ao Ministério Público.
O presidente da Câmara, Marquinho Tibúrcio (PP), manifestou apoio à iniciativa e garantiu que a Casa deve se mobilizar para viabilizar a audiência pública o quanto antes.
VEJA VÍDEO
Divulgado edital para destinação de recursos financeiros a projetos sociais em Brasiléia
O Juízo da Vara de Brasiléia tornou público o edital para o cadastro de instituições aptas a receberem benefícios do fundo de penas pecuniárias. As inscrições se iniciam na próxima quarta-feira, 1º de outubro e seguem até o dia 31.
Os projetos serão recebidos presencialmente na Central de Penas Alternativas (Cepal), situada na Avenida Rui Lino, n.° 695, bairro Raimundo Chaar. O formulário e o projeto técnico (anexos no edital) também podem ser enviados para o e-mail: [email protected].
Haverá prioridade no repasse dos valores aos beneficiários que:
I – Mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de Serviços à comunidade ou entidade pública;
II – Atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção de criminalidade, incluindo os conselhos das comunidades;
III – Prestem serviços de maior relevância social;
Vale ressaltar que é responsabilidade da entidade beneficiada a prestação de contas dos recursos recebidos. A íntegra do certame está disponível na edição do Diário da Justiça (pág. 46), da última quinta-feira, 26.
Fonte: Ascom/TJAC
Aleac debate irregularidades nos pagamentos de servidores da saúde
A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou na manhã desta terça-feira (30) uma reunião da Comissão de Saúde Pública para discutir as constantes reclamações de servidores da saúde em relação a falhas nos pagamentos. A pauta incluiu o cumprimento do piso da enfermagem, adicionais, gratificações e plantões extras.
O presidente da comissão, deputado Adailton Cruz (PSB), destacou que os problemas se acentuaram após o reajuste geral de 5,08%, quando servidores que recebiam R$ 800 de complemento de piso passaram a receber pouco mais de R$ 100. “Precisamos entender o que de fato está acontecendo, porque as reclamações têm sido frequentes e o problema persiste há meses”, afirmou.
Representantes dos sindicatos também reforçaram as denúncias e cobraram providências. A presidente do Sindicato dos Profissionais e Auxiliares de Enfermagem e Enfermeiros do Estado (Spate), Alesta Amâncio, afirmou que o piso da enfermagem e os pagamentos de extras vêm sofrendo variações injustificadas, gerando insegurança para técnicos e auxiliares de enfermagem. “O piso da enfermagem não pode oscilar. Vemos servidores que recebiam R$ 800 e agora recebem R$ 140. Isso precisa ser esclarecido, porque o trabalhador já ganha pouco e não pode conviver com essa instabilidade”, disse.
Já Ivo Fernandes, secretário-geral do Sintesac, destacou que as falhas no sistema de pagamento vêm se repetindo mês a mês e que a paciência da categoria se esgotou. Segundo ele, a cada contracheque os sindicatos são surpreendidos com uma enxurrada de reclamações de servidores. “Todo mês é a mesma enxurrada de reclamações, o servidor nunca sabe quanto vai receber. É inadmissível que, após quase um ano de sistema, os mesmos erros continuem acontecendo. É preciso uma solução imediata para dar tranquilidade à categoria”, concluiu.
Em resposta, Guilherme Schirmer, Secretário Adjunto de Administração do Estado do Acre (SEAD), reconheceu a complexidade da folha da Saúde, que envolve mais de oito mil servidores distribuídos em unidades nos 22 municípios do Acre. Ele explicou que, a partir de outubro, os plantões extras passarão a ser pagos em um único contracheque, o que deve reduzir problemas recorrentes. “Até setembro eram dois contracheques, mas conseguimos unificar. De outubro a dezembro os pagamentos virão juntos, sem atrasos. O que pode ocorrer é o chamado delay, quando informações de unidades não chegam a tempo para o processamento da folha”, esclareceu.
Sobre o acordo coletivo citado pelos sindicatos, Guilherme afirmou que a proposta já foi encaminhada e que uma reunião conjunta entre Sead e Sesacre deve ser agendada para discutir os pontos pendentes. Ele também frisou que novas implementações dependem de análise de impacto orçamentário, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao piso da enfermagem, reforçou que as regras são definidas pelo governo federal e que os cálculos seguem critérios já estabelecidos.
Em seguida, a secretária adjunta da Sesacre, Ana Cristina, reforçou que o pagamento dos trabalhadores é uma prioridade da gestão estadual. Ela destacou que situações de divergência na folha de pagamento, como a antiga utilização da fonte 400, já foram corrigidas e que, a partir de agora, haverá um único contracheque para cada servidor, eliminando confusões anteriores. Explicou ainda que eventuais diferenças no piso salarial decorrentes do repasse do Ministério da Saúde estão sendo ajustadas e serão regularizadas até o dia 5 do mês seguinte, garantindo o recebimento correto dos servidores.
A secretária adjunta também orientou os servidores a utilizarem os canais oficiais de comunicação do RH para esclarecer dúvidas individuais sobre remuneração, evitando desinformação nos grupos de WhatsApp. Sobre questões mais complexas, como diferenças na insalubridade em determinados ambientes, Ana Cristina afirmou que a situação será debatida em mesa técnica, ressaltando que a gestão estadual está aberta ao diálogo e comprometida em buscar soluções claras e justas, sem desrespeitar acordos já estabelecidos.
O deputado Adailton Cruz encerrou a reunião agradecendo aos sindicatos e à equipe do governo, reconhecendo o esforço de todos na resolução de problemas, destacando a correção do pagamento do piso salarial até o dia 5 e informando que a discussão sobre o acordo coletivo já terá data para ocorrer até a próxima sexta-feira.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Fotos: Sérgio Vale
