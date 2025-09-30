Governadora em exercício Mailza visita obras do Arco Viário de Rio Branco e destaca impacto para o desenvolvimento da cidade

A governadora em exercício, Mailza Assis, visitou nesta terça-feira, 30, o canteiro de obras do Arco Viário de Rio Branco, no km 1 da estrada do Quixadá. Acompanhada da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, Mailza destacou o impacto do empreendimento para a mobilidade urbana da capital e para o desenvolvimento da cidade. A obra vai reduzir o tráfego de veículos pesados no centro, garantindo mais fluidez e segurança ao trânsito.

“Estamos aqui em uma das maiores obras do governo do Estado, fruto de uma parceria com o Banco Fonplata. Essa estrada vai possibilitar o descongestionamento do centro de Rio Branco, ligando o bairro Belo Jardim ao Custódio Freire. É o desenvolvimento acontecendo no nosso Estado. Quero agradecer ao Deracre e ao governador Gladson Camelí, que se preocupa com o crescimento do estado e com as pessoas”, afirmou Mailza.

Segundo a presidente do Deracre, os trabalhos estão na fase inicial, considerada a mais complexa. “Estamos na fase de abertura da estrada, com serviços de drenagem, colocação de bueiros e levantamento de aterro. Depois dessa etapa, virão a base, sub-base e, por fim, a pavimentação, que é mais rápida. É uma grande obra, com 26 quilômetros de pavimentação e mais uma ponte que vai mudar a realidade da mobilidade urbana em Rio Branco”, explicou Sula Ximenes.

Investimentos e impacto

A ordem de serviço do Arco Viário foi assinada em 18 de agosto. Só nesta primeira fase, serão investidos R$ 39,5 milhões com a pavimentação de 10,87 km. Ao todo, o valor global do empreendimento é de R$ 105,7 milhões, provenientes de diferentes fontes: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), Ministério das Cidades, emendas parlamentares do senador Márcio Bittar, além da contrapartida do governo estadual.

Com a pavimentação, que ligará a rodovia AC-10 ao Ramal do Romão, nas proximidades da BR-364, na região da Vila Custódio Freire, a obra beneficiará diretamente cerca de 413 mil moradores, reduzindo o tempo de deslocamento, facilitando o escoamento da produção e valorizando as áreas ao longo do trajeto.

Etapas da obra

O projeto foi dividido em quatro lotes:

Lote 1: BR-364 (Vila Custódio Freire) até a Rodovia AC-10;

Lote 2: Entroncamento da AC-10 até a Estrada do Quixadá;

Lote 3: Entroncamento da Estrada do Quixadá até a 6ª ponte;

Lote 4: Da 6ª ponte até a BR-364.

A obra é considerada uma das mais estratégicas do Estado e deverá transformar o cenário urbano da capital acreana, garantindo mais fluidez ao trânsito e impulsionando o desenvolvimento regional.

