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Governadora em exercício Mailza lança campanha Leão que Protege e mobiliza sociedade para fortalecer políticas voltadas a crianças e adolescentes

Publicado

20 minutos atrás

em

Com foco no cuidado e na proteção de quem representa o futuro do Acre, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), por meio da Diretoria de Direitos Humanos, lançou, nesta segunda-feira, 16, a campanha Leão que Protege, iniciativa que busca ampliar os recursos destinados a projetos voltados para crianças e adolescentes. O lançamento foi realizado no Palácio da Justiça, em Rio Branco, e conduzido pela governadora do Estado em exercício, Mailza Assis, reunindo representantes de instituições públicas, conselhos e organizações da rede de proteção à infância.
Campanha incentiva contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda devido para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente. Foto: Neto Lucena/Secom

A campanha incentiva contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda devido para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, mecanismo que fortalece o financiamento de ações sociais e programas voltados à promoção, proteção e garantia de direitos desse público em todo o estado.

Durante o evento, foram apresentadas orientações sobre como pessoas físicas e jurídicas podem realizar a destinação do imposto devido aos fundos da infância. Contribuintes que fazem a declaração do Imposto de Renda no modelo completo podem destinar até 6% do valor devido, enquanto empresas tributadas pelo lucro real podem destinar até 1%. O valor não representa um pagamento adicional, pois é abatido do imposto que já seria pago à União.
Governadora em exercício, que também é secretária de Assistência Social e dos Direitos Humanos, reforçou a importância da campanha. Foto: Neto Lucena/Secom.

A vice-governadora, que também é secretária de Assistência Social e dos Direitos Humanos, reforçou a importância da iniciativa, afirmando que com a campanha será possível reforçar políticas públicas destinadas proteger crianças e adolescentes.

“A campanha visa destinar 6% do que nós já pagamos. É um pagamento daquilo que já é descontado da pessoa física e será destinado ao Fundo da Criança e do Adolescente, a escolha é sua. Basta você indicar, quando estiver fazendo a declaração do seu Imposto de Renda, que quer fazer a doação para o fundo. Isso é muito importante, vai ser muito valioso. Queremos desde já agradecer a parceria de todos, Sefaz [Secretaria da Fazenda], Receita Federal, TCE [Tribunal de Contas do Estado], de todos os órgãos que contribuíram, que nos ajudaram a deixar essa proposta pronta a ser implementada a partir de agora”, disse.

Os recursos arrecadados por meio da campanha serão destinados a projetos que atuam diretamente na proteção e no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Entre as iniciativas apoiadas estão ações de combate ao trabalho infantil, programas de fortalecimento familiar, projetos educacionais, culturais e de inclusão social, além de atividades voltadas à prevenção da violência e da exploração.
Presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, Hélio Koury, explicou como funciona a campanha. Foto: Neto Lucena/Secom.

Mailza também anunciou que o Centro de Atendimento Integrado da Criança e do Adolescente (Caica) já está em em fase de implementação. “Queria falar para o nosso presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, Hélio Koury, que o Caica será uma realidade. Essa é mais uma ferramenta para podermos cuidar das nossas crianças e adolescentes”, complementou.

O evento reuniu representantes de diversas instituições que integram a rede de proteção à infância, como o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Ministério Público (MPAC), Defensoria Pública (DPE), Assembleia Legislativa (Aleac), Tribunal de Contas, conselhos tutelares, conselhos de direitos e representantes da sociedade civil organizada.
Procurador de Justiça Francisco Maia mencionou a experiência em compartilhar a ação, que já é realizada no Ministério Público do Acre. Foto: Neto Lucena/Secom

Durante a programação, também foi realizada a apresentação oficial da campanha e um chamamento para que instituições e parceiros fortaleçam a mobilização em torno da iniciativa, ampliando o número de contribuintes que destinam parte do imposto para os fundos da infância.

O procurador de Justiça Francisco Maia mencionou a experiência em compartilhar a ação, que já é realizada no Ministério Público do Acre. “No MP já fazemos isso e fazemos questão de compartilhar o quanto está dando certo essa campanha. Parabenizo o governo do Acre, a governadora em exercício, como secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Pagar nosso imposto é importante, é o que nós estamos fazendo, destinar a uma importante ação social”, observou.

Com a campanha Leão que Protege, o governo do Acre busca sensibilizar a sociedade sobre a importância de investir no presente e no futuro das novas gerações, fortalecendo políticas públicas que garantam mais proteção, oportunidades e dignidade para crianças e adolescentes de todo o estado.
Campanha Leão que Protege foi lançada nesta segunda-feira, 16. Foto: Neto Lucena/Secom

 

O secretário de Fazenda, José Amarísio Souza, destacou a importância da campanha. “Estamos aqui hoje em prol das crianças e dos adolescentes. Queremos ressaltar que o valor que vai ser destinado ao fundo não vai ser a mais, pois o contribuinte vai destinar 6% do seu imposto devido, que é o valor total de tributo que um contribuinte paga ao governo com base em seus rendimentos anuais, sem nada a mais por isso. O contribuinte pode escolher essa opção no ato da sua declaração”, explicou.
Todos os projetos financiados são aprovados e fiscalizados pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente.

Como destinar parte do Imposto de Renda

Os contribuintes podem destinar parte do Imposto de Renda aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente de duas formas.
Durante a declaração do Imposto de Renda:
•Acessar o programa da Receita Federal;
•Selecionar a ficha Doações Diretamente na Declaração (ECA);
•Escolher o Fundo da Criança e do Adolescente;
•Selecionar o estado ou município;
•O próprio sistema calcula automaticamente o valor permitido para destinação;
•Gerar o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf);
•Realizar o pagamento até o prazo final da declaração.
Doação direta ao fundo (durante o ano):
•Depositar diretamente na conta do Fundo da Criança e do Adolescente;
•Solicitar o recibo de doação ao Conselho de Direitos;
•Informar a doação na declaração do Imposto de Renda.
Secretário de Fazenda, José Amarísio Souza, destacou a importância da campanha. Foto: Neto Lucena/Secom

Para onde vai o recurso

Os valores destinados ao Fundo da Criança e do Adolescente financiam projetos voltados à proteção e ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, como:
•Combate ao trabalho infantil;
•Proteção contra violência e exploração;
•Programas de fortalecimento familiar;
•Ações de educação, cultura e inclusão social;
•Apoio a instituições que atendem crianças e adolescentes.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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Cotidiano

Elenco das Craques do Futuro realiza treinamento no Sesc

Publicado

4 horas atrás

em

16 de março de 2026

Por

Foto PHD: Neila Rosas quer um time mais competitivo em Salvador

O elenco das Craques do Futuro realiza nesta segunda, 16, no Sesc, um treinamento físico seguido de um trabalho técnico no campo do Sesc visando o confronto contra o Vitória. A partida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 será disputada na quinta, 19, às 13 horas(hora Acre), no Pituaçu, em Salvador, na Bahia.

“Estamos realizando os treinamentos dentro das nossas possibilidades. Fizemos um trabalho no José de Melo nesse domingo, mas falta campos para a nossa preparação”, afirmou a técnica Neila Rosas.

Embarca nesta terça

O grupo das Craques do Futuro embarca nesta terça, 17, para Salvador, e a intenção da comissão técnica é realizar um trabalho antes do confronto contra o Vitória. A equipe acreana ainda não marcou gols no torneio nacional.

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Final do Campeonato Estadual no sábado contará com a utilização do VAR

Publicado

4 horas atrás

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16 de março de 2026

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Foto Sueli Rodrigues: Adem Araújo conseguiu o apoio da CBF para ter o VAR na decisão

O presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo, confirmou nesta segunda, 16, a utilização do VAR na final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A partida será disputada no sábado, 21, a partir das 20 horas, no Tonicão.

“A implementação da tecnologia na decisão do Estadual será possível pelo apoio da CBF. Estamos reforçando o compromisso com a transparência, a justiça esportiva e qualidade da arbitragem do futebol acreano. A medida representa um avanço importante no futebol do Estado”, declarou o presidente Adem Araújo.

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Governo do Acre investe na qualificação profissional das mulheres do Juruá e oferece mais 40 vagas em cursos do Ieptec

Publicado

5 horas atrás

em

16 de março de 2026

Por

Surge mais uma boa oportunidade de profissionalização para mulheres do Vale do Juruá: o governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), oferece cursos de confeiteira e cuidadora infantil, para o público feminino de Cruzeiro do Sul. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 16, e se estendem até sexta, 20.

No início de março foram abertas 60 vagas em cursos do Ieptec para mulheres de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Mâncio Lima. Foto: Ascom/Ieptec.

Desta vez, são 40 vagas, 20 por curso, para mulheres (cis ou transgênero), prioritariamente, àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica e que desejam aprender, se aperfeiçoar ou empreender.

As capacitações fazem parte das ações de inclusão produtiva promovidas pelo programa Mulheres Mil, do governo federal, atuando no Acre desde 2024.

Por intermédio do governo do Acre e do Mulheres Mil, o Ieptec já capacitou 1.582 mulheres e, até o fim do ano, deve qualificar mais 720, em diversos setores, fortalecendo a autonomia feminina.

Previsão é que, até dezembro, o total de 2.300 mulheres sejam qualificadas pelo programa no Acre, por meio do Ieptec, desde 2024. Foto: cedida

O presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, afirmou: “A ampliação dessas ofertas integra a estratégia do governo do Estado de fortalecer a educação profissional como instrumento de geração de emprego, renda e empreendedorismo. O Ieptec tem expandido o número de vagas para o público feminino e diversificado as áreas de formação”.

As inscrições são presenciais e, para participar da seleção, a candidata precisa ter a partir de 16 anos, apresentar o RG, CPF, comprovantes de residência e de dados bancários (para recebimento de bolsa), e possuir cadastro do credor, que deve ser solicitado à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).

O Ceflora é o centro do Ieptec responsável pela ministração dos cursos e local de realização das matrículas. A escola fica na Rua Paraná, nº 865, bairro Av. 25 de Agosto, e está recebendo inscrições no horário das 7h às 11h.

Ceflora é a unidade descentralizada do Ieptec que atende Cruzeiro do Sul e demais municípios da região do Juruá. Foto: Ascom/Ieptec

O curso de cuidadora infantil será realizado de 23 de março a 2 de junho, e o de confeiteira de 23 de março a 25 de junho. Para ambos os cursos, as aulas serão de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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