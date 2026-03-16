Cotidiano
Governadora em exercício Mailza lança campanha Leão que Protege e mobiliza sociedade para fortalecer políticas voltadas a crianças e adolescentes
A campanha incentiva contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda devido para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, mecanismo que fortalece o financiamento de ações sociais e programas voltados à promoção, proteção e garantia de direitos desse público em todo o estado.
A vice-governadora, que também é secretária de Assistência Social e dos Direitos Humanos, reforçou a importância da iniciativa, afirmando que com a campanha será possível reforçar políticas públicas destinadas proteger crianças e adolescentes.
“A campanha visa destinar 6% do que nós já pagamos. É um pagamento daquilo que já é descontado da pessoa física e será destinado ao Fundo da Criança e do Adolescente, a escolha é sua. Basta você indicar, quando estiver fazendo a declaração do seu Imposto de Renda, que quer fazer a doação para o fundo. Isso é muito importante, vai ser muito valioso. Queremos desde já agradecer a parceria de todos, Sefaz [Secretaria da Fazenda], Receita Federal, TCE [Tribunal de Contas do Estado], de todos os órgãos que contribuíram, que nos ajudaram a deixar essa proposta pronta a ser implementada a partir de agora”, disse.
Mailza também anunciou que o Centro de Atendimento Integrado da Criança e do Adolescente (Caica) já está em em fase de implementação. “Queria falar para o nosso presidente do Conselho da Criança e do Adolescente, Hélio Koury, que o Caica será uma realidade. Essa é mais uma ferramenta para podermos cuidar das nossas crianças e adolescentes”, complementou.
Durante a programação, também foi realizada a apresentação oficial da campanha e um chamamento para que instituições e parceiros fortaleçam a mobilização em torno da iniciativa, ampliando o número de contribuintes que destinam parte do imposto para os fundos da infância.
O procurador de Justiça Francisco Maia mencionou a experiência em compartilhar a ação, que já é realizada no Ministério Público do Acre. “No MP já fazemos isso e fazemos questão de compartilhar o quanto está dando certo essa campanha. Parabenizo o governo do Acre, a governadora em exercício, como secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Pagar nosso imposto é importante, é o que nós estamos fazendo, destinar a uma importante ação social”, observou.
Como destinar parte do Imposto de Renda
Para onde vai o recurso
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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Elenco das Craques do Futuro realiza treinamento no Sesc
O elenco das Craques do Futuro realiza nesta segunda, 16, no Sesc, um treinamento físico seguido de um trabalho técnico no campo do Sesc visando o confronto contra o Vitória. A partida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 será disputada na quinta, 19, às 13 horas(hora Acre), no Pituaçu, em Salvador, na Bahia.
“Estamos realizando os treinamentos dentro das nossas possibilidades. Fizemos um trabalho no José de Melo nesse domingo, mas falta campos para a nossa preparação”, afirmou a técnica Neila Rosas.
Embarca nesta terça
O grupo das Craques do Futuro embarca nesta terça, 17, para Salvador, e a intenção da comissão técnica é realizar um trabalho antes do confronto contra o Vitória. A equipe acreana ainda não marcou gols no torneio nacional.
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Final do Campeonato Estadual no sábado contará com a utilização do VAR
O presidente da Federação de Futebol do Acre(FFAC), Adem Araújo, confirmou nesta segunda, 16, a utilização do VAR na final do Campeonato Estadual Sicredi de 2026. A partida será disputada no sábado, 21, a partir das 20 horas, no Tonicão.
“A implementação da tecnologia na decisão do Estadual será possível pelo apoio da CBF. Estamos reforçando o compromisso com a transparência, a justiça esportiva e qualidade da arbitragem do futebol acreano. A medida representa um avanço importante no futebol do Estado”, declarou o presidente Adem Araújo.
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Governo do Acre investe na qualificação profissional das mulheres do Juruá e oferece mais 40 vagas em cursos do Ieptec
Surge mais uma boa oportunidade de profissionalização para mulheres do Vale do Juruá: o governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), oferece cursos de confeiteira e cuidadora infantil, para o público feminino de Cruzeiro do Sul. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 16, e se estendem até sexta, 20.
Desta vez, são 40 vagas, 20 por curso, para mulheres (cis ou transgênero), prioritariamente, àquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica e que desejam aprender, se aperfeiçoar ou empreender.
As capacitações fazem parte das ações de inclusão produtiva promovidas pelo programa Mulheres Mil, do governo federal, atuando no Acre desde 2024.
Por intermédio do governo do Acre e do Mulheres Mil, o Ieptec já capacitou 1.582 mulheres e, até o fim do ano, deve qualificar mais 720, em diversos setores, fortalecendo a autonomia feminina.
O presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, afirmou: “A ampliação dessas ofertas integra a estratégia do governo do Estado de fortalecer a educação profissional como instrumento de geração de emprego, renda e empreendedorismo. O Ieptec tem expandido o número de vagas para o público feminino e diversificado as áreas de formação”.
As inscrições são presenciais e, para participar da seleção, a candidata precisa ter a partir de 16 anos, apresentar o RG, CPF, comprovantes de residência e de dados bancários (para recebimento de bolsa), e possuir cadastro do credor, que deve ser solicitado à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz).
O Ceflora é o centro do Ieptec responsável pela ministração dos cursos e local de realização das matrículas. A escola fica na Rua Paraná, nº 865, bairro Av. 25 de Agosto, e está recebendo inscrições no horário das 7h às 11h.
O curso de cuidadora infantil será realizado de 23 de março a 2 de junho, e o de confeiteira de 23 de março a 25 de junho. Para ambos os cursos, as aulas serão de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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