Governadora em exercício Mailza Assis recebe prefeito de Assis Brasil e confirma presença na 1ª Expofronteira

Em encontro realizado nesta quinta-feira (2) no gabinete do governo, a governadora em exercício Mailza Assis (PP) recebeu o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, que lhe entregou pessoalmente o convite para a 1ª Expofronteira – primeira grande festa agropecuária da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).

Mailza confirmou a participação do Governo do Estado no evento, reforçando o apoio às iniciativas que movimentam a economia regional.

“Recebi o prefeito Jerry Correia, que me trouxe o convite para a 1ª Expofronteira. O Governo do Estado estará presente neste grande evento que fortalece a economia local, incentiva o turismo e valoriza o potencial da nossa região de fronteira”, declarou em suas redes sociais.

O gestor municipal comemorou o apoio do Governo do Estado ao evento, que deve movimentar o comércio, o turismo e o agronegócio na região. A confirmação de Mailza reforça o caráter institucional da feira, que busca consolidar-se como um marco para o desenvolvimento regional.

A Expofronteira contará com rodeio, exposição de animais, shows e atrações culturais, aproveitando a localização estratégica de Assis Brasil, que faz divisa com o Peru e a Bolívia.

A visita do prefeito a Rio Branco teve como objetivo fortalecer a parceria entre o município e o governo estadual para a realização do evento, que promete reunir exposições, rodeios e atrações culturais na fronteira.