Governadora em exercício Mailza Assis recebe prefeito de Assis Brasil e confirma presença na 1ª Expofronteira
Jerry Correia esteve em Rio Branco para convidar pessoalmente a governadora para o evento que acontece na tríplice fronteira; governo estadual promete apoiar a festa agropecuária
Em encontro realizado nesta quinta-feira (2) no gabinete do governo, a governadora em exercício Mailza Assis (PP) recebeu o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, que lhe entregou pessoalmente o convite para a 1ª Expofronteira – primeira grande festa agropecuária da tríplice fronteira (Brasil, Peru e Bolívia).
Mailza confirmou a participação do Governo do Estado no evento, reforçando o apoio às iniciativas que movimentam a economia regional.
“Recebi o prefeito Jerry Correia, que me trouxe o convite para a 1ª Expofronteira. O Governo do Estado estará presente neste grande evento que fortalece a economia local, incentiva o turismo e valoriza o potencial da nossa região de fronteira”, declarou em suas redes sociais.
O gestor municipal comemorou o apoio do Governo do Estado ao evento, que deve movimentar o comércio, o turismo e o agronegócio na região. A confirmação de Mailza reforça o caráter institucional da feira, que busca consolidar-se como um marco para o desenvolvimento regional.
A Expofronteira contará com rodeio, exposição de animais, shows e atrações culturais, aproveitando a localização estratégica de Assis Brasil, que faz divisa com o Peru e a Bolívia.
A visita do prefeito a Rio Branco teve como objetivo fortalecer a parceria entre o município e o governo estadual para a realização do evento, que promete reunir exposições, rodeios e atrações culturais na fronteira.
Governador Gladson Camelí destaca obras e compromisso com desenvolvimento sustentável durante entrevista
Na conversa também foram abordados os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada pela primeira vez no Brasil em 2025, em Belém (PA)
Mantendo o diálogo com a imprensa e falando diretamente para os telespectadores, na manhã desta quinta-feira, 2, o governador Gladson Camelí participou do programa Café com Notícias, apresentado pelo jornalista Washington Aquino, na TV 5, afiliada da Band no Acre.
“Sempre é uma honra participar desse programa realizado por profissionais competentes, que escutam a população e prestam um verdadeiro fortalecimento à democracia”, afirmou Camelí.
Durante a entrevista, o governador destacou as principais ações do governo estadual, mencionando obras já entregues e outras em andamento, como o Complexo Viário da Avenida Ceará, o Arco Metropolitano e o Viaduto da Corrente. O gestor também anunciou planos para reformas e construções de novas pontes de concreto, tanto na zona urbana quanto na rural, com o objetivo de melhorar o tráfego e a mobilidade da população.
Em relação às futuras contratações de servidores públicos, o governador explicou que sua equipe está analisando as possibilidades com cautela, priorizando o equilíbrio financeiro do Estado: “Estamos estudando a possibilidade, mas sempre com responsabilidade com a saúde fiscal, para não comprometer a economia estadual e o salário dos servidores”.
Na conversa também foram abordados os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada pela primeira vez no Brasil em 2025, em Belém (PA). O encontro global é considerado o mais importante fórum internacional sobre mudanças climáticas e reúne chefes de Estado, cientistas, lideranças sociais e representantes do setor privado em torno de ações concretas para enfrentar a crise climática.
“Estou muito otimista. Essa é a COP da Amazônia e um momento de grande destaque para o nosso estado. Nós, representantes do Acre, vamos com o objetivo de mostrar para o mundo o nosso potencial de crescimento e mostrar que é possível promover desenvolvimento sustentável, conciliando o trabalho do homem do campo com a floresta em pé”, enfatizou o governador.
No Acre, filho consegue na Justiça o ressarcimento com o translado do corpo da mãe
Decisão da 2ª Turma Recursal determina que governo pague R$ 9,5 mil à família; relator citou falha no acompanhamento institucional e princípio da dignidade humana
A 2ª Turma Recursal manteve a obrigação imposta ao ente público estadual em ressarcir um filho, pelo gasto feito com o translado do corpo de sua mãe, que morreu durante tratamento fora de domicílio (TFD). A decisão foi publicada na edição n.° 7.872 do Diário da Justiça (págs. 11 e 12), desta quinta-feira, 2.
No recurso, o Estado alegou não ter sido formalmente solicitado sobre o translado. No entanto, o relator do processo, juiz Marcelo Carvalho, entendeu que a situação revela a falha no acompanhamento institucional e ausência de orientação à família.
A jurisprudência tem reconhecido o dever do Estado em ressarcir as despesas de pacientes em TFD, o que inclui as de translado. “Era de conhecimento do Estado a condição de TFD da paciente que veio a óbito, mas o ente não comprovou o monitoramento periódico da condição da paciente. Afinal, a responsabilidade não se limita em conceder o tratamento, mas também em acompanhar os respectivos pacientes e aqueles que prestam assistência”, enfatizou o relator.
Além disso, a Portaria 55/99 do Ministério da Saúde dispõe no artigo 9º que “em caso de óbito do usuário em Tratamento Fora do Domicílio, a Secretaria de Saúde do Estado/Município de origem se responsabilizará pelas despesas decorrentes”.
Por fim, o magistrado afirmou ainda que a exigência de formalismo excessivo, em situação de luto, contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da eficiência e do direito à saúde. Portanto, o Colegiado decidiu, à unanimidade, pelo desprovimento do recurso e manutenção do dever de ressarcir as despesas funerárias, que totalizaram R$ 9.500,00.
Chove muito no interior, mas Rio Branco registra déficit hídrico preocupante
O mês de setembro de 2025, que marca o fim do inverno amazônico e o início da primavera, trouxe contrastes meteorológicos ao estado do Acre. Enquanto Brasileia registrou a chuva mais intensa do ano em 24 horas, com impressionantes 191,8 mm no dia 2, a capital Rio Branco enfrentou precipitações abaixo da média histórica, embora com um número maior de dias chuvosos. Os dados foram apurados pelo site otempoaqui.com.br, revelam um padrão de chuvas fracas e distribuídas, influenciado por sistemas climáticos regionais.
De acordo com os registros da Agência Nacional de Águas (ANA), o acumulado máximo em 24 horas em Brasileia, no dia 2 de setembro, superou qualquer outro evento pluviométrico no estado durante o ano. Esse volume representa um recorde para 2025 no Acre, superando inclusive o registro anterior de 175,0 mm em Assis Brasil, ocorrido em fevereiro. O episódio pode ser atribuído a uma frente fria polar que avançou pela região no início do mês, provocando instabilidades intensas.
Em Rio Branco, no entanto, o cenário foi de déficit hídrico. A Estação Automática (EA) do INMET registrou um total de 78,8 mm de chuva ao longo do mês, o que equivale a apenas 84,2% da média climatológica para setembro (93,6 mm, baseada no período de 1991 a 2020). Já a ANA apontou 71,8 mm (76,7% da média), e a estação meteorológica do Aeroporto Plácido de Castro somou 16,9 mm. Apesar do volume abaixo do esperado, o número de dias com precipitação igual ou superior a 1,0 mm surpreendeu: foram 12 dias na EA, cinco a mais que a média mensal de sete. “Isso indica chuvas fracas e persistentes, sem eventos extremos na capital”, explica o pesquisador meteorologia Davi Friale.
O dia mais chuvoso em Rio Branco foi 29 de setembro, com 17,6 mm pela ANA – valor modesto se comparado ao recorde anual na capital, de 89,0 mm em 3 de janeiro de 2024. No contexto estadual, o maior acumulado em 24 horas no ano permanece o de Brasileia, reforçando a disparidade entre o leste e o oeste do Acre. Outras localidades, como Porto Walter (4,8 mm no dia 30) e Cruzeiro do Sul (2,4 mm no dia 30), também registraram chuvas pontuais no fim do mês, segundo a ANA.
