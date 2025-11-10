Acre
Governadora em exercício, Mailza Assis entrega próteses e órteses na Oficina Ortopédica do Into
Com objetivo de promover autonomia, independência e qualidade de vida às pessoas com deficiência, a governadora do Acre em exercício, Mailza Assis, entregou novas próteses e órteses nesta segunda-feira, 10, na Oficina Ortopédica, localizada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e vinculada à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) em Rio Branco.
Na ocasião, foram entregues dispositivos como órtese tipo Dennis Brown, palmilhas especiais, saltos compensatórios, órteses suropodálicas e de punho e polegar, e próteses exoesqueléticas transtibiais a dez pacientes atendidos, conforme avaliação especializada e prescrição clínica individualizada.
A governadora em exercício, que também visitou dependências da unidade de saúde, destacou que a entrega reforça o compromisso do estado. “É fruto de muito esforço, também de um compromisso, por meio da nossa gestão no Into, de providenciar que o atendimento fosse rápido e eficiente a esses pacientes. Vamos trabalhar incansavelmente para que esse serviço não pare, para que seja sempre com qualidade e que não faltem os insumos para que todas as pessoas do nosso estado que precisam desse atendimento recebam”, afirmou.
Elias Menezes, de 6 anos, representou os pacientes, ao receber uma órtese para extensão de punho e polegar direito e órtese suropodálica sem articulação bilateral, colocados em sua mão e pés por Mailza. Outros dez pacientes também fazem parte do grupo que receberão dispositivos, de acordo com sua necessidade clínica.
Elciane Fernandes, mãe de Elias, afirma que as órteses vão auxiliar a criança no tratamento: “Vai melhorar muito, porque vai ajudar a manter o pé dele no lugar, para não entortar e atrofiar mais”.
Os pacientes que receberam dispositivos são atendidos pela Fundhacre e apresentam algum grau de limitação funcional ou deficiência física decorrente de patologias congênitas, adquiridas, traumáticas, neurológicas ou ortopédicas que necessitam de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPMs).
A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, ressaltou a importância da ação: “A Oficina Ortopédica, através da Fundhacre, junto ao serviço de reabilitação e fisioterapia, vai trazer a celeridade. Além da entrega dos insumos e da nova ambiência, a concretização de tudo isso, com a entrega das órteses, tem intuito de devolver a dignidade da pessoa humana”.
A secretária adjunta de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Andréa Pelatti, afirmou que a entrega é fruto de um esforço conjunto. “Neste momento passa um monte de emoções na cabeça, porque quem está no processo administrativo sabe o que foi para chegar até aqui. Isso mostra o comprometimento de toda a equipe, para servir aos pacientes. O nosso principal objetivo é sempre [beneficiar] os pacientes que vão receber essas órteses e próteses. Para nós, é muito gratificante estar aqui hoje”, disse.
A entrega amplia o acesso dos pacientes às próteses, órteses, calçados ortopédicos e palmilhas, fortalecendo a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no SUS, bem como reduz o tempo de espera dos pacientes que necessitam de dispositivos assistivos e garante atenção integral e contínua, desde a avaliação, até a prescrição e entrega, além de evitar agravamentos, complicações clínicas e possíveis internações futuras.
Comentários
Acre
Advogada é presa ao tentar entrar com quase um quilo de droga no presídio de Rio Branco
A advogada Mariana Oliveira, pós-graduada em Direito Penal, foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (10) ao tentar entrar com mais de 800g de drogas no Complexo Penitenciário de Rio Branco. A profissional havia recebido a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em abril deste ano.
De acordo com informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), os policiais penais de plantão notaram uma atitude suspeita da advogada no momento em que ela tentava acessar a unidade. Mariana foi orientada a passar pelo aparelho body scanner, mas antes de fazê-lo, deixou a bolsa em um guarda-volumes reservado para advogados, seguindo depois para o equipamento.
Após o atendimento ao cliente, a advogada retornou para retirar seus pertences, momento em que um dos chefes de equipe percebeu um invólucro visível na bolsa entreaberta. Questionada se transportava drogas, ela confirmou.
Segundo o relatório do IAPEN, Mariana foi conduzida a uma sala reservada, onde duas policiais penais presenciaram a retirada de dez pacotes de uma substância aparentando ser maconha, escondidos na bolsa e dentro do sutiã.
A Direção Operacional do IAPEN comunicou imediatamente a presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB/AC, que acompanhou o desenrolar da ocorrência. A advogada foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.
A OAB/AC ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. A instituição deve instaurar um processo disciplinar para apurar a conduta da advogada, que pode resultar em suspensão ou cassação da inscrição profissional, caso as acusações sejam confirmadas.
Comentários
Acre
Municípios do Acre receberam R$ 52,9 milhões de repasses estaduais em outubro; veja valor por cidade
Capital ficou com R$ 23,5 milhões do total distribuído; Fundeb, ICMS e IPVA compõem repasses obrigatórios do estado aos municípios
Os municípios do Acre receberam R$ 52.929.036,88 em repasses do governo estadual no mês de outubro de 2025, conforme demonstrativo publicado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (10). Do total distribuído, R$ 9.556.574,75 correspondem ao Fundeb, R$ 38.226.325,10 ao ICMS e R$ 5.146.137,03 ao IPVA.
A capital Rio Branco foi o município mais beneficiado, somando R$ 23.548.206,15 – sendo R$ 4.074.818,99 do Fundeb, R$ 16.299.287,05 de ICMS e R$ 3.174.100,11 de IPVA. Os repasses mensais são determinados pela Lei Complementar nº 63/1990, que estabelece a publicação regular das parcelas do produto da arrecadação de impostos estaduais e transferências pertencentes aos municípios acreanos.
Composição dos repasses
- Fundeb: R$ 9.556.574,75
- ICMS: R$ 38.226.325,10
- IPVA: R$ 5.146.137,03
Distribuição por município
Rio Branco: R$ 23.548.206,15
Fundeb: R$ 4.074.818,99
ICMS: R$ 16.299.287,05
IPVA: R$ 3.174.100,11
Os repasses mensais são vitais para a manutenção dos serviços públicos municipais, representando parte significativa do orçamento das prefeituras acreanas, especialmente nos menores municípios com menor capacidade de arrecadação própria.
Veja abaixo o valor repassado a cada cidade:
Comentários
Acre
Aliados de Mailza correm contra o tempo e pedem ao MDB reunião antes que Republicanos
Presidente do MDB no Acre, Vagner Sales, revela que coordenadores políticos de Mailza pedem encontro antecipado; partido inicia conversas com ambos os pré-candidatos ao governo esta semana
O presidente estadual do MDB, Vagner Sales, revelou nesta segunda-feira (10) que recebeu ligações de articuladores políticos do governo do Acre pedindo prioridade na agenda de reuniões do partido.
Os coordenadores políticos Jonathan Donadoni e Calixto, autorizados a dialogar em nome da pré-campanha da governadora Mailza Assis (Progressistas), solicitaram que o encontro com o MDB aconteça antes da reunião com o Republicanos, partido do senador Alan Rick, também pré-candidato ao governo.
“Hoje de manhã já recebi um telefonema dos coordenadores políticos do governo que estão autorizados a falar conosco, Jonathan Donadoni e Calixto, e disseram: ‘olha, nós queremos ser o primeiro, já estamos prontos para ir ao MDB'”, relatou Sales. O MDB inicia nesta semana as conversas com ambos os grupos, mas ainda sem data para definição oficial de apoio na disputa pelo governo do estado em 2026.
O presidente Vagner Sales, reiterou que a decisão sobre o apoio do partido às pré-candidaturas ao governo do Acre só será tomada em dezembro, após um amplo processo de consulta às executivas municipais do interior e análise detalhada das propostas apresentadas pelas duas forças políticas em disputa. Atualmente, tanto o Progressistas – que tem a governadora Mailza Assis como pré-candidata ao governo e Gladson Cameli ao Senado – quanto o Republicanos – com Alan Rick ao governo e Mara Rocha ao Senado – buscam a aliança com o MDB.
A declaração de Sales mantém o partido como peça central no tabuleiro político acreano, garantindo ao MDB poder de barganha enquanto avalia qual aliança trará mais benefícios à legenda. O processo deliberativo, que incluirá a opinião das bases municipais, demonstra a estratégia cautelosa do partido diante da polarização entre os dois grupos que disputam a sucessão estadual.
Você precisa fazer login para comentar.