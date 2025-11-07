Governadora em exercício, Mailza Assis entrega mil títulos definitivos em Feijó

Mil famílias conquistaram, nesta sexta-feira, 7, o direito ao título definitivo de propriedade urbana e rural no município de Feijó. A iniciativa, que integra o programa Juntos pelo Acre, levou serviços de saúde, cidadania, bem-estar e dignidade para milhares de pessoas, na Escola Estadual de Ensino Médio José Gurgel Rabello, ação conduzida pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre) e pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). A governadora em exercício Mailza Assis participou do ato simbólico da entrega da documentação e das demais atividades do programa.

Com o investimento de R$ 8 milhões, os títulos definitivos garantem o direito legal à propriedade, protegendo contra conflitos fundiários e fortalecendo o sentimento de pertencimento, além da valorização dos imóveis, da cidadania e da dignidade, o fortalecimento das comunidades religiosas, a inclusão social e territorial e o planejamento urbano e rural mais eficiente.

A governadora em exercício, Mailza Assis, destacou que essa iniciativa reforça cada vez mais o compromisso do governo do Estado junto aos municípios, em prol da população acreana, unindo serviços de qualidade e dignidade.

“Representa o governo perto das pessoas, cuidando das pessoas, e essa é a nossa missão, nosso objetivo. Estar com essa programação, com essas ações, em cada município do nosso estado é uma realização. É o compromisso nosso como gestores do Estado, sempre compartilhando com os nossos prefeitos, com as prefeituras, com as comunidades ribeirinhas e rurais.”

Com o título na mão, o representante da Igreja Assembleia de Deus, Madson Júnior, recebeu o documento ao lado da esposa. Para ele, o sentimento é de gratidão:

“É um sentimento muito gratificante pelo fato de nós podermos receber os nossos títulos. Nós queremos agradecer ao governador do Estado, Gladson Camelí, na pessoa da governadora em exercício, a Mailza, e também à representante do Iteracre, a Gabriela, e a todos aqueles que estiveram empenhados nessa ação. O título nos dá segurança jurídica. Nós estamos há 92 anos no município de Feijó, algumas das nossas congregações ainda não tinham o título definitivo, então hoje nós podemos receber”, evidenciou o líder religioso.

Milhares de propriedades passam a estar legalizadas nos bairros Cidade Nova, Nair Araújo, Zenaide de Paiva, Polo Agroflorestal de Feijó, além de entidades religiosas, por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal. Na ocasião, também participaram representantes de famílias urbanas, de instituições religiosas e de associações de moradores locais beneficiados pela Semana Solo Seguro Favela 2025.

O prefeito de Feijó, Railson Ferreira, disse que toda essa ação representa conquistas e avanços: “A nossa gestão, tanto municipal quanto o governo do Estado do Acre, nos propusemos a ser diferentes. E o diferente é entregar, o diferente é modificar a vida das pessoas, é transformar, é entrar no lar, é entrar na rua, é entrar na escola. Isso é o que vai fazer a mudança acontecer. Então, hoje nós vemos a concretização, e não apenas mera especulação ou falácia de algo que deveria vir. Algo chegou — chegou representando mudança e aconchego”, declarou o gestor.

No ato simbólico, a governadora entregou, junto ao prefeito e à presidente do Iteracre, a representação dos títulos definitivos — momento que simboliza o compromisso do Estado com a segurança jurídica, a dignidade das famílias e o fortalecimento das comunidades religiosas.

Para a presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, a entrega de títulos representa mais do que um papel, é um marco histórico para as pessoas do município: “Com o programa Minha Terra de Papel Passado, nós estamos vivendo mais uma manhã histórica para o município de Feijó. Aqui, o governo do Estado do Acre já investiu mais de R$ 19 milhões no ordenamento do solo, na segurança jurídica das famílias e na valorização dos imóveis de mais de 2.500 famílias que já foram beneficiadas pelo programa do governo Minha Terra de Papel Passado”.

O agricultor aposentado João Rodrigues, de 82 anos, morador da zona rural, esperava há 15 anos pelo seu tão sonhado título de terra. Hoje, ele comemora a conquista e relembra um pouco da própria trajetória:

“Nasci e me criei na zona rural, né? E até hoje continuo por lá. Antes eu era seringueiro, depois passei a ser agricultor. Parei com a seringa e continuei na roça. No começo, não tava muito por dentro das coisas, sabe? Mas fui procurando, correndo atrás… até que deu certo”, contou.

Com um sorriso no rosto, João resume o sentimento de ter a posse definitiva do seu pedaço de chão: “Agora, com esse título, é uma alegria grande”.

Ordem de serviço

Na solenidade, também foi assinada a ordem de serviço para pavimentação de ruas de Feijó, fruto de emenda do senador Márcio Bittar no valor de R$ 5 milhões, o parlamentar parabenizou o governo do Estado pela entrega de títulos e ressaltou a importância da iniciativa: “Esse programa de titularização é muito importante para a pessoa que tem um terreno, uma moradia — seja em área urbana ou rural — mas que ainda não tem o título. Ela sabe a dificuldade que enfrenta. Portanto, quando recebe o título, recebe também cidadania e dignidade.”

E reforçou a concretização de mais um investimento no município: “Hoje, anunciamos aqui dois milhões de reais de uma emenda de quase cinco milhões destinados à pavimentação urbana. Eu fico feliz, porque o meu objetivo — o objetivo de todo parlamentar — é esse: ver a obra acontecendo”.

Além da regularização, Juntos pelo Acre leva serviços de cidadania, saúde e bem-estar

O programa Juntos pelo Acre garantiu a oferta de 1.500 kits de vestuário social, com roupas femininas, aos moradores de Feijó. A ação também disponibilizou emissão de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, e oficina culinária para mulheres.

Sobre as atividades do programa Juntos pelo Acre, a chefe do Poder Executivo em exercício frisou que, durante todo o dia, centenas de pessoas seriam atendidas.

“Tanto com atendimento médico, com o guarda-roupa social — que é uma parceria nossa com a Receita Federal, com roupas apreendidas — foi possível a gente distribuir por todo o nosso estado. Já passamos por todo o município, levando dignidade, que é a vestimenta para as pessoas”, explicou Mailza Assis.

Gabriela também destacou a importância de integrar o programa Juntos pelo Acre: “Nós também temos aqui o Juntos pelo Acre, que está dando uma grande contribuição em todo o Estado do Acre na assistência às famílias acreanas, e o Iteracre tem essa oportunidade de também integrar esse momento com essa grande ação do programa Juntos pelo Acre”.

Logo nas primeiras horas da manhã, a aposentada Maria Valnisia de Lima Mastins já garantia o seu kit de roupas na escola: “Da primeira vez eu estava em Rio Branco, não consegui ir, aí agora eu vim e gostei, graças a Deus. Acho muito bonita essa ação, muito bonita mesmo”, destacou.

Na parte de saúde, a comunidade teve acesso a consultas com médico pediatra, ginecologista e clínico geral. Mais de 100 atendimentos foram concretizados durante o dia. Nieda Xavier do Nascimento, moradora do município, foi uma das mais de cem pessoas que buscaram atendimento de saúde. Ela destaca a facilidade de encontrar os serviços na ação: “Isso, eu vim atrás de consultar, porque tô com um problema no meu joelho há mais de dois anos. E pra mim, eu achei muito bom, porque fazia muito tempo que eu não conseguia atendimento”, realçou.

