Acompanhada da diretora nacional que trata sobre tráfico internacional de pessoas, Carola Arraya, e do diretor de Segurança Pública, Manuel Baldiviezo, a governadora do Departamento de Pando, na Bolívia, Paola Tarraxas, esteve no Acre na manhã desta quinta-feira, 22, para tratar da retomada de um convênio que tem como finalidade a troca de informações e ações integradas que reforcem a segurança pública nas principais regiões de fronteira daquele país com o Acre.

O governo do Estado foi representado pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). A reunião foi realizada no auditório da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), em Rio Branco, na presença dos principais gestores das instituições que compõem o sistema de Segurança Pública do Acre, além do prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes.

O titular da Sejusp, Paulo Cézar dos Santos, explica que o convênio com o país vizinho foi firmado ainda em 2019, contudo, durante uma desmobilização política, em um ato administrativo do governo atual daquele país, as ações acabaram sendo paralisadas, o que resultou na quebra do convênio e das cooperações descritas no documento.

“Na próxima semana, sairemos em caravana junto com o governador e realizaremos um novo encontro dos países, no sentido de retomar tais práticas, que são efetivamente eficazes no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas e de pessoas, minimizando os efeitos da violência em regiões de fronteira”, explicou Paulo Cézar.

Para Paola Tarraxas, a reunião foi proveitosa. Ela afirma que volta para ao país de origem com a certeza de que as relações foram renovadas e que terá a colaboração do Acre na retomada das ações de reforço à segurança em regiões de fronteira.

“Tínhamos uma inquietude, uma necessidade de retomar essas ações direcionadas à segurança pública. Temos que retomar o controle e evitar crimes contra a vida e o patrimônio que vêm acontecendo dos dois lados. Na próxima semana, pretendemos firmar esse convênio, já com a presença do governador do Acre”, afirmou Paola.

