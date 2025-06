Governador visita obra de recuperação da Passarela Joaquim Macedo

A fé e a devoção a São Sebastião, santo protetor de Epitaciolândia, inspiram o enredo principal da Junina Tradição no Arraial Cultural deste ano. Com o tema “Padroeiro: a fé que move um povo inteiro”, a apresentação está marcada para esta sexta-feira, 27, na Gameleira, durante a competição da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre. Os integrantes prometem resgatar as tradições regionais do município e emocionar os devotos que prestigiarem o espetáculo.

Fundada em 2022, em um cenário pós-pandemia, a Junina Tradição nasceu dentro da Escola Estadual Belo Porvir, em Epitaciolândia, com o objetivo de reviver os festejos juninos. A iniciativa partiu do professor Ricardo Maffi, atual coordenador do grupo, com a proposta inicial de apresentações restritas ao arraial da escola. Com o tempo, no entanto, o grupo ganhou força e novas proporções.

“As expectativas para este ano são as melhores possíveis. Nosso objetivo é levar um belíssimo espetáculo, manter a cultura junina viva no interior do estado e representar muito bem nosso município. Estamos ensaiando desde março, onde fizemos as primeiras reuniões e começamos a montar o projeto”, afirma Ricardo.

De forma direta, mais de 80 pessoas integram o grupo. Considerando os colaboradores indiretos, esse número ultrapassa 120. Todos os envolvidos atuam de forma conjunta para garantir que o público se conecte com as expressões regionais e compreenda, de forma clara, a mensagem de fé cristã transmitida ao longo da apresentação.

m 2024, a Junina Tradição se consagrou vice-campeã do Festival de Quadrilhas Juninas de Xapuri, mostrando, assim, a credibilidade com os populares e os críticos especializados do Alto Acre. No Arraial Cultural, os membros enxergam uma oportunidade de mostrar a todos os acreanos a maneira compromissada que eles realizam esse trabalho e como o amor pelas tradições pode levá-los a alcançar novos voos.

“O Arraial Cultural é extremamente importante, pois reúne as juninas de todo estado, cada uma com sua peculiaridade e seu jeito de fazer o São João, movimentando a população a prestigiar essa forma de arte. É um momento de troca de experiências e saberes que movimenta todas as pessoas”, destaca o coordenador.

Reconhecimento

Visando promover e valorizar a cultura junina no estado do Acre, o governador Gladson Camelí sancionou, em março deste ano, leis que reconhecem as quadrilhas como patrimônio cultural acreano. Entre os coletivos homenageados está a Junina Tradição, que recebeu a honraria por meio da Lei nº 4.537, um reconhecimento que reforça a relevância do grupo para a cidade de Epitaciolândia.

Desde sua fundação, a ‘Tradição’ tem se consolidado como um importante instrumento de valorização da cultura popular, oferecendo aos jovens a oportunidade de expressar sua arte por meio da dança, do teatro e da música, além de resgatar e fortalecer tradições no coração da Amazônia.

Segundo Ricardo, o reconhecimento causou um sentimento de alegria e de valorização, e acredita que receberão mais investimentos. “As quadrilhas juninas são um marco para a cultura acreana. Além de levar espetáculos que mexem com a emoção e com a mente das pessoas, são projetos sociais que mudam vidas, geram oportunidades e desenvolvem um protagonismo juvenil”, pontua.

Programação

O Arraial Cultural vem superando as expectativas a cada edição, oferecendo à população um entretenimento de qualidade, marcado por elementos regionais e comidas típicas. Com isso, o aumento no número de visitantes impulsiona a economia local e reforça o valor da festividade para a preservação das tradições acreanas. Com início na última terça-feira, 24, e encerramento no domingo, 29, a programação completa do evento está recheada de atrações.

Com a iniciativa do Estado de fornecer aos moradores da capital mais uma opção de lazer e diversão, diversas pessoas são beneficiadas, incluindo microempreendedores que têm na festividade uma alternativa para garantir uma renda extra. A Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária estará presente durante as seis noites, com uma diversidade de produtos e alimentos.

O foco do Arraial Cultural 2025 é nas apresentações de quadrilhas juninas. Ao todo, 15 grupos se apresentam ao longo das noites e competem com a ‘Tradição’ pelo primeiro lugar. Além de disputarem o troféu de campeão estadual, os coletivos tentarão garantir uma vaga para a fase nacional da Liga de Quadrilhas Juninas.

