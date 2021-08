Governador vai convocar 116 aprovados no concurso do IDAF

O governador Gladson Cameli vai anunciar a contratação de 116 aprovados concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), realizado em 2020. Ao todo, são mais de 700 aprovados no certame.

Serão esses os cargos que serão preenchidos: 35 médicos veterinários, para Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Feijó, Epitaciolândia e Xapuri terão um (1) profissional cada. Brasiléia, Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul terão dois profissionais convocados. Rio Branco ficou com 18 vagas.

Engenheiro Agrônomo: 10 contratações para Acrelândia, Assis Brasil, Feijó, Epitaciolândia e Tarauacá com 1 vaga cada. Cruzeiro do Sul terá 2; e Rio Branco 3.

Apenas 1 engenheiro florestal será contratado e atuará na capital acreana.

Para o cargo de técnico agropecuário, 70 serão convocados pelo governo, sendo que Xapuri, Porto Acre, Senador Guiomard, Rodrigues Alves, Feijó e Bujari terão 1 vaga cada; Plácido de Castro, Sena Madureira, Santa Rosa, Tarauacá, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Jordão, Capixaba, Assis Brasil e Acrelândia ficarão com 2 vagas cada; Brasiléia com 5; Epitaciolândia com 7; Cruzeiro do Sul com 9; e Rio Branco com 19.

A PGE enviou parecer favorável ao Palácio Rio Branco estabelecendo limites permitidos pela da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).