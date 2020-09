Por Leônidas Badaró

Se por acaso você for cargo comissionado no governo do estado e tiver sido exonerado pelo Diário Oficial, não se desespere. Assim como quem tiver sido nomeado é bom não fazer festa. O conselho é esperar alguns dias e conferir novamente o Diário Oficial.

É que virou quase uma prática do governador Gladson Cameli tornar sem efeitos decretos de nomeações e exonerações assinados por ele mesmo. Nesta segunda-feira, 28, voltou a acontecer. Na última sexta-feira, 25, foi feito uma verdadeira dança de cadeiras de comissionados na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Ao todo, entre nomeações e exonerações, foram 25 mudanças.

No Diário Oficial desta segunda, 28, mais da metade das mudanças foram canceladas pelo governador Gladson Cameli, que tornou sem efeito 13 decretos publicados na última sexta-feira, envolvendo cargos comissionados da Sesacre.

