Governador sanciona leis que autorizam empréstimos de R$ 280 milhões no AC
O governador Gladson Cameli (Progressistas) sancionou nesta sexta-feira, 24, duas leis que autorizam o Estado do Acre a contratar operações de crédito que somam R$ 280 milhões com a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os recursos serão destinados à transformação digital dos serviços públicos e ao fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas, como turismo, cultura, energia, agroflorestas e produtos da floresta.
As normas — Lei nº 4.655 e Lei nº 4.656, publicadas no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23)** — foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e têm como objetivo viabilizar investimentos estruturantes nas áreas de tecnologia, inovação e desenvolvimento sustentável.
Pela Lei nº 4.655/2025, o governo está autorizado a contratar até R$ 30 milhões com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa FINISA – Transformação Digital. O financiamento será aplicado na modernização da infraestrutura tecnológica do Estado, com foco em melhorar a eficiência e acessibilidade dos serviços públicos oferecidos à população. A iniciativa busca digitalizar processos administrativos, integrar sistemas e ampliar o acesso a plataformas de atendimento online.
Já a Lei nº 4.656/2025 autoriza a contratação de até R$ 250 milhões junto ao BNDES, voltados ao fortalecimento das cadeias produtivas e ao desenvolvimento sustentável. O crédito financiará ações nas áreas de turismo, cultura, eficiência energética, gestão pública, plantio de espécies nativas, sistemas agroflorestais e integração lavoura-pecuária-floresta. Parte dos recursos também será aplicada em projetos de desenvolvimento urbano resiliente e em cadeias produtivas de produtos madeireiros e não madeireiros.
Ambas as leis preveem que o pagamento dos empréstimos será garantido por receitas constitucionais do Estado, como as previstas nos artigos 157 e 159 da Constituição Federal. Também determinam que os valores captados sejam devidamente incluídos no orçamento estadual e que as despesas com amortização e encargos sejam previstas em dotações específicas.
Rio Acre apresenta redução e marca 1,83m na capital
O nível do Rio Acre mediu 1,83 metro às 5h23 desta sexta-feira, 24, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco. O índice, que apresentou leve queda nas últimas 24 horas, após ter atingido 1,95m, mantém o rio bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e da cota de transbordo, de 14 metros.
Segundo o coordenador municipal de Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, o volume de chuva registrado no período foi de 3,2 milímetros, valor considerado baixo.
Deracre finaliza pavimentação da rodovia que interliga Bujari e Porto Acre e garante acesso mais rápido para moradores
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), finalizou a pavimentação da rodovia AC-445, rodovia que interliga os municípios de Bujari e Porto Acre, realizada com recurso de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado, totalizando investimento superior a R$ 42 milhões.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, vistoriou a via nesta quinta-feira, 23, para acompanhar os últimos ajustes e garantir que os serviços estejam em conformidade com os padrões técnicos e de segurança do órgão. “A vistoria reforça nosso compromisso com obras de qualidade e segurança, entregando à população um acesso pronto para uso”, destacou Sula Ximenes.
A rodovia possui 38,26 km de extensão, divididos em dois lotes: o Lote I, com 19,60 km, já finalizado com Tratamento Superficial Duplo (TSD), e o Lote II, com 18,66 km, em fase de preparativos para a sinalização horizontal e vertical, etapa que antecede a entrega final.
A pavimentação da AC-445 integra o conjunto de ações do governo do Acre voltadas para a melhoria da infraestrutura viária, garantindo deslocamento mais rápido, novo acesso e melhor conexão para moradores, motoristas e produtores locais.
A entrega oficial da rodovia está prevista para novembro de 2025, consolidando mais uma ação estratégica do Deracre e reforçando o compromisso do órgão com a qualidade, eficiência e segurança das obras viárias no Acre.
Colisão frontal deixa mulher gravemente ferida na zona rural de Vista Alegre do Abunã
Uma colisão frontal entre dois veículos deixou uma mulher gravemente ferida na tarde desta quinta-feira (23), na zona rural de Vista Alegre do Abunã, a cerca de sete quilômetros da BR-364, no Ramal São Sebastião.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, um Volkswagen Gol, de cor prata, seguia em direção a uma fazenda quando foi atingido frontalmente por um Fiat Strada, de cor branca, que trafegava no sentido oposto. O motorista do Strada teria perdido o controle do veículo ao passar por uma depressão na estrada, provocando o impacto violento.
Com a batida, o Strada rodou na pista e parou na mesma direção do Gol. O motorista e os passageiros do Strada não se feriram, enquanto no Gol, a passageira Maria Luiza de Moura Frias, de 50 anos, sofreu ferimentos graves. O condutor, identificado como Gilvan, esposo da vítima, teve apenas escoriações leves.
Maria Luiza foi socorrida e levada inicialmente à unidade de saúde de Vista Alegre do Abunã. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Regional de Extrema e, em seguida, encaminhada ao Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco (AC).
Na capital, a paciente deu entrada no Setor de Traumatologia, onde foi diagnosticada com fratura na bacia e escoriações pelo corpo. Após avaliação médica, foi encaminhada ao setor de Ortopedia, onde deverá passar por cirurgia. O estado de saúde de Maria é considerado estável.
A Polícia Militar esteve no local do acidente, colheu informações e ouviu os envolvidos. O condutor do Fiat Strada prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida. As causas do acidente serão apuradas.
