Governador recebe superintendente interino da Polícia Rodoviária Federal e reforça parceria para segurança das BRs no Acre 

Em reunião com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargador Júnior Alberto, no Palácio Rio Branco, o governador Gladson Cameli colocou o Estado à disposição do órgão durante o período eleitoral deste ano, que vai determinar os prefeitos das 22 cidades do estado. Durante a reunião, o presidente do TRE requisitou, de 15 de maio a 15

de novembro de 2024, 20 servidores para ajudar na eleição.

Além disso, o chefe do Executivo destacou, ainda, que o aparato do Estado está à disposição e reforçou que todos os poderes devem estar unidos para garantir o sucesso do processo democrático.

“Aquilo que necessitar de apoio, o que precisar, estou pronto para colaborar, para que possamos estar presentes nos lugares mais distantes. O importante é cumprirmos, com a ajuda de todos nesse processo tão importante para a democracia do nosso país e cuidarmos do nosso estado, que é um diamante”, destacou Cameli.

O desembargador disse que o objetivo do encontro foi reforçar a parceria, como ocorreu em outros anos, quando o Estado disponibilizou não apenas reforço humanos, como também para a segurança e logística, cedendo helicópteros e aviões, além de prédios públicos, que servem como seções eleitorais.

“Nesse período de julho até outubro os serviços se intensificam e existe uma lei federal que possibilita que os TREs possam fazer a requisição de servidores estaduais e municipais. Então, a minha vinda aqui foi justamente para estabelecer essas tratativas. E o governador está colocando à disposição da Justiça Eleitoral a sua frota de aeronaves, de asas fixas e rotativas, para uma eventual necessidade”, destacou.

