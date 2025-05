Governador recebe diretor institucional de grupo que vai instalar frigorífico em Tarauacá

Os estudos para que a indústria se instalasse no Acre foram iniciados há oito meses e, além de movimentar a economia, gera emprego e renda na região

Em reunião no Palácio Rio Branco nesta terça-feira, 20, o governador Gladson Camelí se reuniu com o diretor institucional do BMG Foods, 3° maior grupo frigorífico do Brasil, Márcio Scarlassara, para entender como vai funcionar o novo investimento desta indústria no Acre, que arrendou uma área na cidade de Tarauacá e tem gerado, neste primeiro momento, cerca de 300 empregos no estado.

Em outubro do ano passado, o grupo alcançou o terceiro lugar no ranking dos grupos industriais mais importantes do segmento de bovinos no Brasil e atualmente exporta para mais de 40 países. Ao todo, são mais de 45 unidades em todo o país.

“Estamos muito felizes em poder atuar no Acre. Nesta primeira fase, já são cerca de 300 funcionários ligados ao nosso grupo, direta e indiretamente. Dia 5 junho será iniciado nosso abate e vamos montar nossa desossa para mandar nossa carne para todo o mundo. Hoje a gente vê o Acre com um potencial, um estado de crescimento do agronegócio”, disse.

Os estudos para que a indústria se instalasse no Acre foram iniciados há oito meses e, além de movimentar a economia, gera emprego e renda na região.

Para o governador Gladson Camelí, sua gestão tem trabalhado para chamar a atenção de grandes indústrias, que podem mudar o cenário no estado.

“O que temos feito com feiras, exposições e muitos encontros é mostrar o diamante que é o nosso Acre para possíveis investidores. Somos um estado em ascensão, propício para investimentos, e não tenho dúvidas de que isso é só o começo para avançarmos cada vez mais, com a união do governo e da iniciativa privada em prol da população, com desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida”, frisou Camelí.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários