Governador pede doação de sangue após estoques do Hemoacre atingirem níveis críticos

Gladson Cameli fez apelo em vídeo nas redes sociais; com queda típica de fim de ano, centro de hemoterapia ajustou horário de atendimento para evitar desabastecimento

O governador Gladson Cameli fez um apelo urgente à população para a doação de sangue, após os estoques do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) atingirem níveis críticos. O pedido foi divulgado em um vídeo publicado nas redes sociais .

“Olá, população acreana. Eu, como governador e cidadão, venho em público fazer um pedido a cada um de vocês. No Hemoacre está muito baixo o estoque de sangue. Eu preciso da compreensão de todos e da solidariedade para que cada um de nós possa doar sangue para salvar vidas. Esse é o nosso compromisso”, afirmou Cameli.

Com a chegada do período de festas de fim de ano, o Hemoacre enfrenta uma redução significativa no número de doações – cenário que se repete anualmente, mesmo com a demanda hospitalar mantida em todo o estado.

Horário especial de atendimento:

Para minimizar o risco de desabastecimento, a unidade ajustou o funcionamento durante as festas:

Quinta (25/12) – Natal: Fechado

Sexta (26/12) e sábado (27/12): Atendimento das 7h às 18h

Como doar:

Requisitos básicos: Estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização), pesar mais de 50 kg e apresentar documento oficial com foto.

Local: Hemoacre, em Rio Branco, ou hemocentros regionais.

A diminuição de doadores em dezembro e janeiro é um problema crônico no país, agravado por viagens, festas e alteração na rotina. Um único doador pode salvar até quatro vidas.

Além do ajuste de horário, o Hemoacre estuda parcerias com empresas e igrejas para realizar mutirões de doação nas primeiras semanas de janeiro.

O tipo sanguíneo O negativo – doador universal – é o mais afetado pela escassez e o mais necessário em emergências e cirurgias.

Veja pedido do governado:

