Governador nega rompimento político entre Mailza e Bocalom
Após a vice-governadora Mailza Assis ter anunciado ao blog do Crica o rompimento político com o prefeito Tião Bocalom, alegando que a possível campanha do gestor fragiliza o campo ideológico, o governador Gladson Cameli revelou nesta segunda-feira, 29, que não houve rompimento e classificou a situação como um mal-entendido.
“Não, houve um mal-entendido das palavras dela, não houve rompimento. Inclusive ontem eu estava com o prefeito de Rio Branco (Bocalom) no aniversário de Cruzeiro do Sul participando”, declarou.
Cameli destacou ainda que, além de não haver rompimento, também não existe intriga. “Não houve rompimento nenhum, não há intriga política. Nós somos um grupo político. E é natural que esse grupo político possa expor nomes que queiram disputar a sucessão governamental. Eu sou muito democrático, como todos vocês sabem disso.
Gladson destacou que a situação é natural. “Então, é natural que tenha esses pontos críticos aí, mas não há rompimento, isso eu garanto. Nós tratamos, eu e o prefeito de Rio Branco, sobre esse assunto, e isso foi uma má interpretação. É isso, não há rompimento político”, afirmou.
Associação de Militares do Acre recorre ao MP contra prefeito de Sena Madureira por suposta desobediência
Entidade protocolou representação após prefeito Gerlen Diniz, segundo BO, incentivar público a desrespeitar ordem policial de dispersar festa com confusão e tentativa de homicídio
A Associação dos Militares do Acre (AME/AC) protocolou uma representação no Ministério Público do Estado contra o prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz. O motivo é um episódio de suposta desobediência e instigação à desordem durante uma cavalgada no município, conforme relato registrado em boletim de ocorrência.
De acordo com o BO, após a cavalgada, uma grande aglomeração em um ponto de festa resultou em confusão generalizada e uma tentativa de homicídio. Para dispersar o público e evitar novos conflitos, uma guarnição da PM determinou o desligamento do som.
No entanto, o prefeito Gerlen Diniz, que estava no local, teria incentivado os participantes a permanecerem, contrariando a ordem policial. A atitude, segundo a ocorrência, inflamou parte da população, forçando a guarnição a recuar para evitar um confronto maior.
A AME anexou ao documento enviado ao MP vídeos, matérias da imprensa e o boletim de ocorrência, citando os artigos 330 do Código Penal (desobediência) e 17 da Lei 1.802/1953 (instigação à desobediência coletiva). “O nosso objetivo é que haja uma investigação rigorosa sobre a conduta do prefeito, para que situações como essa não comprometam a autoridade policial”, afirmou o presidente da entidade, Jean Messias.
O 8º Batalhão da PM também deve encaminhar um relatório sobre o caso. O Ministério Público analisará os documentos para decidir pela abertura ou não de um procedimento investigativo.
Copa Acre de Futebol 7 terá 3 partidas na quadra do Tangará
A primeira fase da Copa Acre de Futebol 7 terá três partidas nesta segunda, 29, a partir das 19 horas, na quadra do Tangará. Santinha e Jovens Promessas abrem a rodada. Na sequência M.D.M enfrenta o Furacão do Norte e os Amigos do Maicon jogam contra os Unidos da Torre.
Quadra lotada
O vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7(FAF7S), Wellington Cabeça, espera mais uma rodada com a quadra lotada.
“Essa competição vai movimentar os bairros de Rio Branco e teremos partidas bem equilibradas”, declarou o dirigente.
Campeonato Estadual vai ter 18 equipes na disputa do título
O departamento técnico da Federação Acreana de Basquete (FEAB) confirmou 18 equipes na disputa do Campeonato Estadual Adulto, 4 no feminino e 11 no masculino.
“O número de inscritos mostra a força do basquete acreano. Teremos uma competição muito disputada nos dois naipes”, declarou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.
Feijó x Tarauacá
Os times de Feijó e Tarauacá disputarão um playoff para diminuir os custos e quem passar entra no torneio nas finais.
Congresso técnico
Segundo Manieldem Távora, o congresso técnico do Estadual será realizado nesta terça, 30, mas ainda não existe uma data definida para o início da competição.
“Vamos ajustar os detalhes do torneio e na sequência iremos tentar a liberação de um ginásio para os jogos. Esse é um ponto importante e a meta é buscar uma solução até o fim desta semana”, explicou o diretor.
Equipes no Estadual
Feminino
UFAC
Jordão
AAB
ABMAC
Masculino
Old Scholl A e B
AAB A e B
Atlético
América
New City
Los Hermanos
Floresta
Floresta Acreano
Feijó
Tarauacá
Jordão
Resenha
