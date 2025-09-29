Governador nega rompimento político entre Mailza e Bocalom

Após a vice-governadora Mailza Assis ter anunciado ao blog do Crica o rompimento político com o prefeito Tião Bocalom, alegando que a possível campanha do gestor fragiliza o campo ideológico, o governador Gladson Cameli revelou nesta segunda-feira, 29, que não houve rompimento e classificou a situação como um mal-entendido.

“Não, houve um mal-entendido das palavras dela, não houve rompimento. Inclusive ontem eu estava com o prefeito de Rio Branco (Bocalom) no aniversário de Cruzeiro do Sul participando”, declarou.

Cameli destacou ainda que, além de não haver rompimento, também não existe intriga. “Não houve rompimento nenhum, não há intriga política. Nós somos um grupo político. E é natural que esse grupo político possa expor nomes que queiram disputar a sucessão governamental. Eu sou muito democrático, como todos vocês sabem disso.

Gladson destacou que a situação é natural. “Então, é natural que tenha esses pontos críticos aí, mas não há rompimento, isso eu garanto. Nós tratamos, eu e o prefeito de Rio Branco, sobre esse assunto, e isso foi uma má interpretação. É isso, não há rompimento político”, afirmou.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários