Cameli diz que permanência de Trindade é vista com naturalidade uma vez que trata-se de uma das pessoas de sua mais alta confiança

O governador Gladson Cameli confirmou na manhã desta quinta-feira (09) a permanência do advogado Ribamar Trindade de Oliveira como chefe da Casa Civil do Estado do Acre, anunciando também ajustes administrativos em sua equipe governamental.

As discussões em torno das melhorias que Gladson pretende realizar no governo serão iniciadas ainda esta semana com reuniões estratégicas entre o gabinete do governador e a Casa Civil, incluindo ainda o planejamento de todas as secretarias do estado.

“O ano de 2019 nos mostrou os acertos e erros da gestão, e por isso, em 2020 precisamos realinhar ações que precisam serem executadas em várias áreas do estado. Também é necessário que toda equipe esteja consciente de que temos que dar respostas à sociedade sobre suas expectativas a respeito do nosso governo”, disse Gladson.

De acordo com o governador, a permanência de Ribamar Trindade na Secretaria de Estado da Casa Civil é vista com naturalidade uma vez que trata-se de uma das pessoas de sua mais alta confiança e que coordenou suas campanhas para deputado federal, senador da República e governador do estado.

Ribamar Trindade agradeceu ao governador e enfatizou que continuará cumprindo o papel de trabalhar ao lado de Cameli para que o Acre volte a registrar crescimento social e econômico, primando pela legalidade dos atos do Governo do Estado e por melhorias de vida para população acreana.

Comentários