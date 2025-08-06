Governador Gladson Camelí visita principais obras de infraestrutura de Rio Branco e reforça compromisso com desenvolvimento urbano

Reafirmando o compromisso com o bem-estar da população, o governador Gladson Camelí realizou, nesta quarta-feira, 6, uma série de visitas técnicas às principais obras de infraestrutura em andamento na capital acreana, Rio Branco. Acompanhado da vice-governadora Mailza Assis e de secretários estaduais, o chefe do Executivo acompanhou de perto o progresso das intervenções que visam modernizar a cidade, melhorar a mobilidade urbana e promover qualidade de vida.

A primeira visita foi à Orla do bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco. Com 372 metros de extensão, a obra compreende o trecho entre as ruas Dezesseis de Outubro e o Boulevard Augusto Monteiro, até a curva do Rio Acre. Trata-se de uma intervenção estratégica que alia valorização histórica e urbanística a ações ambientais, como o controle da erosão nas margens do rio. Além disso, o projeto prevê espaços voltados ao lazer, ao turismo e ao desenvolvimento econômico da região, uma das mais antigas e tradicionais da capital.

Em seguida, a comitiva visitou as obras de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, no centro da cidade. A intervenção, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), tem como foco a segurança dos pedestres e a durabilidade da estrutura.

Durante a visita, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, atualizou o andamento dos trabalhos: “Estamos avançando conforme o cronograma. Já finalizamos a cravação das estacas e das pranchas metálicas e agora concluímos os apoios. Em breve iniciaremos a fase de concretagem e urbanização da passarela”, destacou.

Outra obra de grande relevância visitada foi o Complexo Viário da Avenida Ceará. Recentemente, foi iniciada a interdição total do trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, para dar início à escavação que possibilitará o rebaixamento da via, etapa essencial para a construção do viaduto.

Após essa fase, as obras seguirão com o alargamento das faixas da Avenida Ceará, entre a Rua Floriano Peixoto e a Quarta Ponte, um eixo de grande importância para o tráfego da capital.

O chefe de Estado declarou: “Essas obras quantificam milhões de reais em investimentos do Estado e do governo federal, com todos unidos para a geração de empregos, melhoria da trafegabilidade de veículos, fortalecimento da infraestrutura e, principalmente, transformar a qualidade de vida da nossa população.

Camelí também reconheceu os transtornos momentâneos causados pelas intervenções: “Sei que, neste momento, algumas pessoas estão enfrentando dificuldades. Mas são ajustes temporários, necessários para um bem maior. Lá na frente, todos entenderemos que valeu a pena”, antecipou.

A vice-governadora Mailza Assis reforçou a importância social dos projetos: “Essas obras impactam diretamente a vida da população, tanto na organização do trânsito quanto na geração de emprego e renda. São sonhos que se realizam, tanto para nós, gestores, quanto para os moradores”.

O secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, explicou que o Complexo Viário da Avenida Ceará entra agora em uma fase decisiva, com escavações profundas e intensa movimentação de solo. Por isso, a interdição é essencial para garantir a segurança e o cumprimento do cronograma com qualidade.

Por fim, os governantes visitaram o trecho entre a rodovia AC-10 e o Ramal do Romão, na BR-364, o Anel Viário de Rio Branco. A obra conta com o investimento de R$ 38 milhões, provenientes da união de recursos estaduais e emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A obra visa a pavimentação de 10,87 km, de um total de 26 km que serão construídos futuramente, um trecho representa uma obra importante para diminuir o fluxo de trânsito.

