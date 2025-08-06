Por fim, os governantes visitaram o trecho entre a rodovia AC-10 e o Ramal do Romão, na BR-364, o Anel Viário de Rio Branco. A obra conta com o investimento de R$ 38 milhões, provenientes da união de recursos estaduais e emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A obra visa a pavimentação de 10,87 km, de um total de 26 km que serão construídos futuramente, um trecho representa uma obra importante para diminuir o fluxo de trânsito.
Governador Gladson Camelí visita principais obras de infraestrutura de Rio Branco e reforça compromisso com desenvolvimento urbano
Reafirmando o compromisso com o bem-estar da população, o governador Gladson Camelí realizou, nesta quarta-feira, 6, uma série de visitas técnicas às principais obras de infraestrutura em andamento na capital acreana, Rio Branco. Acompanhado da vice-governadora Mailza Assis e de secretários estaduais, o chefe do Executivo acompanhou de perto o progresso das intervenções que visam modernizar a cidade, melhorar a mobilidade urbana e promover qualidade de vida.
A primeira visita foi à Orla do bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco. Com 372 metros de extensão, a obra compreende o trecho entre as ruas Dezesseis de Outubro e o Boulevard Augusto Monteiro, até a curva do Rio Acre. Trata-se de uma intervenção estratégica que alia valorização histórica e urbanística a ações ambientais, como o controle da erosão nas margens do rio. Além disso, o projeto prevê espaços voltados ao lazer, ao turismo e ao desenvolvimento econômico da região, uma das mais antigas e tradicionais da capital.
Em seguida, a comitiva visitou as obras de recuperação da Passarela Joaquim Macedo, no centro da cidade. A intervenção, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), tem como foco a segurança dos pedestres e a durabilidade da estrutura.
Durante a visita, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, atualizou o andamento dos trabalhos: “Estamos avançando conforme o cronograma. Já finalizamos a cravação das estacas e das pranchas metálicas e agora concluímos os apoios. Em breve iniciaremos a fase de concretagem e urbanização da passarela”, destacou.
Outra obra de grande relevância visitada foi o Complexo Viário da Avenida Ceará. Recentemente, foi iniciada a interdição total do trecho entre as ruas Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, para dar início à escavação que possibilitará o rebaixamento da via, etapa essencial para a construção do viaduto.
Após essa fase, as obras seguirão com o alargamento das faixas da Avenida Ceará, entre a Rua Floriano Peixoto e a Quarta Ponte, um eixo de grande importância para o tráfego da capital.
O chefe de Estado declarou: “Essas obras quantificam milhões de reais em investimentos do Estado e do governo federal, com todos unidos para a geração de empregos, melhoria da trafegabilidade de veículos, fortalecimento da infraestrutura e, principalmente, transformar a qualidade de vida da nossa população.
Camelí também reconheceu os transtornos momentâneos causados pelas intervenções: “Sei que, neste momento, algumas pessoas estão enfrentando dificuldades. Mas são ajustes temporários, necessários para um bem maior. Lá na frente, todos entenderemos que valeu a pena”, antecipou.
A vice-governadora Mailza Assis reforçou a importância social dos projetos: “Essas obras impactam diretamente a vida da população, tanto na organização do trânsito quanto na geração de emprego e renda. São sonhos que se realizam, tanto para nós, gestores, quanto para os moradores”.
O secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, explicou que o Complexo Viário da Avenida Ceará entra agora em uma fase decisiva, com escavações profundas e intensa movimentação de solo. Por isso, a interdição é essencial para garantir a segurança e o cumprimento do cronograma com qualidade.
Nicolau Júnior representa o governador Gladson em evento em que o Acre conquista destaque Nacional de inovação na gestão pública
Nesta quarta-feira, 6, em Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior, representou o governador do Acre, Gladson Cameli, na 52ª edição do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Gestão Pública (SECOP), o maior evento de tecnologia voltado ao setor público no Brasil. O parlamentar celebrou o protagonismo do Acre no cenário nacional ao conquistar o quarto lugar no ranking geral de governos que inovam em projetos e soluções digitais.
Durante a solenidade, Nicolau Júnior destacou o avanço expressivo do estado no campo da transformação digital, com foco na eficiência administrativa e no atendimento ao cidadão. O Acre foi um dos três finalistas do Prêmio de Inovação na Oferta de Serviços Públicos, promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de TIC (ABEP-TIC), organizadora do evento.
“Esse reconhecimento é fruto de um trabalho sério, moderno e coordenado pelo secretário da SEAD, Paulo Roberto Correia, e por toda a sua equipe técnica, que tem atuado com competência, criatividade e compromisso público”, afirmou o presidente da Aleac.
O parlamentar também parabenizou os servidores e profissionais da Secretaria de Estado de Administração (SEAD) pela conquista, destacando que a iniciativa vai além da tecnologia: representa a democratização do acesso aos serviços públicos e o cuidado com a população.
“A presença do Acre entre os finalistas de um prêmio tão respeitado mostra que, mesmo estando distante dos grandes centros, podemos ser protagonistas quando há visão, planejamento e determinação”, reforçou.
O secretário de Estado de Administração (SEAD), Paulo Roberto, pasta responsável pelo desenvolvimento dos projetos de tecnologia da informação e comunicação reafirmou o compromisso do governo com a modernização da gestão pública. “O governador Gladson tem um grande esforço para investir em tecnologia no nosso estado, em 2023 nós estávamos numa situação bem ruim mas depois de muito trabalho, hoje o Acre subiu da quinta para a quarta posição em classificação geral de todo o Brasil. Esse é um trabalho que foi feito com muito esforço por profissionais acreanos e que rendeu bons frutos”, disse.
O evento, que reuniu gestores, especialistas e autoridades de todo o país, reforça a importância da tecnologia da informação como ferramenta estratégica para o desenvolvimento de políticas públicas inovadoras e eficazes.
Prefeito Sérgio Lopes nomeia Francisca Oliveira como nova Secretária de Cultura de Epitaciolândia
A Prefeitura de Epitaciolândia oficializou nesta terça-feira, 06 de agosto, a nomeação da Secretária Municipal de Cultura. A pasta, recentemente criada, passa a ser comandada por Francisca Oliveira, historiadora formada pela Universidade Federal do Acre (UFAC), com vasta experiência na área educacional e no serviço público.
O ato de nomeação foi realizado no gabinete do prefeito Sérgio Lopes, com a presença do vice-prefeito Sérgio Mesquita e demais membros da equipe de governo.
Francisca Oliveira é servidora pública há mais de 30 anos, com atuação destacada tanto no Estado quanto em municípios da região. Ao longo de sua carreira, exerceu funções de professora, gestora escolar e coordenadora pedagógica. Entre 2021 e 2024, foi secretária municipal de Educação em Brasileia. Em Epitaciolândia, já esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação em 1996 e ocupou o cargo de chefe de gabinete em 2013.
Com sua nomeação, Francisca assume o desafio de estruturar e fortalecer a recém-instalada Secretaria de Cultura, com o objetivo de valorizar as manifestações culturais locais, promover eventos e apoiar artistas e fazedores de cultura do município.
O prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da nova pasta e a confiança depositada na experiência da nova secretária:
“Estamos dando um passo importante para a valorização da nossa identidade cultural. A professora Francisca tem uma trajetória que honra o serviço público e certamente fará um excelente trabalho à frente dessa nova missão.”
A nova secretária agradeceu a confiança e reafirmou seu compromisso com a cultura local:
“É uma honra contribuir com o desenvolvimento cultural de Epitaciolândia. Vamos trabalhar para garantir políticas públicas que fortaleçam nossos artistas, grupos e tradições”, afirmou Francisca Oliveira.
Com a criação da Secretaria Municipal de Cultura, Epitaciolândia amplia sua estrutura administrativa visando fomentar o setor cultural como instrumento de desenvolvimento social e econômico.
Prefeito Jerry Correia cumpre agenda em Rio Branco para fortalecer organização da 1ª Expofronteira
O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve nesta terça-feira (05), em Rio Branco, onde participou de uma importante reunião com a Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). O encontro teve como principal objetivo tratar da organização da primeira edição da Expofronteira, um evento que promete movimentar a economia local e regional.
A reunião contou com a presença de José de Araújo, presidente da Coopaeb e da Cooperacre, instituições que têm papel de destaque na organização do evento. Também participaram Rodrigo (superintendente da OCB), Valdomiro (coordenador da OCB) e o deputado estadual Pedro Longo, que reforçou seu apoio e se colocou à disposição para contribuir com a realização do evento.
Durante a agenda, o prefeito Jerry Correia agradeceu o empenho de todos os envolvidos, destacando o trabalho da Coopaeb na liderança dos preparativos da Expofronteira.
Além disso, o gestor municipal esteve na Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) do Governo do Acre e no Sebrae, reforçando parcerias estratégicas para o fortalecimento do evento e do empreendedorismo local.
“Estamos trabalhando em conjunto com instituições importantes, como a OCB, o Sebrae, a Coopaeb e o Governo do Estado, para que a Expofronteira seja um marco no desenvolvimento econômico de nossa região”, destacou o prefeito Jerry Correia.
A 1ª Expofronteira promete reunir produtores, empresários, cooperativas e investidores, fortalecendo a integração econômica e social na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia.
