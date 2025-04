Governador Gladson Cameli visita município de Epitaciolândia para acompanhar Operação Verão

Criminosos armados em motocicleta dispararam contra vítimas em via pública no bairro Santa Helena; Polícia suspeita de ação ligada a organização criminosa

Na noite desta sexta-feira (25), dois estudantes da escola Leôncio de Carvalho e uma mulher foram alvos de um ataque a tiros no bairro Santa Helena, no Segundo Distrito de Rio Branco. O crime ocorreu por volta das 19h na Rua Monte Sinai e deixou três pessoas feridas, entre elas uma adolescente de 17 anos, um rapaz de 16 e Ênila da Silva Santos, de 27 anos, que estava com um bebê no colo — a criança não foi atingida.

De acordo com a Polícia Militar, os adolescentes retornavam da escola quando foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta. O passageiro do veículo fez um gesto característico de facções criminosas e, em seguida, disparou pelo menos seis vezes contra as vítimas.

A jovem de 17 anos foi atingida na perna esquerda, com fratura no fêmur após o projétil atravessar o membro. O estudante de 16 anos sofreu um ferimento no glúteo esquerdo, com o projétil alojado na região dos testículos. Ênila, que passava pelo local em uma bicicleta com o filho, foi baleada no pé esquerdo.

Mesmo feridos, o adolescente e Ênila conseguiram chegar até a Travessa Osvaldo, onde receberam ajuda de moradores. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou duas ambulâncias para prestar socorro. As vítimas foram levadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco e estão em estado estável.

Policiais do 2° Batalhão estiveram no local, isolaram a área para perícia e deram início às buscas pelos autores do crime, que fugiram sem deixar pistas. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A motivação do ataque ainda está sendo apurada, mas a hipótese de envolvimento de organização criminosa é considerada pela polícia.

