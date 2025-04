Governador Gladson Camelí reforça parceria com o TRE-AC em ações de cidadania e inclusão

Juliana Benígno Costa, 41 anos, sofreu traumatismo craniano grave e fraturas ao perder controle do veículo na Estrada do Barro Vermelho; obra pública sem sinalização adequada pode ter causado acidente.

Em um acidente grave ocorrido na tarde deste domingo (30), a atendente Juliana Benígno Costa, de 41 anos, ficou gravemente ferida após perder o controle do veículo e cair no Igarapé Batista. O incidente aconteceu na Estrada do Barro Vermelho, próximo ao Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), no bairro Industrial, em Rio Branco.

De acordo com relatos de testemunhas, Juliana retornava de uma confraternização na região quando, ao dirigir seu veículo Gol vermelho (placa MZU-2092) no sentido bairro-centro, perdeu o controle do carro ao passar por um trecho em obras de galeria. Ao fazer uma curva, o automóvel derrapou na brita solta, saiu da pista e despencou no igarapé.

O impacto foi violento:

– Juliana bateu a cabeça no para-brisa, sofrendo perda de memória imediata

– Fraturou o antebraço direito

– Teve diagnóstico de traumatismo cranioencefálico gravíssimo

Populares que presenciaram o acidente acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Uma equipe de suporte básico chegou ao local e, com ajuda de moradores, resgatou Juliana do veículo submerso. Diante da gravidade do estado da vítima, foi solicitado reforço com ambulância de suporte avançado. A atendente precisou ser intubada no local e foi transportada em estado crítico para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Falta de sinalização:

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para perícia técnica. Investigação preliminar aponta que a obra pública no local não possuía sinalização adequada, fator que pode ter sido determinante para o acidente. A brita solta na pista e a ausência de placas de alerta teriam contribuído para a perda de controle do veículo.

O caso reacende o debate sobre a segurança em obras viárias na capital acreana. Familiares de Juliana aguardam por mais informações sobre seu estado de saúde enquanto acompanham o tratamento médico no hospital. As autoridades devem apurar as responsabilidades pelo possível descumprimento das normas de sinalização no local do acidente.

