Governador Gladson Cameli recebe pares da Amazônia para debates ambientais em Rio Branco

Estudantes e profissionais de diversas áreas podem inscrever seus projetos até 20 de junho

O Sebrae no Acre, em parceria com o Hospital de Amor de Barretos e o Centro de Inovação Harena, lançou o edital da segunda edição do Programa ConectaHealth – Circuito Acre, voltado para startups com soluções inovadoras na área da saúde. As inscrições estão abertas e vão até o dia 20 de junho de 2025.

O programa gratuito de aceleração tem duração de 22 semanas e busca fomentar o ecossistema de inovação em saúde no Acre, apoiando até 30 startups em fase de desenvolvimento ou validação de soluções. Entre os temas de interesse estão bioeconomia voltada para saúde, saúde digital, gestão hospitalar, diagnóstico inteligente, prevenção, pesquisa clínica, dispositivos médicos, humanização e qualidade de vida.

As startups selecionadas terão acesso a uma jornada completa de capacitação, com oficinas temáticas, mentorias individuais e coletivas, meetups com especialistas do Hospital de Amor, além de conexão com o ecossistema nacional de inovação em saúde.

A gestora de inovação do Sebrae no Acre, Rosa Nakamura, destaca que o programa é uma oportunidade concreta para transformar boas ideias em soluções com potencial real de impacto no sistema de saúde. “A primeira edição do ConectaHealth revelou um cenário muito promissor no Acre. Recebemos 42 inscrições e 28 startups foram selecionadas e participaram das acelerações. O fomento à inovação é essencial para enfrentar os desafios do setor da saúde e o Sebrae tem trabalhado para abrir caminhos para que essas soluções se tornem realidade”, destacou a gestora.

Segundo o edital, podem participar startups formalizadas (com CNPJ) que tenham, no mínimo, dois integrantes na equipe e estejam desenvolvendo um Produto Mínimo Viável (MVP) de média ou alta fidelidade. O programa oferece ainda a possibilidade de as soluções serem validadas em projetos-piloto (POCs) em parceria com o Hospital de Amor.

Cronograma

Inscrições: 22/03 a 20/06/2025

22/03 a 20/06/2025 Banca de Pitch (Seleção): 25 e 26/06/2025

25 e 26/06/2025 Divulgação das selecionadas: 01/07/2025

01/07/2025 Início do programa: 07/07/2025

07/07/2025 Bootcamp final: 24 e 25/11/2025

