Governador Gladson Camelí realiza visita técnica a unidades habitacionais em construção no Bujari

Acompanhando de perto os feitos do governo do Acre, na manhã desta quarta-feira, 19, o governador do Acre, Gladson Camelí, realizou uma visita técnica às obras de construção de unidades habitacionais no Assentamento Walter Arce, no município do Bujari. A iniciativa integra o programa federal Minha Casa, Minha Vida Rural e representa mais um avanço na redução do déficit habitacional no estado, executado pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb).

Ao todo, 50 unidades habitacionais estão sendo construídas na região, fruto da parceria entre os governos estadual e federal. O governador esteve acompanhado da equipe técnica da Sehurb para dialogar com moradores, verificar o estágio físico das obras e avaliar o cumprimento do cronograma, além de identificar eventuais ajustes necessários.

Camelí destacou a importância do projeto para as famílias rurais: “Gratidão a Deus e a todos os profissionais que fazem iniciativas como essa irem para frente. Fico extremamente feliz em ver as famílias contempladas com um benefício como esse, construindo uma moradia digna para viver bem.”

O secretário de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, reforçou o impacto social da iniciativa: “Com o apoio do governador estamos ajudando a comunidade do assentamento a pôr a mão na massa, construindo a sua própria segurança habitacional e diminuindo as diferenças.”

O projeto no Bujari está orçado em R$ 5.937.826, sendo R$ 3.750.000 provenientes do governo federal e R$ 2.187.826 de contrapartida do Estado. Cada unidade habitacional tem valor estimado de R$ 118.756,52.

As casas seguem um modelo padrão de 51,82 m², compostas por sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda. O programa também incentiva a contratação de mão de obra local, direcionando os recursos diretamente para trabalhadores da própria comunidade. A conclusão das unidades está prevista para março de 2026.

A ação é destinada a famílias residentes há mais de cinco anos no Assentamento Walter Arce, inscritas no CadÚnico, com renda de até R$ 2.650,00 e em situação de vulnerabilidade habitacional.

A moradora Maria do Socorro Maciel, de 64 anos, é uma das beneficiadas. Emocionada, ela destacou a importância do projeto para sua vida: “Aqui é meu refúgio, aqui sinto paz e tranquilidade. Fico muito feliz de estar construindo aqui nessa terra que tanto amo. Esse apoio do governo veio em boa hora para mim e para os vizinhos.”

Já Francisca Couto Araújo recebeu a equipe em seu terreno e agradeceu o empenho do governo: “Estamos todos bastante felizes de ter o nosso terreno e nossa casa sendo construída com esse apoio. Quero que o governador volte quando ela estiver pronta e veja o que conseguimos construir.”

