Já Francisca Couto Araújo recebeu a equipe em seu terreno e agradeceu o empenho do governo: “Estamos todos bastante felizes de ter o nosso terreno e nossa casa sendo construída com esse apoio. Quero que o governador volte quando ela estiver pronta e veja o que conseguimos construir.”
Flash
Governador Gladson Camelí realiza visita técnica a unidades habitacionais em construção no Bujari
Acompanhando de perto os feitos do governo do Acre, na manhã desta quarta-feira, 19, o governador do Acre, Gladson Camelí, realizou uma visita técnica às obras de construção de unidades habitacionais no Assentamento Walter Arce, no município do Bujari. A iniciativa integra o programa federal Minha Casa, Minha Vida Rural e representa mais um avanço na redução do déficit habitacional no estado, executado pela Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb).
Ao todo, 50 unidades habitacionais estão sendo construídas na região, fruto da parceria entre os governos estadual e federal. O governador esteve acompanhado da equipe técnica da Sehurb para dialogar com moradores, verificar o estágio físico das obras e avaliar o cumprimento do cronograma, além de identificar eventuais ajustes necessários.
Camelí destacou a importância do projeto para as famílias rurais: “Gratidão a Deus e a todos os profissionais que fazem iniciativas como essa irem para frente. Fico extremamente feliz em ver as famílias contempladas com um benefício como esse, construindo uma moradia digna para viver bem.”
O secretário de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago, reforçou o impacto social da iniciativa: “Com o apoio do governador estamos ajudando a comunidade do assentamento a pôr a mão na massa, construindo a sua própria segurança habitacional e diminuindo as diferenças.”
O projeto no Bujari está orçado em R$ 5.937.826, sendo R$ 3.750.000 provenientes do governo federal e R$ 2.187.826 de contrapartida do Estado. Cada unidade habitacional tem valor estimado de R$ 118.756,52.
As casas seguem um modelo padrão de 51,82 m², compostas por sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda. O programa também incentiva a contratação de mão de obra local, direcionando os recursos diretamente para trabalhadores da própria comunidade. A conclusão das unidades está prevista para março de 2026.
A ação é destinada a famílias residentes há mais de cinco anos no Assentamento Walter Arce, inscritas no CadÚnico, com renda de até R$ 2.650,00 e em situação de vulnerabilidade habitacional.
A moradora Maria do Socorro Maciel, de 64 anos, é uma das beneficiadas. Emocionada, ela destacou a importância do projeto para sua vida: “Aqui é meu refúgio, aqui sinto paz e tranquilidade. Fico muito feliz de estar construindo aqui nessa terra que tanto amo. Esse apoio do governo veio em boa hora para mim e para os vizinhos.”
Comentários
Flash
Polícia Civil prende quatro envolvidos e busca outros suspeitos após morte brutal de Paulo Lopes Rodrigues.
Tribunal do crime executou homem de 54 anos em Brasiléia; corpo foi achado amarrado e com sinais de espancamento
O delegado-geral do Alto Acre, Erick Maciel, detalhou nesta terça-feira o andamento das investigações sobre a morte de Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, encontrado em uma grota no Bairro Nazaré, em Brasiléia, após quase 48 horas desaparecido.
Paulo era visto frequentemente em um bar na parte alta da cidade e desapareceu no domingo, após deixar o local. A família mobilizou buscas e divulgou cards em redes sociais até que populares acionaram a polícia ao encontrarem um corpo próximo a um açude.
Ao chegar à cena, os policiais constataram sinais claros de execução: Paulo estava com as mãos amarradas para trás, os pés presos e o rosto severamente machucado. Não havia perfurações por faca ou marcas de tiros — apenas lesões compatíveis com espancamento.
As investigações avançaram rapidamente. Um adolescente e três adultos foram detidos. Segundo a Polícia Civil, Paulo foi “julgado” por integrantes de uma facção criminosa e condenado a receber uma “disciplina” após ser acusado de ter ficado com uma bicicleta, alegando que sua própria havia sido roubada. O castigo terminou em morte.
Depois de perceberem que a vítima não resistiu, os envolvidos colocaram o corpo dentro de uma geladeira e tentaram desová-lo em um açude, mas acabaram abandonando-o em área de mata.
durante as buscas pelos suspeitos, foi apreendido drogas na casa de um dos envolvidos que estava na companhia de um menor. O mesmo foi preso por tráfico e corrupção de menores.
O caso é tratado como homicídio. A Polícia Civil segue na busca por outros suspeitos que teriam participado da agressão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos oficiais.
Comentários
Flash
De seringueiro a referência em designer, “Doutor da Borracha” leva moda de látex à COP30
José Rodrigues, que transforma a seiva símbolo da Amazônia em sapatos e biojoias, vem atraindo a atenção do mundo na loja colaborativa do Sebrae na Green Zone
Entre árvores de seringa e histórias de resistência, nasce a marca Doutor da Borracha, de Epitaciolândia (AC), um exemplo vivo de como a floresta pode gerar riqueza sem ser destruída. Com calçados, acessórios e biojoias feitos de látex natural, esse pequeno negócio alia design, conforto e sustentabilidade, e desponta como um dos líderes de vendas na Brasil Biomarket, loja colaborativa criada pelo Sebrae durante a COP30, em Belém.
O espaço, na Green Zone, reúne 900 produtos de 250 pequenos negócios dos seis biomas brasileiros espalhados em 22 unidades da Federação. Cada peça carrega a assinatura da floresta e o compromisso com um futuro mais verde e consciente. Por trás dessa marca está José Rodrigues de Araújo, conhecido como “Doutor da Borracha”. Seringueiro desde os 10 anos, ele aprendeu com a floresta o valor da paciência e da criatividade.
Sem nunca ter frequentado a escola, José tornou-se mestre na arte de transformar seiva em design, um saber que mistura tradição, intuição e inovação. Com o apoio da Universidade de Brasília (UnB), aprendeu a produzir as Folhas Semi Artefato (FSA), técnica que permite criar sandálias, bolsas e biojoias a partir da borracha nativa.
A trajetória da marca reflete a força do empreendedorismo amazônico quando apoiado por políticas públicas e setor privado. Com o suporte do Sebrae, o Doutor da Borracha participou de feiras como Fenearte, Fenace e o Salão do Artesanato, conquistando visibilidade nacional. As capacitações e consultorias oferecidas impulsionaram a qualidade e o design dos produtos, consolidando o nome da marca como símbolo de inovação e sustentabilidade no setor de calçados ecológicos.
Na COP30, enquanto líderes mundiais debatem o futuro do planeta, o Doutor da Borracha mostra que a solução já pulsa na floresta. “A floresta é vida pro mundo. Eu aprendi com meu pai a viver dela, a manter ela em pé; e me sinto feliz por transformar a seiva da seringueira em algo que vem puro da natureza”, explica.
Brasil BioMarket na COP30: saiba onde e quando conferir os produtos
A loja Brasil Biomarket projeta negócios que integram sustentabilidade com impacto social, ampliando renda e visibilidade para empreendedores de 21 estados representados. São 900 produtos de 250 pequenos negócios dos seis biomas brasileiros. A loja funciona em dois locais da COP30, tanto na Green Zone, que é aberta ao público, quanto na En-Zone, espaço do Sebrae voltado ao empreendedorismo, instalado na Tv. Rui Barbosa, 200 (Reduto). Os dois espaços funcionam até 21 de novembro, das 8h às 22h (Green Zone) e das 16h às 22h (En-Zone).
O Sebrae na COP30
Com estande de 400 m² instalado na Green Zone, o Sebrae transforma sua presença na COP30 em uma experiência imersiva inspirada na Amazônia e na diversidade do país. Além de vitrine viva de inovação e cultura, é um espaço de diálogo e network, com sala de reuniões, auditório e loja colaborativa de produtos da bioeconomia, conectando lideranças, investidores e empreendedores.
De 10 a 21 de novembro, das 9h às 20h, a programação combina conteúdo, cultura e sensorialidade, com atrações como webséries e documentários exibidos no “PedaCine do Brasil”, apresentações culturais, degustações e harmonizações com ingredientes regionais. O Sebrae também montou a Zona do Empreendedorismo (En-Zone), no Parque Belém Porto Futuro, e trabalha em ativações urbanas e outros pontos de presença pela capital do Pará. Acompanhe a cobertura completa dos pequenos negócios na COP30 pela Agência Sebrae de Notícias.
Por Camila Vidal (ASN)
Comentários
Flash
Prefeitura de Epitaciolândia conclui asfaltamento da Estrada da Fontenelle e fortalece infraestrutura urbana
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, concluiu o asfaltamento da Estrada da Fontenelle — trecho que inicia na Avenida Santos Dumont, passa pela Escola Estadual Belo Porvir e interliga diretamente à Rua São Sebastião, no Bairro José Hassem. A obra representa mais um passo importante no compromisso da gestão do prefeito Sérgio Lopes em melhorar a mobilidade e garantir mais segurança para moradores, estudantes e produtores rurais.
Recentemente com emenda parlamentar do Senador da república Marcio Bittar. O prefeito Sérgio Lopes já havia entregue a primeira ponte construída em alvenaria do município, localizada no mesmo eixo viário. Agora, com a nova pavimentação asfáltica, a região recebe um conjunto completo de melhorias estruturais. Além do asfalto, estão sendo implantados passeio (calçada), sarjetas e meios-fios, garantindo mais durabilidade à via e acessibilidade para quem transita pelo local.
A Prefeitura também realizou a instalação de bueiros com sistema completo de drenagem, fundamental para evitar alagamentos e assegurar a boa conservação da estrada durante o inverno amazônico.
Segundo o prefeito Sérgio Lopes, essa obra não apenas oferece uma rota mais segura e eficiente para os moradores do Bairro José Hassem, como também beneficia diretamente os produtores rurais que vivem no Ramal Fontenelle e adjacências. Além disso, a melhoria impacta positivamente o grande número de alunos, professores e servidores que utilizam diariamente a Escola Estadual Belo Porvir.
“É uma obra que transforma a realidade de quem vive e trabalha nesta região, garantindo mais dignidade, segurança e qualidade de vida”, destacou o prefeito.
A Prefeitura de Epitaciolândia segue trabalhando para ampliar a infraestrutura urbana e rural, promovendo desenvolvimento e mais oportunidades para toda a população.
Você precisa fazer login para comentar.