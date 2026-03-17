Governador Gladson Camelí reafirma compromisso do Estado com as políticas ambientais na posse do novo presidente do Fórum da Amazônia Legal

O governador Gladson Camelí participou, na noite desta segunda-feira, 16, em São Luís (MA), da solenidade de posse do novo presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL), Carlos Brandão, governador do Maranhão, que substitui o governador Helder Barbalho (PA), dirigente do consórcio em 2025.

A cerimônia faz parte do 29º Fórum de Governadores, que reúne, durante dois dias, chefes do Executivo dos nove estados amazônicos para firmar compromissos transversais e apresentar entregas práticas para a região.

A posse do novo presidente se deu após um dia de reuniões técnicas das Câmaras Setoriais do Consórcio (Agricultura, Governança Fundiária, Segurança Pública, Planejamento, Meio Ambiente e Povos Indígenas), que debateram a unidade dos estados no fortalecimento institucional do bloco, a ampliação das articulações nacionais e internacionais e o avanço de agendas prioritárias para os estados da Amazônia Legal.

Com participação ativa nas reuniões do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal desde a sua criação, em 2019, Gladson Camelí destacou a importância do bloco para o fortalecimento das políticas ambientais de forma coordenada na captação de recursos e sua luta no fomento de legislações que reconheçam o “custo amazônico” como prioridade. “O Acre segue sendo protagonista da pauta ambiental na Amazônia”, afirmou.

Na solenidade de posse, Camelí mencionou a importância da atuação do novo presidente. “Desejo êxito ao meu amigo, governador do Maranhão, Carlos Brandão, que assume a presidência deste consórcio que, desde a sua criação, tem sido fundamental para posicionar os estados da Amazônia Legal com ações e resultados concretos na agenda ambiental e climática de diversos países”, disse.

Mailza Assis será a nova representante do Acre no consórcio

O governador lembrou ainda que, no próximo mês, o Acre passa a ser representado nas reuniões por Mailza Assis: “No dia 2 de abril estarei me desincompatibilizando do governo do Estado e transmitindo a faixa governamental para minha vice-governadora Mailza Assis, uma mulher competente, compromissada e respeitada por todo o Acre”.

Camelí reafirmou ainda sua convicção de que “Mailza dará continuidade a todas as políticas públicas de interesse da Amazônia, colaborando para o avanço de todas as discussões e decisões que garantam dignidade e desenvolvimento para nossa sociedade”.

































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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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