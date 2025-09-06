fbpx
Acre

Governador Gladson Camelí prestigia desfile cívico alusivo ao 7 de Setembro em Brasileia

Publicado

3 horas atrás

em

Governador discursou no início do desfile cívico e reforçou a importância do evento. Foto: José Caminha/Secom

A praça Hugo Poli, no centro de Brasileia, foi tomada pelo amor à pátria no início da noite desta sexta-feira, 5, durante o desfile cívico alusivo ao 7 de Setembro, em homenagem aos 203 anos da Independência do Brasil. Com a presença do governador Gladson Camelí, a solenidade reuniu centenas de moradores do município.

Sendo uma das principais datas comemorativas do calendário nacional, o 7 de Setembro leva famílias às ruas para prestigiar crianças e adolescentes em marcha. Na cidade fronteiriça com a Bolívia, a expectativa pelo desfile começou cedo. Este ano, o evento trouxe como tema: “Brasil: Um País de Muitas Vozes – Da Independência à União das Fronteiras”.

Cerimônia contou com a apresentação de diversas áreas, desde a educação até a segurança. Foto: José Caminha/Secom

Para o chefe do Executivo estadual, o momento simboliza o forte sentimento de patriotismo dos acreanos em todo o território. Ele destacou ainda a importância de manter viva essa tradição no coração das pessoas.

“Momento necessário para manter manter o patriotismo e reconhecer todas as nossas origens. Eu, por exemplo, lembro-me quando estudava ainda no ensino fundamental e médio, e desfilava na semana da pátria. Esse civismo é importantíssimo para que a nossa democracia seja fortalecida. Dessa forma, valorizamos cada vez mais a nossa pátria e a nossa cidade”, declarou.

Cerimônia levou centenas de pessoas à praça central da cidade. Foto: José Caminha/Secom

O evento iniciou com todos os presentes cantando o Hino Nacional Brasileiro. Após os discursos das autoridades, a fanfarra conduziu a abertura oficial do desfile, marcada pela entrada das escolas da rede municipal e estadual de ensino.

O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, destacou a relevância da presença do governador no desfile cívico do município. Além disso, ressaltou o simbolismo que a celebração tem para a população.

“Este dia serve para representar e manter vivas as tradições do nosso Brasil. O desfile simboliza a pátria e o civismo. A nossa população realmente valoriza a presença do nosso governador aqui, porque todas as vezes que ele vem traz boas notícias para a região”, disse o prefeito.

Prefeito de Brasileia agradeceu a presença do governador Gladson Camelí. Foto: José Caminha/Secom

O desfile, que contou com a participação de estudantes das escolas da rede pública de ensino, deixou o momento ainda mais especial. Além disso, as forças de segurança do Estado também se apresentaram durante a solenidade.

Desfile de 7 de Setembro é um dos eventos mais esperados do ano pela população. Foto: José Caminha/Secom

A prefeita de Cobija, cidade boliviana vizinha, Ana Lucía Reis, também participou da cerimônia em celebração ao Brasil como país soberano. O convite reforça o compromisso das gestões estadual e municipal com a diplomacia. Sobre o momento, o governador pontuou: “Estamos construindo pontes e fortalecendo os laços.”

Prefeita de Cobija, cidade boliviana vizinha, também marcou presença. Foto: José Caminha/Secom

Dia da Amazônia

A celebração do 7 de Setembro em Brasileia coincidiu com outra data de grande relevância: o Dia da Amazônia, comemorado nesta sexta-feira, 5. O Acre tem se destacado como referência em iniciativas de preservação ambiental, mostrando seu protagonismo quando o assunto é a proteção da maior floresta tropical do planeta.

Antes de finalizar seu discurso, governador falou sobre o Dia da Amazônia. Foto: José Caminha/Secom

Durante seu discurso, o governador Gladson Camelí fez questão de lembrar a data. Ele ressaltou que a Amazônia é um patrimônio não apenas para os acreanos, mas para o mundo inteiro, e que cada cidadão tem responsabilidade na defesa e no cuidado com esse bem natural.

“Esse pulmão verde que alimenta o mundo em todos os aspectos da sobrevivência e subsistência humana na terra. Que a cada dia possamos ser mais conscientes e comprometidos em amar e cuidar da natureza, pois essa é uma das maiores e mais belas formas de amar a nós mesmos e ao nosso próximo. Viva o Brasil, viva a Amazônia”, finalizou.

Comentários

Acre

Campanha Pelo Direito de Respirar Ar Puro promove ação de impacto no Dia da Amazônia em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Jovens percorreram pontos estratégicos da cidade usando máscaras de gás, em um forte alerta simbólico: se a poluição do ar provocada pelas queimadas continuar, em breve toda a população poderá precisar de máscaras com filtros potentes para se proteger contra gases perigosos e partículas tóxicas que desencadeiam doenças graves. Essa campanha foi lançada em julho, com o objetivo de informar e mobilizar a sociedade para proteger a saúde contra os efeitos da fumaça das queimadas, a escassez de água potável na estação seca e os riscos de enchentes e deslizamentos. A primeira ação realizada em Rio Branco, no Dia da Amazônia marca o início das demais, a serem desencadeadas durante esse mês de setembro.

Estudos mostram que a inalação contínua da fumaça equivale a fumar dezenas de cigarros por dia, podendo causar câncer de pulmão e bexiga, bronquite crônica, enfisema, asma agravada, infecções respiratórias, doenças cardiovasculares, trombose e AVCs.

Além de chamar a atenção da população, a iniciativa buscou estimular o debate público sobre a urgência de deter o desmatamento e os incêndios florestais, principais causas da poluição do ar, da redução da água disponível e do agravamento dos extremos climáticos. Nesse sentido, a ação foi realiada em pontos estratégicos como Terminal Urbano, locais centrais de grande movimento, Palácio Rio Branco, Upa´s e Lago do Amor.

A Campanha também defende a adoção de ações concretas pelas autoridades públicas para reduzir o desmatamento, combater queimadas ilegais e garantir o acesso à água limpa para comunidades vulneráveis.

“Respirar ar puro é um direito humano fundamental. As máscaras de gás que veremos nesta ação não devem se tornar parte da nossa rotina. Precisamos agir agora para proteger a saúde das pessoas e o futuro da Amazônia”, afirma Carlos Vicente, coordenador nacional da IRI Brasil.

Com essa intervenção urbana no Dia da Amazônia, a Campanha convidou a sociedade a refletir sobre os riscos da degradação ambiental e do desmatamento e a acessar o site da IRI Brasil para conhecer e ter acesso aos materiais informativos da Campanha (www.iribrasil.org)

Acre

Polícia Militar do Acre detém trio suspeito de roubo armado em Rio Branco

Publicado

1 hora atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de uma ação conjunta entre suas unidades operacionais 1º Batalhão, Grupo Tático do 2º Batalhão e Grupo de Rondas Tático Móveis (Rotam), realizou a prisão de um indivíduo e a apreensão de dois menores de idade, suspeitos de cometerem um roubo armado. O fato aconteceu no bairro Praia do Amapá, em Rio Branco, na madrugada deste sábado, 6 de setembro.

A vítima relatou que foi abordada enquanto realizava uma corrida de aplicativo. O trio armado, anunciou o assalto e subtraiu sua arma de fogo, celular, dinheiro via PIX e outros pertences pessoais. Durante o roubo, eles ainda ameaçaram a vítima e realizaram transferências bancárias no valor de R$ 262,00. Após o registro da ocorrência, as guarnições iniciaram buscas na região.

Durante o patrulhamento, os três suspeitos, entre eles dois adolescentes de 17 anos e um homem de 19 anos, foram localizados e tentaram fugir em direção a um terreno baldio, transpondo cercas e muros, mas acabaram detidos. Durante a tentativa de fuga, foi possível ouvir um disparo de arma de fogo, cuja cápsula deflagrada foi encontrada posteriormente.

Com eles, foram recuperados os objetos roubados, incluindo a arma de fogo da vítima, celulares, uma mochila e outros itens. Além disso, foram apreendidas as armas utilizadas no crime: uma garrucha artesanal calibre 28 e um simulacro.

Os detidos, que afirmaram pertencer a uma organização criminosa, foram reconhecidos pela vítima e encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

Acre

Gladson e Sula realizam obra que Xapuri esperava há 30 anos

Publicado

2 horas atrás

em

6 de setembro de 2025

Por

Foto: Deracre

Neste sábado, 6, às 10h, o governador Gladson Cameli e a presidente do Deracre, Sula Ximenes, entregam à população de Xapuri a Estrada da Variante (AC-380). A obra, esperada há mais de 30 anos, contou com R$ 48 milhões em investimentos, entre emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do Estado.

O governador Gladson Cameli destacou o impacto da estrada para moradores e produtores:

“Essa estrada vai facilitar a vida de quem mora e trabalha em Xapuri. O produtor rural poderá levar sua produção com mais rapidez, e o turismo na região terá acesso mais fácil à cidade. Estamos cumprindo uma promessa feita à população”, afirmou.

Foto: Deracre

A Estrada da Variante, também chamada Estrada das Laranjeiras, tem 17,5 quilômetros asfaltados, com sinalização e paisagismo. A via liga a BR-317 diretamente à área urbana, permitindo deslocamento mais rápido para moradores e melhor escoamento da produção local.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, celebrou a entrega da obra:

“Essa estrada é um sonho antigo dos produtores da região. Entregar a Variante é dar mais segurança e facilidade para quem passa por aqui todos os dias. Trabalhar ao lado do governador Gladson Cameli para concluir essa obra foi, acima de tudo, um compromisso com o povo de Xapuri”, disse Sula

A obra é uma das prioridades da gestão do governador Gladson Cameli, que aposta em projetos estruturantes para impulsionar o desenvolvimento regional.

 

Fonte: Agência de Notícias do Acre

