Governador Gladson Camelí participa em Brasília de debate preparatório para a COP 30

A convite dos jornais O Globo e Valor Econômico, e da rádio CBN, o governador do Acre, Gladson Camelí, participará na próxima terça-feira, 30, da terceira edição do projeto COP 30 Amazônia, realizado em Brasília. O evento, promovido pelos veículos de comunicação, será transmitido ao vivo pelas redes sociais dos organizadores.

Com o tema central “Preservação de Florestas e Bioeconomia: os caminhos para mitigar a crise climática”, a programação contará com três painéis de discussão. O objetivo é buscar soluções para o desafio de conciliar a proteção das florestas com o desenvolvimento econômico sustentável.

A iniciativa é parte da preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será realizada pela primeira vez no Brasil em 2025, em Belém. O encontro global é considerado o mais importante fórum internacional sobre mudanças climáticas e reúne chefes de Estado, cientistas, lideranças sociais e representantes do setor privado em torno de ações concretas para enfrentar a crise climática.

Camelí participará do terceiro painel, ao lado de outros governadores da região Norte, debatendo alternativas para proteger a Amazônia, estimular a bioeconomia e promover inclusão social em áreas mais vulneráveis.

Para o governador acreano, o evento é uma oportunidade estratégica: “A COP 30 é um evento de grande relevância, que traz à tona discussões fundamentais sobre clima e meio ambiente. Precisamos tratar esses temas com seriedade, em busca de melhores soluções que beneficiem a natureza e a população, principalmente aqueles que vivem em lugares mais remotos”.

O seminário também abordará o papel das políticas públicas, tanto em âmbito nacional quanto regional, além da participação do setor privado, na conservação da biodiversidade. A proposta é discutir como diferentes atores podem se articular para usar os recursos da floresta de forma sustentável, conciliando preservação ambiental, desenvolvimento econômico e justiça social.

