Governador Gladson Camelí inaugura Estrada da Variante e marca momento histórico para Xapuri

A população de Xapuri vive um momento histórico. Após 30 anos de espera, a rodovia AC-380, mais conhecida como Estrada da Variante, foi oficialmente entregue aos mais de 18 mil moradores do município na manhã deste sábado, 6, pelo governador Gladson Camelí. A obra é fruto da articulação entre a bancada federal e o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).

Com 17,57 quilômetros de extensão, a recuperação da via recebeu investimentos que somam R$ 48.905.663,40. Em seu discurso, o chefe do Executivo estadual destacou que a obra tem valor simbólico para a população e representa não apenas um avanço em infraestrutura, mas também um passo importante para o desenvolvimento econômico e social da região.

“Estradas garantem o direito constitucional da nossa população de ir e vir, fortalecem a economia do estado gerando produção, empregos e oportunidades para reduzirmos as diferenças sociais entre as pessoas que vivem no Acre. Esses 18 quilômetros da Variante totalmente pavimentados representam um avanço significativo não só para Xapuri, mas para toda essa região”, declarou Gladson Camelí.

A solenidade de entrega contou com a presença de diversas autoridades políticas, além de técnicos que fizeram parte da execução da obra. Sendo o principal motivo para a obra da via, moradores de Xapuri também estiveram na cerimônia.

Além da pavimentação, o projeto incluiu a implantação de sistema de drenagem e sinalização viária, garantindo mais segurança e qualidade no tráfego. A entrega da rodovia reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura e o apoio aos municípios, contribuindo para o bem-estar da população.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, também participou da cerimônia de inauguração da Estrada da Variante. Segundo ela, a pavimentação vai garantir mais segurança e dignidade para os cidadãos que transitam pela rodovia.

“Essa é uma região de produtores que agora terão a possibilidade de diversificar sua produção e entregar os melhores produtos para o nosso estado. Isso fortalece a economia e também os relacionamentos com os municípios vizinhos, porque essa estrada encurta distâncias e aproxima pessoas”, afirmou a vice-governadora.

O trecho, que liga o entroncamento da Estrada da Laranjeira até a BR-317, é considerado estratégico para o desenvolvimento regional, beneficiando diretamente a população do Alto Acre, em especial os moradores de Xapuri. A estrada pavimentada facilita o transporte de cargas e passageiros, além de melhorar o escoamento da produção rural.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, considera o momento um divisor de águas na vida da população rural acreana, sendo um exemplo a ser seguido em todo o estado para facilitar a trafegabilidade e ampliar o acesso a Xapuri.

“A satisfação é muito grande. Essa obra vai proporcionar maior facilidade no escoamento da produção e melhor acesso das crianças às escolas, pois encurtará a distância e conectará Xapuri ao desenvolvimento. O governador nos convocou, pediu empenho total, foi atuante na liberação de recursos junto aos parlamentares e nós conseguimos chegar até aqui”, pontuou Sula.

Sentimento de gratidão

Dos 18.243 habitantes do município, cerca de 43,5% vivem na zona rural. Josenildo Mesquita faz parte desse grupo e mora às margens da Variante desde que nasceu. O pequeno produtor, hoje com 48 anos, pôde ver um de seus maiores sonhos se realizar.

“Há muitos anos esperávamos por isso, mas ela nunca havia sido concluída. Era algo muito esperado pela comunidade”, relatou Josenildo. Para ele, não há outra atitude a tomar além de agradecer: “Muita gratidão ao governo do Estado, que está realizando esse trabalho pela nossa cidade. Isso é muito importante.”

Assim como Mesquita, Eliana Farias também possui residência próxima à rodovia. Há quase cinco décadas, andar pela via faz parte de sua rotina. “Sinto-me muito privilegiada por poder ver a obra concluída. Só gratidão ao governador. Peço a Deus pela proteção da vida dele e de sua família, bem como de todos que ajudaram a concluir esse trabalho”, disse.

Demonstrando seu empenho em cuidar das pessoas, o governador Gladson Camelí destacou que a obra teve como principal objetivo ampliar o acesso da população a serviços essenciais, como saúde, educação, comércio e lazer.

“Xapuri, a princesinha do Acre, no caminho para o desenvolvimento. É um sentimento de gratidão, pois muitas pessoas se empenharam na obra dia e noite, no sol e na chuva. Serão quase 20 mil beneficiados com a Estrada da Variante. É algo que serve de exemplo para muitos outros municípios e até para outros estados”, reforçou o governante.

Anúncio

Durante o evento de entrega das melhorias na rodovia, Gladson, ao lado do senador Márcio Bittar, aproveitou a ocasião para anunciar uma nova obra de grande impacto para a região do Alto Acre. Trata-se da construção de uma nova ponte que fará a ligação entre os municípios de Epitaciolândia e Brasileia, um projeto aguardado há muitos anos pela população local.

O senador Márcio Bittar reforçou o compromisso de viabilizar recursos para a execução da obra e destacou a importância da parceria entre os governos estadual e federal. “Essa união fortalece ainda mais os laços e ajuda quem mais precisa: a população. O recurso destinado à Variante foi extraordinário, conquistado em 2019 e enviado ao Estado”, ressaltou o parlamentar.

VEJA DISCURSO DO GOVERNADOR NA ÍNTEGRA

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários