Governador Gladson Camelí inaugura Estrada da Variante e marca momento histórico para Xapuri
A população de Xapuri vive um momento histórico. Após 30 anos de espera, a rodovia AC-380, mais conhecida como Estrada da Variante, foi oficialmente entregue aos mais de 18 mil moradores do município na manhã deste sábado, 6, pelo governador Gladson Camelí. A obra é fruto da articulação entre a bancada federal e o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre).
Com 17,57 quilômetros de extensão, a recuperação da via recebeu investimentos que somam R$ 48.905.663,40. Em seu discurso, o chefe do Executivo estadual destacou que a obra tem valor simbólico para a população e representa não apenas um avanço em infraestrutura, mas também um passo importante para o desenvolvimento econômico e social da região.
“Estradas garantem o direito constitucional da nossa população de ir e vir, fortalecem a economia do estado gerando produção, empregos e oportunidades para reduzirmos as diferenças sociais entre as pessoas que vivem no Acre. Esses 18 quilômetros da Variante totalmente pavimentados representam um avanço significativo não só para Xapuri, mas para toda essa região”, declarou Gladson Camelí.
A solenidade de entrega contou com a presença de diversas autoridades políticas, além de técnicos que fizeram parte da execução da obra. Sendo o principal motivo para a obra da via, moradores de Xapuri também estiveram na cerimônia.
Além da pavimentação, o projeto incluiu a implantação de sistema de drenagem e sinalização viária, garantindo mais segurança e qualidade no tráfego. A entrega da rodovia reforça o compromisso com a melhoria da infraestrutura e o apoio aos municípios, contribuindo para o bem-estar da população.
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, também participou da cerimônia de inauguração da Estrada da Variante. Segundo ela, a pavimentação vai garantir mais segurança e dignidade para os cidadãos que transitam pela rodovia.
“Essa é uma região de produtores que agora terão a possibilidade de diversificar sua produção e entregar os melhores produtos para o nosso estado. Isso fortalece a economia e também os relacionamentos com os municípios vizinhos, porque essa estrada encurta distâncias e aproxima pessoas”, afirmou a vice-governadora.
O trecho, que liga o entroncamento da Estrada da Laranjeira até a BR-317, é considerado estratégico para o desenvolvimento regional, beneficiando diretamente a população do Alto Acre, em especial os moradores de Xapuri. A estrada pavimentada facilita o transporte de cargas e passageiros, além de melhorar o escoamento da produção rural.
A presidente do Deracre, Sula Ximenes, considera o momento um divisor de águas na vida da população rural acreana, sendo um exemplo a ser seguido em todo o estado para facilitar a trafegabilidade e ampliar o acesso a Xapuri.
“A satisfação é muito grande. Essa obra vai proporcionar maior facilidade no escoamento da produção e melhor acesso das crianças às escolas, pois encurtará a distância e conectará Xapuri ao desenvolvimento. O governador nos convocou, pediu empenho total, foi atuante na liberação de recursos junto aos parlamentares e nós conseguimos chegar até aqui”, pontuou Sula.
Sentimento de gratidão
Dos 18.243 habitantes do município, cerca de 43,5% vivem na zona rural. Josenildo Mesquita faz parte desse grupo e mora às margens da Variante desde que nasceu. O pequeno produtor, hoje com 48 anos, pôde ver um de seus maiores sonhos se realizar.
“Há muitos anos esperávamos por isso, mas ela nunca havia sido concluída. Era algo muito esperado pela comunidade”, relatou Josenildo. Para ele, não há outra atitude a tomar além de agradecer: “Muita gratidão ao governo do Estado, que está realizando esse trabalho pela nossa cidade. Isso é muito importante.”
Assim como Mesquita, Eliana Farias também possui residência próxima à rodovia. Há quase cinco décadas, andar pela via faz parte de sua rotina. “Sinto-me muito privilegiada por poder ver a obra concluída. Só gratidão ao governador. Peço a Deus pela proteção da vida dele e de sua família, bem como de todos que ajudaram a concluir esse trabalho”, disse.
Demonstrando seu empenho em cuidar das pessoas, o governador Gladson Camelí destacou que a obra teve como principal objetivo ampliar o acesso da população a serviços essenciais, como saúde, educação, comércio e lazer.
“Xapuri, a princesinha do Acre, no caminho para o desenvolvimento. É um sentimento de gratidão, pois muitas pessoas se empenharam na obra dia e noite, no sol e na chuva. Serão quase 20 mil beneficiados com a Estrada da Variante. É algo que serve de exemplo para muitos outros municípios e até para outros estados”, reforçou o governante.
Durante o evento de entrega das melhorias na rodovia, Gladson, ao lado do senador Márcio Bittar, aproveitou a ocasião para anunciar uma nova obra de grande impacto para a região do Alto Acre. Trata-se da construção de uma nova ponte que fará a ligação entre os municípios de Epitaciolândia e Brasileia, um projeto aguardado há muitos anos pela população local.
O senador Márcio Bittar reforçou o compromisso de viabilizar recursos para a execução da obra e destacou a importância da parceria entre os governos estadual e federal. “Essa união fortalece ainda mais os laços e ajuda quem mais precisa: a população. O recurso destinado à Variante foi extraordinário, conquistado em 2019 e enviado ao Estado”, ressaltou o parlamentar.
Iapen divulga nome de presos fugitivos e suspende visitas em presídio de Cruzeiro do Sul
Em nota oficial, o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgou a identidade dos oito detentos que fugiram do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, na tarde deste sábado (6). A fuga foi registrada no bloco 7, cela 725, por volta das 15 horas.
Segundo informações repassadas pela entidade, os presos abriram uma cavidade na parede da cela e conseguiram sair do local sem serem vistos. Equipes de segurança já iniciaram as buscas na tentativa de recapturar os fugitivos.
O Instituto informou ainda que, em razão do episódio, as visitas que estavam previstas para este domingo (7) foram suspensas, com autorização judicial. A medida, segundo o órgão, também faz parte de uma verificação completa da estrutura do presídio.
“O Iapen informa que, devido o trabalho de buscas e de uma verificação de estrutura em todo o presídio, as visitas que estavam previstas para esse domingo estão suspensas, com autorização judicial”, destaca.
As forças de segurança seguem em operação na região para localizar os foragidos. O Iapen reforçou que qualquer informação sobre o paradeiro dos detentos pode ser repassada anonimamente às autoridades.
Confira a lista dos detentos que fugiram:
1- Eduardo da Silva Lima
2- José Francisco Souza da Silva (Dude
3- Edmar Vieira da Silva
4- Carlos Maico Gomes Fortunato
5- José Rubens Nascimento Alemão
6- Carlos Eduardo Santos Pedroza
7- Caio Firmino Miranda
8- Carlos Tiago de Lima Izaías
Três acidentes envolvendo motos são registrados na fronteira do Acre
Governador Gladson Cameli e secretário de Saúde prestam socorro a vítima em Brasiléia; dois outros casos são registrados em Epitaciolândia
A tarde desta sexta-feira (5) foi marcada por três acidentes de trânsito envolvendo motocicletas nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, na região de fronteira do Acre. Pelo menos três pessoas deram entrada no Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, em Brasiléia, até o fim do dia.
O primeiro acidente aconteceu no bairro Ferreira da Silva, em Brasiléia, quando um motociclista, ainda não identificado, colidiu contra a lateral de um carro. A vítima ficou gravemente ferida. No momento do ocorrido, o governador Gladson Cameli e o secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, passavam pelo local e prestaram os primeiros socorros até a chegada do atendimento médico.
A ambulância de Brasiléia estava em deslocamento para Rio Branco com outro paciente, o que exigiu o acionamento de uma unidade de Epitaciolândia. Houve atraso devido a falhas na rede da operadora Oi, que afetaram os números de emergência (190, 192 e 193) em todo o estado. Após a chegada do SAMU, o motociclista foi estabilizado e levado ao hospital.
Em Epitaciolândia, outros dois acidentes foram registrados. Um deles ocorreu na rua Plácido de Castro, em frente à rodoviária, envolvendo duas motos. Imagens feitas por populares mostram dois homens caídos ao chão; um deles foi socorrido ao hospital com ferimentos, enquanto o estado de saúde do outro ainda não foi confirmado. Posteriormente foi informado que ambos teriam sido liberados sem ferimentos graves.
O terceiro acidente ocorreu no bairro Aeroporto e teve como vítima o empresário Peres de Souza, de 45 anos, conhecido como “Beres”, do ramo de autopeças e mecânica. Ele teria colidido sua moto contra um trator estacionado na rua Geraldo Saraiva.
O impacto causou diversas escoriações e uma fratura no braço direito, fratura nas costelas e uma pneumotórax sendo necessário colocar um dreno. Beres foi levado em estado grave para o Hospital Raimundo Chaar e deverá ser transferido para Rio Branco.
ATUALIZAÇÃO: Um vídeo de segurança divulgado nas redes socais mostra o momento que uma van branca trafegava pela rua Geraldo Saraiva e no momento em que passava pela retroescavadeira que estava estacionada, o empresário Beres vinha no sentido contrário, não conseguiu desviar e bateu no carro e logo em seguida, bate na maquina sofrendo graves ferimentos. Veja vídeo abaixo.
A Polícia de Trânsito do 5º Cifitran esteve nos locais das ocorrências para os procedimentos de praxe.
O estado de saúde das vítimas será atualizado pelas autoridades médicas.
Gasto público ultrapassa R$ 3,5 trilhões; Previdência já passa de R$ 988 bilhões
Ferramenta da CACB e da Associação Comercial de São Paulo mostra em tempo real a escalada das despesas; especialistas alertam para o peso do rombo fiscal e a necessidade de responsabilidade nos gastos
Na vitrine de uma grande cidade, um painel eletrônico marca números que avançam sem parar. Não é dólar, nem índice da Bolsa. É o relógio do gasto público brasileiro: a cada segundo, a conta das despesas da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal só aumenta.
O Gasto Brasil, ferramenta criada pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) em parceria com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), traduz em tempo real essa escalada, que já soma cifras trilionárias. O valor ultrapassou os R$ 3,5 trilhões, no começo de setembro, sendo R$ 988 bilhões apenas em Previdência Social — item que sozinho consome quase um terço do orçamento.
Para André Amaral, presidente da Associação Comercial da Paraíba, a força da plataforma está em transformar estatísticas complexas em algo palpável para a sociedade.
“É uma iniciativa muito importante, onde as pessoas podem, de fato, visualizar. Muitas vezes, quando olhamos pesquisas e números, fica muito difícil, para quem é leigo e está na ponta da sociedade, entender onde está sendo gasto e como está sendo gasto.”
O dirigente lembra ainda que os números projetados em tempo real têm o poder de provocar reflexão e cobrança. “Mensurar dinheiro é muito difícil, principalmente no momento em que vivemos, em que as pessoas quase não têm mais acesso ao dinheiro físico. Mas aquele painel, com aquela quantidade de números, gera um impacto. Isso provoca um sentimento de cidadania e de cobrança muito grande no coração de cada cidadão.”
O alerta dos economistas
Mais do que números, o Gasto Brasil expõe o debate sobre o futuro da economia brasileira. Para o economista Allan Gallo, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, enquanto o governo não encarar de frente a questão fiscal, o Banco Central seguirá de mãos atadas.
“O problema, enquanto o governo se recusar a enfrentar a questão do rombo fiscal e preferir ficar relativizando as estatísticas que o próprio governo divulga, o Banco Central vai continuar sem espaço para cortar juros de forma consistente”, avalia Gallo.
E os juros altos, na opinião de Alfredo Cotait, presidente da CACB, são justamente o entrave para o crescimento do país. “Há um desequilíbrio. Se gastássemos apenas o que arrecadamos, não teríamos inflação e a taxa de juros seria 2,33%. Assim como o Impostômetro foi um processo educativo, o Gasto Brasil também é mais um processo educativo para mostrar à sociedade que ela precisa participar e se manifestar. Nós estamos deixando uma conta muito cara para o futuro”, declara Cotait.
Opinião compartilhada pelo professor Allan Gallo. “Sem reforma, sem credibilidade fiscal e com juros altos que acabam corroendo o investimento produtivo, o Brasil vai continuar preso nesse ciclo de mediocridade que não acaba”, define.
Estado necessário
Ao lado das críticas técnicas, André Amaral acrescenta uma reflexão política. “Na Paraíba, a Associação Comercial não defende nem o Estado máximo, nem o Estado mínimo. Defende o Estado necessário. E justamente na construção desse Estado necessário, o governo precisa arrecadar. Mas a gente também precisa saber quanto está arrecadando, por que está arrecadando, de quem está arrecadando e como esse dinheiro está sendo gasto.”
Enquanto isso, o Gasto Brasil segue marcando. Um lembrete constante de que, sem ajustes estruturais, o tempo corre e a conta só cresce.
