Governador Gladson Camelí implementa programas de prevenção ao uso de drogas para estudantes da rede pública
O governador Gladson Camelí, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis, participou, na tarde desta segunda-feira, 6, do lançamento e implementação dos programas #TamoJunto e Elos – Construindo Coletivos, iniciativas voltadas à prevenção do uso de drogas e à promoção da saúde emocional entre crianças e adolescentes da rede pública de ensino do Acre, em Rio Branco.
Desenvolvidos em parceria pelas secretarias de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), de Educação e Cultura (SEE) e de Saúde (Sesacre), os programas integram uma estratégia de cuidado e proteção à infância e à adolescência, com foco na redução de vulnerabilidades, no fortalecimento de vínculos comunitários e na valorização de ambientes escolares saudáveis.
Segundo o chefe do Executivo estadual, o principal objetivo da implantação dos projetos é evitar que os jovens acreanos se desviem dos estudos e sigam caminhos que comprometam seu futuro.
“Esse é um passo importante que o governo está dando. Prevenir é salvar vidas, e a ideia é levar esses programas para o interior do estado o quanto antes. Eles vêm para mostrar às juventudes os riscos que as drogas apresentam. É um mal que atinge muitas famílias e, com a prevenção precoce, conseguimos mudar essa realidade”, pontuou o governador.
O #TamoJunto é voltado exclusivamente a estudantes do Ensino Fundamental 2, especificamente do 7º ano, com foco no desenvolvimento de habilidades de vida, autoestima, comunicação e enfrentamento à pressão de grupos, visando coibir práticas ilegais relacionadas ao uso de substâncias ilícitas.
Por sua vez, o Elos – Construindo Coletivos tem foco na prevenção junto às séries iniciais do Ensino Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, com ênfase na convivência, na construção de valores e no fortalecimento dos vínculos sociais e familiares.
Titular da SEASDH, a vice-governadora Mailza Assis destacou que a iniciativa foi construída de forma colaborativa, com o envolvimento de diversas pessoas, para garantir uma implementação bem-sucedida nas escolas e assegurar que o conteúdo dos programas dialogue da maneira correta com as crianças e os adolescentes.
“A integração com outras secretarias é fundamental, porque não fazemos nada sozinhos. É essencial que todos os secretários estejam com suas pastas alinhadas e trabalhando pelo mesmo objetivo. Temos cumprido o nosso papel, enquanto gestores, de implementar políticas públicas que alcancem toda a nossa população”, ressaltou Mailza.
De acordo com a SEASDH, os dois programas são embasados em evidências científicas e integram a Política Nacional de Prevenção, além de contribuírem para o fortalecimento do protagonismo juvenil e para o desenvolvimento de habilidades para a vida.
Entre os dias 19 e 20 de agosto deste ano, professores e gestores das escolas que irão implementar os programas receberam a capacitação necessária para atuar com uma metodologia inédita. As aulas foram ministradas pela SEE.
Paulina Karoline dos Santos, aluna do 8º ano da Escola Estadual Maria Chalub Leite, uma das unidades que receberão os programas, acredita que esse momento representa uma oportunidade de transformar o futuro dos estudantes.
“Os programas têm um objetivo comum: construir um futuro melhor para a nossa população. Isso significa que governo e comunidade caminham lado a lado, agindo de forma conjunta. Quando trabalhamos juntos, cada conquista se torna mais duradoura. O progresso se faz com diálogo e respeito. ‘Tamo junto’”, declarou.
O gestor da Educação do Acre, Aberson Carvalho, reforçou: “Dizer ‘não’ é fundamental. Preparar nossas crianças para o futuro é de extrema importância. A idade em que elas estão é justamente aquela em que podem se sentir tentadas a experimentar substâncias ilícitas, por isso é o momento certo de dar-lhes a voz para recusar.”
Rio Acre registra 1,93m nesta terça, informa Defesa Civil de Rio Branco
O nível do Rio Acre atingiu 1,93 metro na manhã desta terça-feira, 07, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil de Rio Branco. O registro foi feito às 5h16 e representa uma leve elevação em relação às medições anteriores.
Nas últimas 24 horas, o volume de chuva acumulado na capital acreana foi de 1,0 milímetro. Apesar da variação, o nível do rio segue muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, estabelecida em 14 metros.
Governo altera regras para pagamento de diárias a servidores no Acre
O governador Gladson Cameli (Progressistas) assinou nesta terça-feira, 07, o Decreto nº 11.767/2025, que altera as regras de concessão de diárias aos servidores do Poder Executivo estadual. A medida modifica o Decreto nº 11.762 e ajusta dispositivos relacionados ao pagamento de indenizações em viagens oficiais.
De acordo com o novo texto, servidores designados para compor equipes de assessoramento e segurança, bem como motoristas oficiais e ajudantes de ordens que acompanhem o governador, o vice-governador ou autoridades nacionais e estrangeiras, passam a ter direito aos valores de diárias correspondentes à Classe I, conforme o Anexo I do decreto anterior.
O decreto também esclarece que não se aplicam determinadas restrições às viagens do governador, do vice-governador e de autoridades nacionais ou estrangeiras, garantindo tratamento específico para essas situações.
Acre intensifica fiscalização sobre bebidas após suspeita de metanol; paciente segue internado
Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira (7), o governador Gladson Cameli se pronunciou sobre a notificação do primeiro caso suspeito de intoxicação exógena por metanol no estado. O paciente é um homem de 29 anos, residente em Rio Branco, que apresentou sintomas logo após o consumo de bebida destilada no último sábado (5). Ele segue internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), sob observação médica.
“Recebemos a notícia com muita cautela. Já determinei que aumentasse a fiscalização, em todos os bares, em todos os locais de venda de bebidas alcoólicas. Estamos preparados para evitar novos casos e coibir qualquer irregularidade o quanto antes”, afirmou o governador.
Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o paciente começou a apresentar sintomas como dor de cabeça intensa, tontura, vômitos, dor abdominal e até um episódio de desmaio ainda no dia em que teria ingerido a bebida. Ele procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito na manhã do domingo (6) e, devido à gravidade do quadro, foi transferido para o HUERB.
A suspeita é de intoxicação por metanol, uma substância altamente tóxica que pode estar presente em bebidas alcoólicas adulteradas. O caso foi registrado no sistema REDCap e comunicado aos Centros de Informação e Vigilância em Saúde (CIEVS) da capital e nacional.
A equipe do CIEVS estadual informou que está conduzindo uma investigação rigorosa para identificar a origem da possível contaminação. A vigilância epidemiológica foi acionada, e medidas preventivas estão sendo adotadas para evitar novos casos.
O metanol, quando ingerido, mesmo em pequenas quantidades, pode causar sintomas graves e até levar à morte. O uso da substância para adulteração de bebidas é ilegal e representa um sério risco à saúde pública. Casos de intoxicação por metanol já foram registrados em outras regiões do país, muitas vezes ligados à produção clandestina de bebidas.
