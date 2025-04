Governador Gladson Cameli faz visita técnica na obra da ponte que ligará Xapuri ao bairro Sibéria

Em visita técnica nesta terça-feira, dia 15, mandatário destacou avanços na construção e reforçou compromisso com infraestrutura para a população

Na tarde desta terça-feira (15), o governador Gladson Cameli esteve no município de Xapuri para acompanhar de perto os trabalhos na ponte que ligará o centro da cidade ao bairro Sibéria, sobre o Rio Acre.

Durante a visita técnica, o mandatário ao lado do prefeito Maxsuel Maia (PP), reforçou a importância da obra, que deve garantir mais acesso e mobilidade para os moradores da região.

Em publicação nas redes sociais, Cameli compartilhou imagens da inspeção e afirmou:

“Fui até a obra da Ponte da Sibéria. Cada dia é um passo a mais para essa entrega tão esperada. Estamos garantindo um direito básico, que está na Constituição: o de ir e vir com dignidade”.

A nova ponte é uma das demandas históricas da população de Xapuri, que atualmente enfrenta dificuldades com a falta de estrutura adequada para a travessia entre as duas localidades. A expectativa é que, uma vez concluída, a obra melhore o tráfego e impulsione o desenvolvimento na região dando ligação direta com os produtores, criadores e moradores da reserva extrativista Chico Mendes.

O prefeito do município, Maxuel Maia, agradeceu a visita do governador, afirmou que sonhos de décadas estão sendo concretizados com a força de trabalho do governo. “Há 20 anos não se construía uma casa popular, este ano o Estado, com apoio do governo do estado e federal abriu um canteiro de obras que nunca se viu em Xapuri. Como a obra da Variante, a ponte que nos conecta com o bairro da Sibéria, vivemos a concretização de muitos sonhos”, obrigado governador Gladson Cameli, expressou Maia.

Com um orçamento superior a R$ 40 milhões, a obra de construção da ponte sobre o rio Acre conta com mais de R$ 15 milhões provenientes de recursos próprios do governo estadual e R$ 25 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

Compromisso com a infraestrutura

Além da vistoria na ponte, o governador participou de outras inaugurações e compromissos no município, reforçando a agenda de investimentos em obras públicas e serviços essenciais no estado. A construção da ponte é vista como um marco para Xapuri, que busca maior integração entre seus bairros e acesso facilitado ao comércio e serviços.

Próximos passos

Apesar dos avanços, ainda não há uma data oficial para a conclusão da obra. Enquanto isso, a população aguarda ansiosa pela liberação do novo trajeto, que promete trazer mais segurança e comodidade aos usuários, principalmente do bairro Sibéria.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários