João Renato Jácome, do Notícias da Hora

O governador Gladson Cameli exonerou os chefes do Instituto de Defesa Animal e Florestal (Idaf) e do Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), conforme decretos publicados no Diário Oficial do Acre, edição desta terça-feira, dia 24.

Essa é a segunda mudança em ambos os órgãos desde o início do governo, em 2019. No Procon, sai André Gil Pereira, e entra para o lugar Wagner Oliveira da Silva, que curiosamente foi nomeado duas vezes na mesmo edição, para cargos diferentes.

No Idaf, sai Rogério Melo, cujo substituto ainda não foi divulgado pelo governo acreano. A expectativa é que seja algum profissional do órgão o novo comandante das ações do instituto estadual.

Também saíram do órgão os chefes de departamentos e diretores. Luziel Carvalho, pré-candidato a prefeito de Rio Branco está na lista da degola. Também foi para a rua o então diretor-executivo Clermes Souza, e os chefes de departamento Tharcísio Silva, Roniérison de Souza, Jorgiane de Moura e Rodrigo Oliveira.

