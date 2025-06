Governador Gladson Cameli e vice Mailza Assis destacam importância do 1º Encontro de Vereadores do Acre

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, nesta quarta-feira (05), de junho, a prefeitura de Brasiléia realizou a inauguração oficial da nova sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Gerência de Iluminação Pública.

A iniciativa marca um avanço na valorização da gestão ambiental e na prestação de serviços públicos à comunidade.

“Hoje é um dia especial para Brasiléia. Estamos mostrando, com ações concretas, que valorizamos o meio ambiente e os servidores públicos. A nova sede da Secretaria vai garantir melhores condições de trabalho para nossa equipe e, principalmente, um atendimento mais digno à nossa população”, destacou o prefeito Carlinhos do Pelado durante o evento.

A cerimônia contou com a presença de autoridades locais, como o vice-prefeito Amaral do Gelo, a secretária municipal de Meio Ambiente, Liane Chaves, e o gerente de Iluminação Pública, Jerisson Soares e as representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Mavi Miguéis e Maria Antônia.

A secretária Liane Chaves ressaltou a importância do momento e lembrou da extensa programação ambiental que vem sendo desenvolvida pela Prefeitura desde o dia 2 de junho.

“Estamos em uma semana especial, com várias atividades educativas e práticas que mobilizam a comunidade. Destacamos a campanha ‘Brasiléia Limpa, Cidade Linda – Você faz parte dessa mudança’, que reforça o papel de cada cidadão na preservação ambiental”, afirmou.

A programação da Semana do Meio Ambiente em Brasileia conta com diversas atividades, roda de conversa ambiental na Escola Menino Jesus, palestra educativa sobre boas práticas ambientais, na indústria Dom Porquito, pit stop com a campanha “Brasiléia Limpa, Cidade Linda – Você faz parte dessa mudança”, com distribuição de sacolinhas ecológicas para veículos e adesivaço, inauguração do prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E nesta sexta-feira (06), com a impeza do Igarapé Poço Fundo, encerra a semana de programação do meio ambiente no município.

Durante a inauguração, o prefeito anunciou também a criação de uma ouvidoria da iluminação pública, que permitirá ao cidadão registrar solicitações via WhatsApp, inclusive com envio de fotos de lâmpadas queimadas e, posteriormente, do serviço concluído.

Jerisson Soares, gerente de Iluminação Pública.

“Estamos criando um canal direto com a população para melhorar nosso serviço. Com a nova ouvidoria, cada cidadão poderá participar ativamente do cuidado com a iluminação pública, contribuindo para uma cidade mais segura e bem cuidada”, explicou Jerisson Soares, gerente de Iluminação Pública.

Com ações educativas, ambientais e estruturais, Brasiléia reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população.

