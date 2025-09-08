Governador Gladson Camelí discute próximos passos de integração regional entre Acre e Peru

Vislumbrando avanços e próximos passos da integração entre o Acre e o Peru, na tarde desta segunda-feira, 8, o governador Gladson Camelí reuniu secretários estaduais e representantes do governo para discutir os avanços recentes.

A vice-governadora Mailza Assis, que liderou a recente missão institucional ao país vizinho, apresentou os principais resultados da agenda internacional, realizada em Lima e em outras cidades peruanas, destacando projetos estratégicos para o desenvolvimento conjunto das duas regiões.

Durante a viagem, a comitiva acreana visitou municípios como Pucallpa e Atalaya, onde manteve encontros com prefeitos, parlamentares e representantes do setor produtivo local. Entre os temas debatidos, ganharam destaque obras estruturantes de grande impacto, como a proposta da ferrovia bioceânica, que conectaria o Peru ao Brasil, além de novas conexões rodoviárias e aéreas, incluindo a possibilidade de criação de uma rota entre Cruzeiro do Sul e a capital do Peru, Lima.

O secretário de Estado de Planejamento, Ricardo Brandão, ressaltou o papel transformador da ferrovia: “Ela pode se estabelecer unindo Pucallpa e Cruzeiro do Sul, abrindo um leque de fortalecimento para ambas as regiões, principalmente na viabilidade de recursos de sustentabilidade do meio ambiente, como o calcário”.

Frente às colocações, o governador do Acre incentivou o estabelecimento de conexões com governos internacionais: “Devemos sempre buscar o desenvolvimento da nossa região, beneficiando cada morador que aqui vive. Isso é ainda mais positivo quando conseguimos conciliar esforços com nossos países vizinhos. Contem comigo para sempre fortalecer esses laços frutíferos”.

Para a vice-governadora Mailza Assis, a cooperação entre as nações é urgente e estratégica: “Essa união é uma chance de impulsionar o desenvolvimento econômico e social, além de garantir mais segurança e dignidade para comunidades que hoje vivem em isolamento. Esse é um sonho coletivo que precisa se tornar realidade”, destacou.

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanípal Mesquita também participou da conversa e na oportunidade apontou a futura participação do Estado na feira internacional ExpoCruz 2025, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o governo do Acre realiza um trabalho de promoção da região e de empresas parceiras, expondo o potencial da região e incentivando o investimento local.

