Governador Gladson Camelí destaca parceria com a Aleac em visita institucional ao presidente Nicolau Júnior

Simbolizando a cooperação entre Poder Executivo e o Legislativo estadual, na manhã desta segunda-feira, 29, o governador Gladson Camelí realizou uma visita institucional ao gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior. O encontro teve caráter de agradecimento mútuo entre as instituições.

Durante a reunião, o governador destacou a relevância da parceria entre os poderes para garantir avanços concretos em benefício da população acreana. “Como governante, quero olhar para a bandeira do Acre no mastro e refletir nos avanços que ainda precisamos conquistar para garantir o bem-estar da população. E para isso, tenho o apoio incondicional da Aleac e dos deputados estaduais. Agradeço pela constante parceria”, afirmou Camelí.

O governador ressaltou, ainda, que o sucesso do Executivo tem sido resultado direto da colaboração com o Legislativo. “O Poder Legislativo tem contribuído de forma significativa para o sucesso do Poder Executivo. Este encontro é, acima de tudo, um momento de gratidão, uma oportunidade para reafirmar a importância dessa parceria entre os poderes”, completou.

O presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior, também destacou a importância da parceria institucional e elogiou a postura do governador. “É uma satisfação muito grande receber o governador Gladson Camelí aqui na Assembleia Legislativa. Este encontro tem o objetivo de agradecer e reforçar essa boa relação entre o Legislativo e o Executivo, que tem sido fundamental para o desenvolvimento do nosso estado”, declarou.

O parlamentar concluiu reafirmando o compromisso da Aleac com o progresso do estado: “O Acre tem avançado porque temos um governador que olha para as pessoas, e uma Assembleia que trabalha lado a lado, acompanhando, fiscalizando e apoiando as obras e os projetos que estão transformando o estado. Em nome dos 24 deputados estaduais, agradeço ao governador pela sensibilidade e pela forma como vem conduzindo seu mandato”.

