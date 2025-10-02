Governador Gladson Camelí destaca obras e compromisso com desenvolvimento sustentável durante entrevista

Na conversa também foram abordados os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada pela primeira vez no Brasil em 2025, em Belém (PA)

Mantendo o diálogo com a imprensa e falando diretamente para os telespectadores, na manhã desta quinta-feira, 2, o governador Gladson Camelí participou do programa Café com Notícias, apresentado pelo jornalista Washington Aquino, na TV 5, afiliada da Band no Acre.

“Sempre é uma honra participar desse programa realizado por profissionais competentes, que escutam a população e prestam um verdadeiro fortalecimento à democracia”, afirmou Camelí.

Durante a entrevista, o governador destacou as principais ações do governo estadual, mencionando obras já entregues e outras em andamento, como o Complexo Viário da Avenida Ceará, o Arco Metropolitano e o Viaduto da Corrente. O gestor também anunciou planos para reformas e construções de novas pontes de concreto, tanto na zona urbana quanto na rural, com o objetivo de melhorar o tráfego e a mobilidade da população.

Em relação às futuras contratações de servidores públicos, o governador explicou que sua equipe está analisando as possibilidades com cautela, priorizando o equilíbrio financeiro do Estado: “Estamos estudando a possibilidade, mas sempre com responsabilidade com a saúde fiscal, para não comprometer a economia estadual e o salário dos servidores”.

Na conversa também foram abordados os preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada pela primeira vez no Brasil em 2025, em Belém (PA). O encontro global é considerado o mais importante fórum internacional sobre mudanças climáticas e reúne chefes de Estado, cientistas, lideranças sociais e representantes do setor privado em torno de ações concretas para enfrentar a crise climática.

“Estou muito otimista. Essa é a COP da Amazônia e um momento de grande destaque para o nosso estado. Nós, representantes do Acre, vamos com o objetivo de mostrar para o mundo o nosso potencial de crescimento e mostrar que é possível promover desenvolvimento sustentável, conciliando o trabalho do homem do campo com a floresta em pé”, enfatizou o governador.

