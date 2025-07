Governador Gladson Cameli destaca importância da Expoacre para o desenvolvimento econômico e social do Acre

Por Wanglézio Braga

Quem trabalha com abelha no Acre tem encontro marcado nesta terça-feira (30), na Expoacre, para participar do ciclo de palestras “Mel do Acre”. A programação começa cedo, às 7h30, com temas que vão desde genética aplicada na criação de abelhas até estratégias de mercado e experiências de sucesso no Nordeste. É um dia inteiro dedicado a fortalecer a apicultura regional, mostrando que o mel do Acre pode ir muito além da venda local.

Um dos destaques da programação é a palestra da zootecnista Fabiana Martins Costa, especialista em melhoramento genético, que vai falar sobre como criar abelhas mais produtivas e resistentes. Em seguida, o pesquisador Laurieson Chaves de Alencar compartilha um caso de sucesso sobre como agregar valor ao mel com marca e rótulo. Tudo com foco em aumentar a renda do produtor.

Também está confirmada a participação da bióloga Sandra Sousa, que apresenta experiências vitoriosas do Piauí na meliponicultura, criação de abelhas sem ferrão. E para fechar o ciclo, o técnico Samuel Menezes, direto de Brasília, fala virtualmente sobre a Rota do Mel no Acre, uma iniciativa que busca abrir caminhos para o produto acreano conquistar novos mercados.

A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, em parceria com o Sebrae. O evento promete ser um marco para quem aposta na apicultura como alternativa de renda sustentável e produtiva no campo.

