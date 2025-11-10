Geral
Governador Gladson Camelí destaca entregas do Acre e união dos estados da Amazônia durante a COP30
O governador do Acre, Gladson Camelí, participou nesta segunda-feira, 10, na Blue Zone da COP30, da abertura do Hub Amazônia e da apresentação das entregas coletivas dos estados da Amazônia Legal. O evento marcou um momento histórico de união dos governos estaduais na busca por soluções conjuntas para o enfrentamento da crise climática e a valorização da floresta em pé.
Em seu discurso, Gladson Camelí destacou a importância da participação amazônica na Conferência das Partes, reforçando o compromisso do Acre e dos demais estados com políticas públicas que conciliam desenvolvimento e sustentabilidade.
“Estamos aqui para reafirmar o compromisso de combater a crise climática por meio de ações concretas, que promovam soluções verdadeiramente sustentáveis para a biodiversidade do planeta. É um momento sublime para o mundo, para o Brasil e, especialmente, para a Amazônia, que hoje é dignamente representada pelo estado do Pará”, afirmou o governador.
Camelí parabenizou o presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, governador Helder Barbalho, pela condução dos trabalhos e pela articulação entre os estados. Ele também destacou a parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pelo ministro Waldez Góes, e a atuação conjunta das equipes técnicas da Amazônia Legal que, nos últimos meses, trabalharam intensamente na construção de propostas e políticas que contribuem para o cumprimento de metas climáticas globais.
O governador apresentou as principais entregas do Estado do Acre na COP30, resultado de um trabalho participativo e integrado entre as secretarias e órgãos ambientais.
Entre as ações destacadas estão:
Reafirmação do compromisso com a repartição de benefícios do Programa ISA Carbono, junto às comunidades acreanas, de acordo com as exigências internacionais de alta integridade;
Celebração dos 15 anos do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), uma lei pioneira no mundo que incentiva a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável;
Apresentação dos casos de sucesso do Programa REM no Acre, o primeiro projeto de REDD+ jurisdicional do mundo, em parceria com os governos da Alemanha e do Reino Unido;
Lançamento da plataforma “Acre Climate”, ferramenta inédita de mapeamento dos impactos de inundações em áreas vulneráveis;
Sancionamento da Lei do Orçamento Climático, marco inédito no país, que vincula investimentos públicos a metas reais de mitigação e adaptação às mudanças do clima;
Avanços na gestão territorial em terras indígenas, com investimentos em saneamento básico, construção de poços artesianos e reservatórios de água;
Redução em 90% dos incêndios florestais em unidades de conservação entre 2024 e 2025, resultado da atuação conjunta entre a Secretaria do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros, por meio do programa Brigadistas Comunitários;
Apresentação do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ), reconhecido como modelo subnacional de sucesso na conservação da Amazônia;
Alinhamento das práticas locais às exigências internacionais de carbono de alta integridade, como parte da obtenção do padrão de excelência ambiental ART/TREES;
Apresentação do projeto Pecuária Mais Eficiente, que mostra ser possível produzir com responsabilidade ambiental e dentro das normas sustentáveis.
Segundo o governador, os resultados dessas políticas públicas já são concretos: o Acre reduziu em 74% os focos de calor entre janeiro e outubro de 2025 e diminuiu a taxa estimada de desmatamento em 28%, no ano florestal 2024/2025, conforme dados do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), com base em levantamentos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
“O resultado de todas essas ações é motivo de orgulho para o nosso estado. Mostramos ao mundo que é possível proteger a floresta e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades para quem vive nela. Que a COP30 seja um encontro de esperança e prosperidade para um futuro mais sustentável para todos”, concluiu Gladson Camelí.
Pela comitiva do Acre estão a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Jaksilande Araújo; a secretária Extraordinária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, o secretário do Meio Ambiente, Leonardo Carvalhoo, a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, o procurador do Meio Ambiente, Rodrigo Neves, a coordenadora da unidade gestora do Programa REM Fase 2 na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Marta Azevedo, e o secretário adjunto da Secretaria de Agricultura, Edivan Azevedo, o comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Santos, e o subcomandante da Polícia Militar do Acre, coronel Kleison Albuquerque.
Polícia Militar apreende adolescentes armados em área de conflito de facções em Sena Madureira
Durante patrulhamento na noite deste domingo, 9, uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, na Estrada Mário Lobão, em Sena Madureira. Os menores estavam em posse de uma escopeta artesanal calibre 28, municiada, e de dois cartuchos intactos.
Os policiais observaram um veículo parado às margens da via e dois indivíduos ao lado. Ao perceberem a aproximação da viatura, os jovens demonstraram nervosismo e tentaram fugir, sendo um deles visto arremessando um objeto ao chão. Outro veículo, com dois ocupantes, também deixou o local rapidamente e não foi localizado.
Durante a abordagem, a equipe encontrou a arma e as munições. Um dos menores assumiu ser o portador da escopeta. Os dois relataram que estavam na ponte realizando a “segurança” da região para revidar possíveis ataques de integrantes de facções rivais. A área é considerada de alto risco e palco de disputas entre os grupos criminosos.
Os menores e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.
Tragédia em Rolim de Moura: irmãos morrem carbonizados durante incêndio em casa
A madrugada desta segunda-feira (10) foi marcada por uma tragédia em Rolim de Moura (RO). Duas crianças, identificadas como Katleia S. C., de 5 anos, e Levi L. P., de 2 anos, morreram carbonizadas após um incêndio atingir a residência onde moravam.
O fogo teve início por volta das 3h30, quando vizinhos perceberam as chamas se alastrando rapidamente e acionaram o Corpo de Bombeiros. Apesar da chegada imediata da equipe, o imóvel já estava completamente tomado pelas labaredas, impossibilitando o resgate das crianças com vida.
De acordo com os bombeiros, uma mulher chegou ao local durante a ocorrência e informou que os filhos estavam dentro da casa. Após o controle do fogo, os corpos foram encontrados entre os escombros.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Perícia Técnica, que vai determinar as causas do incêndio. Uma das hipóteses investigadas é a de curto-circuito na rede elétrica da residência.
A mãe das crianças foi levada à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) sob suspeita de abandono de incapaz, já que, segundo as autoridades, ela não estava no imóvel no momento em que o fogo começou.
O caso comoveu a população local, e muitos vizinhos relataram o desespero ao tentar ajudar antes da chegada do socorro. A tragédia gerou grande repercussão e reforçou o alerta sobre os riscos de incêndios domésticos e a importância de medidas preventivas.
Caminhão da empresa Gazin tomba em trecho perigoso da BR-364 entre Feijó e Rio Purus
Motorista escapa ileso após veículo sair da pista e capotar na principal rodovia do Acre; danos materiais atingem caminhão e carga
Um caminhão pertencente à empresa Gazin tombou na manhã deste domingo (9) em um trecho considerado perigoso da BR-364, entre o município de Feijó e o Rio Purus, no interior do Acre. De acordo com informações preliminares, o veículo saiu da pista e parou às margens da rodovia após capotar completamente.
Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local mostram o caminhão da conhecida rede varejista virado fora da estrada, com a presença de curiosos acompanhando a ocorrência. Apesar da violência do acidente, o condutor escapou ileso, sofrendo apenas o susto. O tombamento provocou danos materiais significativos tanto ao veículo quanto à carga transportada. As causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
