Governador Gladson Cameli cumpre agenda em Assis Brasil com entrega de obras e benefícios

A lista inclui nomes de diversas pastas da prefeitura da capital. Além das exonerações e nomeações, o prefeito também decretou novas designações de servidores públicos.

Confira a lista completa:

Exonerar Fabíola Urzêdo de Souza do cargo em comissão, lotada no Departamento de Gestão de Risco, na Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (COMDEC), nomeada pelo Decreto n° 444 de 31 de janeiro de 2025.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Nomear Andrea Pereira Silva para exercer o cargo em comissão, lotada no Departamento de Gestão de Risco, na Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, da Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), referência CC – 6.

Exonerar Douglas Roberto dos Santos do cargo em comissão, lotado na Diretoria de Obras, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), nomeado pelo Decreto n° 612 de 11 de fevereiro de 2025.

Nomear João Vitor Gomes da Silva para exercer o cargo em comissão, lotado na Diretoria de Obras, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), referência CC – 4.

Exonerar Luan Davy Dantas Damaceno do cargo em comissão, lotado na Assessoria Técnica do Fundo Municipal de Esportes, na Secretaria Municipal de Esportes (SEMUE), nomeado pelo Decreto n° 2.267 de 4 de julho de 2025.

Nomear John Kevin da Silva Pinheiro para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Esportes (SEMUE), referência CC – 4.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 26 de setembro de 2025.

Exonerar Karine Lorrane da Silva Miranda do cargo em comissão, lotada na Secretaria Municipal de Educação (SEME), nomeada pelo Decreto n° 806 de 20 de fevereiro de 2025.

Nomear Carlos Alberto Lima Bezerra para exercer o cargo em comissão, lotado na Secretaria Municipal de Educação (SEME), referência CC – 1.