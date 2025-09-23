Brasil
Governador Gladson Cameli convoca população para a 1ª Expofronteira em Assis Brasil
Evento, que ocorre de 3 a 5 de outubro em Assis Brasil, visa impulsionar a economia e a integração regional na tríplice fronteira
O governador do Acre, Gladson Cameli, recebeu o prefeito de Assis Brasil, Jerri Correia, nesta terça-feira (23) e reforçou publicamente o convite para a primeira edição da Expofronteira. Durante o encontro no gabinete do governo, o prefeito entregou o convite oficial e o governador gravou um vídeo para as redes sociais incentivando a participação de todos os acreanos.
“Você do Juruá, do Envira, de Tarauacá, aproveite e venha participar da Expofronteira”, declarou Cameli, estendendo o chamado para todas as regiões do estado.
A feira será realizada em Assis Brasil, cidade localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia, entre os dias 03 e 05 de outubro. A programação inclui shows, rodeio, exposição de produtos locais e oportunidades de negócios, com o objetivo de movimentar a economia regional.
O governador destacou que eventos desse porte são fundamentais para fortalecer a integração com os países vizinhos e impulsionar o desenvolvimento da região de fronteira.
Veja vídeo:
Mulher é encontrada morta dentro de sacos de juta na Zona Tickaloma
Vizinhos alertaram polícia ao sentir odor nauseabundo; autoridades suspeitam de feminicídio, mas ainda não emitiram comunicado oficial
Moradores da Zona Tickaloma, departamento de Potosí – Bolívia, fizeram uma descoberta macabra nesta quarta-feira (24): o corpo de uma mulher dentro de sacos de juta. O forte odor que exalava dos sacos alertou os vizinhos, que imediatamente acionaram a Polícia Civil.
De acordo com testemunhas, o cenário era de horror. A polícia foi chamada por volta do meio-dia, após residentes locais notarem o cheiro nauseabundo e investigarem sua origem. Ao se aproximarem dos sacos de juta abandonados, encontraram os restos mortais da vítima.
As autoridades suspeitam tratar-se de um feminicídio, mas ainda não emitiram nenhum comunicado oficial sobre o caso. A identidade da mulher também permanece desconhecida. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para coletar evidências e iniciar as investigações.
Este é o segundo caso de violência contra a mulher registrado na região neste mês. A população local está assustada com a brutalidade do crime e cobra respostas das autoridades. Qualquer informação sobre o caso pode ser repassada anonimamente para a Polícia Civil.
Veja vídeo JC Riberalta:
Dois nomes próximos de Evo Morales são ligados ao tráfico em 48 horas, e ex-presidente mantém silêncio
Irmã de líder do “clã Terán” é flagrada com 10 kg de cocaína em Cochabamba; ex-vice-ministro Felipe Cáceres também aparece citado em operação contra laboratório de cristalização. Senadores defendem Morales e pedem cautela nas acusações.
Em menos de 48 horas, dois personagens próximos ao círculo político do ex-presidente Evo Morales foram implicados em casos de tráfico de drogas na Bolívia. Na segunda-feira (21), Elba Terán, ligada ao conhecido “clã Terán”, foi detida no Trópico de Cochabamba transportando 10 quilos de cocaína. Já na terça (22), o nome do ex-vice-ministro da Defesa Social, Felipe Cáceres, apareceu associado a um laboratório de cristalização de cocaína, segundo informações divulgadas por autoridades antinarcóticos.
Apesar da repercussão, Morales optou pelo silêncio. Em suas redes sociais e aparições públicas, não fez menção aos episódios, preferindo tratar de outros assuntos em agenda no município de Shinahota. A postura abriu espaço para que aliados políticos se manifestassem.
Os senadores Luis Flores e Leonardo Loza saíram em defesa do ex-presidente, afirmando que a Justiça deve conduzir os casos de forma independente. Loza declarou que se trata de “atividades ilícitas particulares e pessoais” e que todo o peso da lei deve ser aplicado aos envolvidos. Flores relembrou que, durante o governo Morales, até figuras próximas foram punidas, como o ex-presidente da YPFB, Santos Ramírez, preso por corrupção.
A defesa reforça que os acusados não mantêm vínculo direto com Morales atualmente e classificam as tentativas de ligação ao ex-presidente como manobras políticas.
Fonte: ElDeber
Som do Acre anuncia artistas selecionados para o Festival Varadouro 2025
O projeto Som do Acre já definiu os 2 selecionados que irão compor o line-up do Festival Varadouro 2025. Os artistas Duda Modesto e Kaemizê + convidados foram os escolhidos desta edição, conquistando espaço em um dos palcos mais importantes da música independente da região Norte.
Eles se apresentam no Festival Varadouro, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2025, ao lado de outros nomes da cena nacional e regional.
O processo de seleção ocorreu após as mentorias formativas realizadas em setembro deste ano, que reuniram artistas locais e profissionais da cena nacional em encontros voltados para a gestão de carreira, estratégias de comunicação e fortalecimento da cadeia produtiva da música. A diversidade dos selecionados mostra a vitalidade da produção musical no Acre, que segue em constante renovação.
Os escolhidos desta edição irão se juntar às bandas Filomedusa, Los Chicos de Menezes e Maya Dourado, selecionadas no Som do Acre em 2024, reforçando a continuidade da proposta de valorizar e dar visibilidade à música autoral acreana.
Para a produtora cultural Karla Martins, da Eita Pau Produções, a escolha dos artistas reforça a missão do Som do Acre de ser um espaço de visibilidade e de fortalecimento da música autoral.
“Cada edição é uma oportunidade de revelar novas sonoridades e conectar artistas locais a circuitos maiores. Duda Modesto e Kaemizê e convidados representam bem essa potência criativa do nosso estado e certamente vão marcar presença no Festival Varadouro”, destacou.
Sobre os artistas selecionados em 2025
Kaemizê é rapper, compositor e produtor musical acreano, atuante na cena do hip hop desde 2014. Integrante do Centro Acreano de Hip Hop, uma das entidades mais representativas da cultura urbana no estado desde 2004, se destaca por utilizar a música como ferramenta de expressão social, pessoal e cultural.
Com uma trajetória sólida na música independente, já lançou diversos singles, dois EPs e um álbum, consolidando presença marcante na internet e no cenário do rap nacional. Seu trabalho foi reconhecido com prêmios importantes, como a vitória no Festival de Rap Virtual realizado por Nocivo Shomon, o título de Melhor Álbum do Ano de 2023 pelo portal 5Elemento, a liderança local no Dia Mundial da Criatividade e, mais recentemente, o Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025, na categoria Melhor Artista.
Duda Modesto é cantora e compositora acreana, uma voz autêntica e marcante da nova geração do cenário musical da Região Norte. Iniciou sua trajetória em 2015, nos palcos da noite de Rio Branco, e a partir de 2022 passou a lançar trabalhos autorais. Seu single de estreia foi Pressa Safada, seguido do EP homônimo, que inclui uma colaboração com Diogo Soares (Los Porongas).
Misturando pop, indie, nova MPB e rock, Duda também lançou o single Vapor, de sonoridade eletrônica, e o EP Eu também sou do Acre (2024), com releituras de artistas conterrâneos, indicado ao Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025. Participou de festivais como Jovens do Futuro e Casarão, foi embaixadora do Women’s Music Event Awards 2023 e teve o clipe de Pressa Safada selecionado para o 12º Festival Curta Brasília. Em 2025, divulgou o single Esparramar durante turnê em Porto Alegre, alcançando mais de 85 mil streams no YouTube e Spotify.
O projeto Som do Acre é contemplado pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, com financiamento da Prefeitura Municipal de Rio Branco, produção da Eita Pau Produções e realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.
Crédito foto kaemize: Eden Carlos
Crédito foto Duda: Natan Peres
