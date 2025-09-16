Governador Gladson Cameli convida Lula e ministro para inauguração da ponte de Sibéria

Obra em Xapuri, prevista para o final de outubro, é considerada um marco para a integração regional e o desenvolvimento econômico do estado

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta terça-feira (16), durante visita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o convite formal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao próprio ministro para a inauguração da ponte de Sibéria, em Xapuri. A obra, aguardada há anos pela população local, está prevista para o final de outubro e representa um importante avanço na infraestrutura de transporte do estado.

Cameli destacou que a ponte vai conectar comunidades a rodovias e centros urbanos, facilitando o escoamento de produção e o transporte de passageiros. “Essa obra vai gerar oportunidades para todos e integrar ainda mais a nossa região”, afirmou o governador, ressaltando o caráter simbólico da realização na terra do líder ambientalista Chico Mendes.

A construção é resultado de parceria entre os governos estadual e federal. Cameli enfatizou que visitas de autoridades federais ao Acre costumam resultar em novos investimentos e projetos para o estado, reforçando a importância da presença do presidente na cerimônia de inauguração.

