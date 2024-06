Governador Gladson Cameli conduz comemoração dos 62 anos do Acre, que contou com entrega de homenagens

Com a presença do governador Gladson Cameli, a solenidade em comemoração aos 62 anos do estado acreano recebeu autoridades e incluiu homenagens e honrarias durante uma vasta programação no fim da tarde deste sábado, 15, em Rio Branco, às margens do Rio Acre, que corta a capital.

A partir das 16h, teve início a solenidade de troca e hasteamento da bandeira acreana, seguida do receptivo das autoridades no Cine Teatro Recreio.

A abertura contou com honras militares da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). Após o hino brasileiro e a leitura de um texto referente ao Acre, lido por Augusto Barreto da Silva, ex-aluno da escola Humberto Soares, ocorreu a substituição da bandeira ao som do hino acreano.

Um vídeo em homenagem a todos os acreanos, produzido pela Secretaria de Comunicação (Secom), foi exibido no telão.

Em seguida, a solenidade seguiu com a condecoração da Ordem da Estrela, que teve a leitura do Decreto N° 24 de 26 de fevereiro de 1976, seguido das condecorações, entrega da insígnia, leitura do currículo do agraciado, assinatura do Livro de investidura, fotos oficiais e pronunciamentos dos representantes do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), da Assembleia Legislativa, do prefeito de Rio Branco e do governador.

Homenagens

Um dos homenageados, in memorian, foi o artista acreano João Donato, que morreu em julho do ano passado. Ele recebeu a insígnia no Grau Comendador, representado pelo filho Donatinho.

“É com muito prazer que recebo essa homenagem, que é mais do que merecida. Acho que é muito legal essa iniciativa, porque só assim conseguimos dar destaque aos nossos artistas. Estou feliz de estar aqui neste ano em que João Donato faria 90 anos e espero em agosto estar novamente aqui para fazermos um grande tributo”, agradeceu.

Além de Donato, foram condecorados a desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), Waldirene Oliveira da Cruz Lima Cordeiro, no Grau Grande Oficial, e o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho, no Grau Comendador. Ambas as homenagens foram oficializadas pelos decretos nº 7.089-P e nº 7.090-P, respectivamente.

História de luta

O governador do Estado, Gladson Cameli, começou seu discurso declamando o início do hino acreano e destacando a história de luta e resiliência do estado acreano.

“O hino também fala sobre nós. Sobre o que cada acreano traz dentro de si. O primeiro valor é a nobreza de um coração que acolhe, respeita e partilha. Somos um povo que recebe de braços abertos, convive e aprende com as diferenças e mesmo quando tem pouco, sabe doar muito”, destacou.

O chefe de Estado também reforçou que tem levado como uma missão a gestão do Acre, pontuando que tem seguido com fé, ânimo e confiança. “Os nossos valores estão presentes hoje no brilho do olhar das nossas crianças, na sabedoria dos mais experientes, no empenho dos jovens que ainda tem muito a conquistar.”

Ao finalizar, reforçou a mensagem que tem levado como governador do Estado para o país e todo mundo ao dizer que o Acre deve estar sempre no topo, com as mesmas oportunidades e com os olhares voltados para a riqueza cultural do território.

“Para todo o resto lutaremos e conquistaremos, como fizemos ao longo da nossa história, porque a grandeza do Acre não é apenas uma vontade, é o nosso destino!”

Em entrevista à imprensa, ao ser questionado como tem sido estar à frente do Estado, Cameli disse que, apesar dos desafios, tem se mantido otimista com o progresso do Acre.

“Vou permanecer mantendo sempre o equilíbrio financeiro do Estado, gerando oportunidades de emprego e renda, sem esquecer da saúde financeira e olhando sempre para as pessoas. Esse é o grande desejo de um Estado aberto para todos. O Acre está no caminho de avanços, e isso são os números que mostram”, ressaltou.

Mais uma vez, o gestor reforçou a parceria com as prefeituras para o bem-estar de todas as cidades. “Eu digo sempre que o estado do Acre não pertence a um grupo político, pertence a todas as famílias, às pessoas, homens e mulheres que aqui vivem, que aqui nasceram, que aqui escolheram para viver e para trabalhar.”

Acreanos com orgulho

O público presente destacou a importância da solenidade para reforçar a história do estado e o patriotismo nos jovens que desfilam pelas escolas.

“Nosso filho é do Colégio Dom Pedro II e vai participar da solenidade do hasteamento da bandeira e viemos também prestigiar a solenidade. Este ato cívico deve ser reforçado todo o ano para que nossas crianças tenham conhecimento dessa história”, disse Paulo Araújo, que foi acompanhar a comemoração ao lado da esposa e da mãe.

Maria Auxiliadora Moraes faz questão de sempre estar presente nestes atos cívicos. “Hoje minha neta vai desfilar, mas sempre venho e faço questão de trazer meus netos também. São datas cívicas importantes que fazem nossos jovens entenderem a história do Acre”, pontuou.

João Boaventura foi acompanhar a filha que está na terceira série do ensino médio na escola Dom Pedro. “Sou acreano e essa data é importante para todos nós. É uma comemoração muito bonita, desde o fardamento e toda a programação”, disse.

O evento finalizou com um coquetel na Galeria Juvenal Antunes, que contou com a presença do governador e demais autoridades, além do show da banda de Cruzeiro do Sul, Garotos do Sótão.

Fonte: Governo AC