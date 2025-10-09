Governador Gladson Camelí assina ordem de serviço para a construção de 58 pontes nos municípios do Baixo Acre

Para melhorar as condições de vida e de trabalho dos produtores rurais do estado do Acre, o governador Gladson Camelí assinou nesta quinta-feira, 9, no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), a ordem de serviço para a execução das obras de construção de 58 pontes nos municípios do Baixo Acre. Na ocasião, também inaugurou o auditório do órgão, que recebeu o nome do engenheiro Domingos Sávio de Medeiros, que atuou por mais de 30 anos no Deracre.

“Este projeto demonstra que é com a união de todos que conseguiremos vencer os desafios e promover o desenvolvimento do Acre. Considero esta uma das obras mais significativas que podemos realizar em benefício da sociedade. Além de melhorar a infraestrutura em cada município, trata-se de um investimento com forte impacto social, que gera emprego, aquece a economia e, de fato, melhora a vida das pessoas. Nosso principal objetivo é garantir que o produtor rural, seja ele pequeno ou grande, possa escoar toda a sua produção com mais segurança, tanto no período de verão quanto de inverno”, enfatizou Camelí.

De acordo com Camelí, a iniciativa faz parte da continuidade do programa de melhoria dos ramais, reforçando a necessidade de investir da zona rural para a zona urbana: “Com a instalação de 58 novas pontes, estamos trazendo mais dignidade para a população que reside na área rural do nosso estado. São sete municípios beneficiados com um investimento superior a R$ 40 milhões, provenientes de emenda do senador Márcio Bittar, com contrapartida do Estado”.

A vice-governadora Mailza Assis falou sobre a continuidade do projeto de governo para melhorar a vida de cada cidadão acreano: “Estas são algumas das obras mais importantes e esperadas pelo nosso produtor rural. Tanto a manutenção dos ramais quanto a construção das pontes são fundamentais. Estamos conseguindo entregar essas obras, que vêm sendo executadas levando benefícios diretamente à nossa população. Isso é cuidar do nosso produtor rural, e de quem sustenta a economia do nosso estado. O governador Gladson tem feito isso, e com certeza daremos continuidade a todo esse trabalho, ressaltou.

Oriunda da destinação do senador Márcio Bittar, a emenda de R$ 44 milhões vai garantir o escoamento da produção rural. “Atendi ao pedido do governador e destinei essa emenda de quase R$ 50 milhões para construir pontes de concreto que substituirão as pontes de madeira. Sei, por experiência própria, das dificuldades que isso representa. E as estruturas de concreto irão garantir a trafegabilidade o ano todo”, disse Bittar.

“Ao todo serão sete municípios beneficiados. Esta iniciativa representa um grande avanço, pois as pontes de madeira de até 12 metros serão substituídas por estruturas de concreto. Isso faz parte da nossa estratégia de parceria com todos os municípios, uma determinação do governador Gladson Camelí que tem trazido resultados muito positivos para o estado,” explicou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo da Silva, falou da importância dessas obras para o município: “A ponte é um elo que liga pessoas ao processo de desenvolvimento. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer: o governador, com tantas obras estruturantes que estão levando nosso estado a viver momentos diferentes, esperados e desejados por todos. Temos a certeza e a confiança de que o Acre está no caminho certo para atender melhor as pessoas. Quero expressar minha gratidão pelas 18 pontes que nosso município está recebendo. Isso é um marco na nossa história. Estou aqui com vereadores, secretários, empresários e muitas pessoas da nossa comunidade para expressar nosso reconhecimento pela importância dessas obras.”

“Este é um momento crucial, pois representa o fim de uma etapa intensa de planejamento e o início da execução da obra. A Ordem de Serviço é fundamental e é resultado de um trabalho que passou por muitas mãos, desde a alocação da emenda pelo senador, que demonstrou confiança na nossa equipe, até a elaboração dos projetos, as análises em campo e a parceria com os prefeitos para a verificação dos pontos. A satisfação é indescritível ao ver um projeto se transformar em obra, ganhando forma e beneficiando tantas pessoas. O governador Gladson e a vice-governadora Mailza priorizam as pessoas e este é um governo que cuida de gente, e todas as nossas ações são voltadas para a população”, acrescentou Sula Ximenes.

O superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Acre, Paulo Trindade, destacou a parceria com o governo do Estado. “Venho com o objetivo de garantir o desenvolvimento do agronegócio em nosso estado. Estamos celebrando cada vez mais parcerias com o governo do Estado e parabenizo as secretarias pela execução. Isso é extremamente importante e fico muito contente em saber que essas pontes irão aproximar pessoas e aproximar processos. É essencial trabalharmos sempre pensando no desenvolvimento do nosso estado”.

Representando Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o deputado estadual Luiz Gonzaga destacou as ações do governo federal, por meio do Mapa, e do governo estadual, que vem beneficiando a produção e a economia do Acre: “Juntamente com o superintendente do Mapa, a Sula e o governo têm se empenhado em fazer o possível pelos nossos ramais, porque nossos produtores precisam e, graças a essa atenção, a nossa produção tem crescido. Anualmente, o Acre tem aumentado suas exportações, como exemplo, a soja, que hoje é o produto que mais exportamos, responsável por grande parte da pauta de exportação”, frisou o deputado.

O presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, disse: “Este projeto demonstra o compromisso de um governo e de prefeitos que trabalham juntos pelo desenvolvimento verdadeiro do Acre. Esta é a nossa terra e temos que encontrar soluções. A agricultura familiar agradece imensamente. Sabemos quem mais sofre é aquele que tem seu trator ou caminhão preso no atoleiro. É isso que precisamos fortalecer com este trabalho.”

Auditório

Durante a visita ao Deracre, também foi inaugurado o auditório que recebeu o nome do engenheiro Domingos de Medeiros, que atuou por mais de 30 anos no órgão, tendo feito projetos de grandes obras estruturantes.

“Estamos inaugurando o nosso auditório, que possui capacidade para 150 pessoas e será um local importante para a troca de ideias e conhecimento. E fizemos uma justa homenagem a um antigo servidor nosso, o engenheiro Domingos Sávio, que infelizmente nos deixou em 2021”, expressou Sula Ximenes.

Emocionada com a homenagem, a viúva do engenheiro Domingos Sávio Medeiros, Adriana Medeiros, falou sobre a dedicação do marido ao órgão e a busca pelo conhecimento por meio da leitura e troca de saberes.

“Fiquei profundamente surpresa e emocionada com a linda homenagem que fizeram para ele. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, ao governador Gladson, à diretora Sula Ximenes e a todos os profissionais envolvidos neste evento. Foi uma homenagem linda, em um lugar maravilhoso como este auditório. Este é o lugar ideal para representá-lo, porque ele amava o conhecimento, amava ler e valorizava muito as pessoas que gostavam de estudar. Este auditório será um espaço de muito conhecimento, troca de ideias e escutas. Ele foi um grande ser humano. Por onde passou, ele fez a diferença na vida de cada pessoa com sua simplicidade, generosidade e carinho”, contou Adriana Medeiros.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários