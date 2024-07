Governador Gladson Cameli anuncia investimentos em segurança, educação e mobilidade em Xapuri

Destacando o seu compromisso com a segurança e estruturação do estado do Acre, na tarde desta segunda-feira, 8, o governador Gladson Cameli esteve em Xapuri para uma série de ações de progresso para o município.

Primeiramente, a solenidade apresentou a revitalização do Quartel da 2ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar de Xapuri. Com o valor de R$ 103 mil reais de recursos próprios, a Polícia Militar do Acre conseguiu a plena reestruturação do equipamento de segurança após a enchente de 2024 que atingiu o município no início do ano.

Diante desta e demais melhorias apresentadas durante a solenidade, Cameli busca incentivar o sentimento de pertencimento e amor com a sua terra de origem. Ele discursou: “Em minha posição como governador, dada pelo povo acreano, eu tenho o privilégio de viajar por demais estados e países e nesses momentos eu vejo o valor que nossa terra tem”.

Ele continuou: “Diante disso, como chefe de Estado, quero lapidar cada vez mais todos os nossos municípios, para que a população compartilhe desse orgulho comigo”.

No encontro, também foi realizada a entrega de mobiliário adquirido por meio de emendas parlamentares do deputado Manoel Morais, com objetos que somam o valor de R$ 30 mil reais, além do empenho de uma emenda de R$ 50 mil reais para o desenvolvimento de ações para o restante do ano de 2024.

No novo prédio, também foi realizada a entrega de equipamentos de informática e uma cadeira odontológica, provenientes de emendas parlamentares do ex-deputado estadual Antônio Pedro e ex-deputado estadual Cadmiel Bomfim, respectivamente.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias, representou sua corporação com o agradecimento à dedicação do governador com os prédios de segurança do Acre. “Essa é apenas mais uma das reformas necessárias para os nossos quartéis, locais de segurança destinados a receber a população de maneira adequada. Com o apoio do nosso governador estamos conseguindo nos reerguer após o momento de calamidade pública e fortalecer a sensação de segurança em nossas cidades”.

Os membros da Polícia Militar também realizaram um ato de agradecimento ao governo do Estado do Acre pela afetação de uma área de 5.180 metros quadrados para a Polícia Militar para a construção do novo quartel da 2ª Companhia de Xapuri.

Parceiro da Educação

Destacando o compromisso com a educação acreana, Cameli também realizou a assinatura da ordem de serviço para a manutenção de escolas estaduais da zona rural de Xapuri. Com o investimento de R$ 620 mil reais destinados para a necessária manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais nas Escolas Estaduais Rurais Padre Jósimo, Alto Alegre e Estrela da Floresta.

O titular da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), Aberson Carvalho, apreciou: “Com o governo Cameli conseguimos inúmeros avanços para a educação, motivando nossos alunos e profissionais. Trabalhamos com um novo conceito de educação, investindo em tecnologia e dignidade para nossos estudantes, pois sabemos bem o potencial de mudança que nossas escolas carregam. A estrutura está pavimentada e o atual governo está trilhando a agenda da educação”.

Na oportunidade, o governador e sua equipe realizaram uma visita ao Centro de Educação Profissional (Cedup) de Xapuri e a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Divina Providência, para uma conversa rápida com alunos e professores.

Equipando os motoristas

A cerimônia em Xapuri não se ateve apenas à segurança e à educação, indo em contato direto com motoristas profissionais do município, dando continuidade às entregas capacetes. Foram 52 capacetes entregues para 26 mototaxistas atuantes, em alusão ao projeto Motociclista Consciente.

Representando a classe, o presidente do sindicato municipal, Renato Lopes Nunes, agradeceu: “É um prazer receber esse presente diretamente das mãos do governador Gladson. Sabemos que ele é um homem íntegro e amigo do trabalhador”.

O Projeto do Detran desenvolve atividades com o intuito de sensibilizar os motociclistas e capacitá-los para a condução segura, fornecendo capacetes, equipamento de proteção individual aos profissionais, visando melhorar a segurança viária no estado, contribuindo assim para a diminuição dos índices estatísticos de sinistros no trânsito do Acre.

Com essas iniciativas apontadas, o governo Gladson Cameli reafirma seu compromisso com o progresso e a segurança do estado do Acre. A revitalização das instalações da Polícia Militar, os investimentos substanciais em educação e as ações voltadas à segurança no trânsito demonstram uma administração dedicada a melhorar a qualidade de vida da população.

A solenidade também foi apreciada por demais autoridades como o prefeiro de Xapuri, Ubiraci Vasconcelos, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem; o deputado estadual Tadeu Hassem; o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Coronel Américo Gaia; a secretária de Estado de Comunicação (Secom), Nayara Lessa; o secretário de Estado de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes; a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes e o presidente em exercício do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Manoel Gerônimo Filho.

Fonte: Governo AC